Dwa dni wolnego brzmią jak prosta sprawa. Dopiero po zajrzeniu do grafiku okazuje się, że jedna decyzja może oznaczać kilka dodatkowych godzin z dzieckiem, z zachowaniem wynagrodzenia. PIP wyjaśnia zasadę, którą warto sprawdzić przed wysłaniem pierwszego wniosku do kadr. Znaczenie ma ona także przy części etatu.

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O liczbie godzin płatnego wolnego może przesądzić sposób wypełnienia wniosku.

Przed wyborem warto sprawdzić grafik, szczególnie przy dłuższych zmianach lub pracy na część etatu.

Koniec roku ma znaczenie dla niewykorzystanej opieki, a pierwszy wniosek w kolejnym roku pozwala ponownie zdecydować o jej formie.

Dwa dni albo 16 godzin. W grafiku różnica może być większa, niż się wydaje

Pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 14 lat, ma prawo do płatnego zwolnienia od pracy na opiekę. Dla osoby zatrudnionej na pełny etat, objętej standardową ośmiogodzinną normą dobową, roczny wymiar wynosi 2 dni albo 16 godzin.

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Przy pracy po osiem godzin dziennie oba warianty dają taki sam wynik. Wystarczy jednak, że zgodnie z grafikiem dniówka trwa 12 godzin, a rachunek wygląda inaczej.

PIP potwierdza: dzień opieki obejmuje całą 12-godzinną zmianę

Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia to na przykładzie pełnoetatowego pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy, po 12 godzin. Jeżeli wybierze on korzystanie z opieki w dniach, zwolnienie obejmuje cały zaplanowany dzień pracy. Liczy się długość dniówki z rozkładu.

Załóżmy więc, że rodzic potrzebuje opieki nad dzieckiem w dwóch dniach, w których ma po 12 godzin pracy. Przy wyborze dni zwolnienie obejmie 12 + 12, czyli 24 godziny. Przy wyborze godzin do wykorzystania będzie 16 godzin, do objęcia obu pełnych zmian zabraknie ośmiu.

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To właśnie stąd bierze się tytułowa różnica. Ten sam rodzaj uprawnienia, ale inny sposób jego wykorzystania i inny wynik w grafiku.

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Pierwszy wniosek ustala zasady na cały rok

Wybór dni albo godzin należy do pracownika. Zgodnie z art. 188 § 2 Kodeksu pracy rozstrzyga o nim pierwszy wniosek o udzielenie opieki złożony w danym roku kalendarzowym. Może mieć postać papierową lub elektroniczną.

Jeżeli w pierwszym wniosku rodzic poprosił o dwie godziny opieki, wybrał rozliczanie w godzinach na ten rok. Nie może później zamienić pozostałej puli na dni, aby objąć nią dłuższe zmiany.

Pierwszy wniosek może natomiast dotyczyć tylko jednego dnia. Oznacza to wybór formy dziennej; drugi dzień można wykorzystać później. W kolejnym roku kalendarzowym pracownik ponownie decyduje o sposobie korzystania ze zwolnienia.

Pół etatu, a wolnego może być 16 godzin zamiast 8

Przy części etatu wybór również ma znaczenie. Wariant godzinowy zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Na połowie etatu będzie to osiem godzin. Przy wyborze dni pozostają dwa dni wolnego, przypadające w dni pracy danej osoby.

Przykład: rodzic pracuje na pół etatu, w poniedziałki i wtorki po osiem godzin, a w środy cztery. Jeśli potrzebuje opieki w poniedziałek i wtorek, dwa dni zwolnienia obejmą łącznie 16 godzin. Wariant godzinowy pozwoliłby objąć tylko osiem. Taki przykład opisuje również rządowy portal „Rodzina i praca”.

