Komunikat ZUS. Ograniczenia w dostępie do serwisu eZUS i aplikacji mobilnej mZUS
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych. Ograniczenia wystąpią w piątek, 27 listopada i dotyczą serwisu eZUS i aplikacji mobilnej mZUS.
Ograniczenia w funkcjonowaniu serwisu eZUS
ZUS informuje, że w piątek, 27 listopada będzie wdrażana nowa wersja wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc (RWS). W związku z tym w godz. 17.00–19.00 nie będzie możliwe wypełnianie i wysłanie tego wniosku przez eZUS.
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Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Dodatkowo ZUS informuje, że z kont na portalu eZUS zostaną usunięte wszystkie formularze RWS, które mają status dokumentu roboczego albo są w zakładce [Zlecenia] – czyli takie, które nie zostały wypełnione albo wysłane do ZUS.
Brak dostępności aplikacji mZUS
ZUS informuje także, że 27 listopada od godz. 18.00 do godz. 21.00 aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych nie będzie dostępna. Przerwa jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych.
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