Niepokojący trend wśród pracowników. Lekarze wystawiają trzy takie L4 na minutę
REKLAMA
REKLAMA
Lęk, przewlekły stres i inne zaburzenia psychosomatyczne coraz częściej wyłączają Polaków z pracy. Jak podał ZUS, w ubiegłym roku z tego powodu wystawiono 1,8 mln zwolnień lekarskich, czyli średnio trzy w każdej minucie. Instytucja zachęca do korzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych.
- W ubiegłym roku lekarze wystawili 24,2 mln zwolnień lekarskich
- Kluczowe problemy Polaków?
- Program bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych ZUS
- Skierowanie na turnus rehabilitacyjny
W ubiegłym roku lekarze wystawili 24,2 mln zwolnień lekarskich
Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku lekarze wystawili 24,2 mln zwolnień lekarskich. Blisko 1,8 mln z nich było spowodowanych chorobami psychosomatycznymi. Oznacza to, że w naszym kraju co minutę lekarze wypisują trzy takie zaświadczenia.
REKLAMA
REKLAMA
Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Dla porównania, w roku 2020, czyli podczas pandemii koronawirusa, lekarze wystawili ponad 20,7 mln zwolnień lekarskich, z czego blisko 1,5 mln dotyczyło zaburzeń psychicznych. To ponad 7 proc. Przeszło jedna trzecia z nich była spowodowana reakcją na ciężki stres i zaburzeniami adaptacyjnymi.
Kluczowe problemy Polaków?
Kluczowe problemy, z jakimi według Zakładu mierzą się Polacy, to reakcja na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne (dotyczą 36 proc. absencji), zaburzenia lękowe (18 proc.) oraz epizody depresyjne (17 proc.).
Łączna liczba dni nieobecności w pracy spowodowana schorzeniami psychosomatycznymi w 2025 r. wyniosła 34,1 mln - średnio 20.
REKLAMA
„Dane te pokazują, że zaburzenia psychosomatyczne nie są krótkotrwałymi kryzysami, lecz wymagają niemal trzytygodniowej, nieprzerwanej rekonwalescencji” - czytamy w komunikacie ZUS.
Program bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych ZUS
W odpowiedzi na to zjawisko powstał program bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych, z których mogą skorzystać osoby z zaburzeniami nastroju, lękowymi lub behawioralnymi, ubezpieczone w ZUS (aktywne zawodowo), a którym grozi utrata zdolności do pracy. Rozwiązanie jest dedykowane także tym osobom, które korzystają ze świadczeń chorobowych lub okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy - jeśli daje im to szansę na utrzymanie lub odzyskanie zdolności do pracy.
Stacjonarny turnus w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni i obejmuje leczenie, na które składają się: indywidualny program rehabilitacji realizowany przez 6 dni w tygodniu, terapia psychologiczna, w tym indywidualne spotkania z psychologiem, zajęcia grupowe, treningi relaksacyjne, ćwiczenia ogólnousprawniające, muzykoterapia i choreoterapia, całodobowa opieka medyczna oraz edukacja zdrowotna.
Skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Skierowanie na turnus rehabilitacyjny może wystawić lekarz POZ. O tym, czy rozwiązanie to jest wskazane i czy nie ma przeszkód, żeby z niego skorzystać, decyduje lekarz orzecznik.
Program jest bezpłatny. ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania w ośrodku rehabilitacyjnym, wyżywienia oraz dojazdu.
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA