W ciągu tygodnia można przepracować przeciętnie 40 godzin – tak stanowią przepisy prawa pracy. GUS zbadał, ile Polacy faktycznie pracują w ciągu tygodnia. Czy potwierdziły się obiegowe opinie o czasie pracy w poszczególnych branżach i sektorach?

Czas pracy w 2027 roku

W 2027 r. będzie 251 dni roboczych. Oznacza to, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy będzie pracował przez 2008 godzin.

REKLAMA

REKLAMA

Według Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Badania GUS – przeciętny tygodniowy czas pracy w 2025 r.

GUS zbadał, ile Polacy przeciętnie przepracowani w zeszłym roku. Z danych wynika, że w 2025 r. przeciętny rzeczywisty tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach zatrudnienia wyniósł w Polsce 38,9 godziny. Mężczyźni pracowali średnio 40,3 godziny tygodniowo, a kobiety 37,3 godziny, czyli o 3 godziny krócej.

Przeciętny czas pracy wyłącznie w głównym miejscu zatrudnienia wyniósł 38,5 godziny tygodniowo. W przypadku osób wykonujących dodatkową pracę, średni czas przepracowany w drugim miejscu pracy sięgał 14,5 godziny tygodniowo.

REKLAMA

Tygodniowy czas pracy w sektorze prywatnym i publicznym

W sektorze prywatnym przeciętny tygodniowy czas pracy w głównym miejscu zatrudnienia w 2025 r. wyniósł 38,8 godziny, wobec 37,4 godziny w sektorze publicznym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najdłużej pracowały osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Ich średni tygodniowy czas pracy wyniósł 41,4 godziny, w tym pracodawców 43,2 godziny. Dla porównania, zatrudnieni przepracowywali przeciętnie 37,9 godziny tygodniowo, a pomagający bezpłatnie członkowie rodzin 31 godzin.

Czas pracy według rodzaju działalności

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, najwięcej czasu tygodniowo poświęcali na pracę zatrudnieni w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (41,1 godziny), budownictwie (40,7 godziny) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (40,4 godziny).

Najkrótszy przeciętny czas pracy odnotowano natomiast w edukacji (35,3 godziny) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (34,5 godziny).