Opieka nad dzieckiem: porównanie wariantów

Zatrudnienie i grafik Wybór dwóch dni Wybór godzin - roczna pula Pełny etat, dwie dniówki po 8 godzin 16 godzin 16 godzin Pełny etat, dwie dniówki po 12 godzin 24 godziny 16 godzin Pół etatu, dwa dni pracy po 8 godzin 16 godzin 8 godzin

Obliczenia własne na podstawie art. 188 Kodeksu pracy i wyjaśnień PIP oraz portalu „Rodzina i praca”. Założenia: cała pula pozostaje do wykorzystania przez jednego rodzica; dni opieki przypadają na wskazane dniówki. Przykłady dotyczą pracowników ze standardową ośmiogodzinną normą dobową. Dla osób objętych niższą normą z odrębnych przepisów wymiar godzinowy ustala się odpowiednio.

Wybór godzin przydaje się za to wtedy, gdy potrzebne są krótsze wyjścia: na przykład dwie godziny jednego dnia i trzy innego. Przy podejmowaniu decyzji warto więc uwzględnić zarówno długość zmian, jak i rzeczywiste potrzeby opieki.

Co sprawdzić przed końcem 2026 roku?

Niewykorzystana opieka nie przechodzi na kolejny rok. Jeżeli rodzic ma jeszcze do wykorzystania dni lub godziny za 2026 r., może z nich skorzystać do końca tego roku, gdy potrzebuje opieki nad dzieckiem i spełnia warunki uprawnienia.

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić w kadrach, ile zostało do wykorzystania oraz jaka forma została wybrana w pierwszym wniosku. Przy pierwszym korzystaniu z opieki w 2027 r. będzie można ponownie wybrać dni albo godziny.

Dwoje dzieci nie podwaja limitu. Rodzice mogą podzielić się dniami

Liczba wychowywanych dzieci nie zwiększa wymiaru tego zwolnienia. Rodzic z dwojgiem dzieci poniżej 14 lat ma taki sam limit jak rodzic jednego dziecka.

Gdy oboje rodzice są zatrudnieni, mogą ustalić, że całą pulę wykorzysta jedno z nich, albo podzielić ją między siebie, na przykład po jednym dniu. Nie oznacza to przyznania każdemu z rodziców osobnego kompletu dwóch dni na to samo dziecko.

Co wpisać we wniosku? Przykład wyboru opieki w dniach

Przy pierwszym wniosku w roku o jeden dzień opieki można skorzystać z takiej treści:

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy proszę o udzielenie zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w dniu [data]. W bieżącym roku kalendarzowym wybieram korzystanie z tego uprawnienia w dniach.

Treść należy uzupełnić o wymagane w firmie dane i oświadczenia, w tym dotyczące podziału uprawnienia z drugim rodzicem. Przykład służy do pierwszego wyboru formy dziennej w roku; nie zmienia wcześniej dokonanego wyboru godzin.

Przy planowanej opiece trzeba odpowiednio wcześniej powiadomić pracodawcę i zastosować obowiązującą w firmie procedurę. PIP wskazuje zarazem, że przy nagłej konieczności sprawowania opieki i braku możliwości wcześniejszego uprzedzenia pracodawcy nie ma podstaw do odmowy udzielenia zwolnienia w dniu zgłoszenia.

Czytelnicy pytają

Czy dziecko musi być chore? Zwolnienie z art. 188 służy także opiece nad zdrowym dzieckiem. PIP wyjaśnia, że można z niego korzystać również wtedy, gdy potrzeba opieki jest zaplanowana, a nie nagła. Czy opieka przysługuje, jeśli drugi rodzic nie pracuje? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że prawo do tego zwolnienia nie zależy od tego, czy dziecko ma zapewnioną opiekę innej osoby. Sam fakt, że drugi rodzic nie pracuje i opiekuje się dzieckiem, nie odbiera uprawnienia pracującemu rodzicowi. Czy rozpoczynając pierwszą pracę w grudniu, trzeba czekać na opiekę do stycznia? Uprawnienie przysługuje od dnia zatrudnienia, niezależnie od miesiąca podjęcia pracy. Nie wymaga przepracowania wcześniej całego miesiąca ani roku.

Źródła: Kodeks pracy, PIP.