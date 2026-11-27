Lęk, przewlekły stres i inne zaburzenia psychosomatyczne coraz częściej wyłączają Polaków z pracy. Jak podał ZUS, w ubiegłym roku z tego powodu wystawiono 1,8 mln zwolnień lekarskich, czyli średnio trzy w każdej minucie. Instytucja zachęca do korzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych.

W ubiegłym roku lekarze wystawili 24,2 mln zwolnień lekarskich

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku lekarze wystawili 24,2 mln zwolnień lekarskich. Blisko 1,8 mln z nich było spowodowanych chorobami psychosomatycznymi. Oznacza to, że w naszym kraju co minutę lekarze wypisują trzy takie zaświadczenia.

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Dla porównania, w roku 2020, czyli podczas pandemii koronawirusa, lekarze wystawili ponad 20,7 mln zwolnień lekarskich, z czego blisko 1,5 mln dotyczyło zaburzeń psychicznych. To ponad 7 proc. Przeszło jedna trzecia z nich była spowodowana reakcją na ciężki stres i zaburzeniami adaptacyjnymi.

Kluczowe problemy Polaków?

Kluczowe problemy, z jakimi według Zakładu mierzą się Polacy, to reakcja na długotrwały stres i zaburzenia adaptacyjne (dotyczą 36 proc. absencji), zaburzenia lękowe (18 proc.) oraz epizody depresyjne (17 proc.).

Łączna liczba dni nieobecności w pracy spowodowana schorzeniami psychosomatycznymi w 2025 r. wyniosła 34,1 mln - średnio 20.

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„Dane te pokazują, że zaburzenia psychosomatyczne nie są krótkotrwałymi kryzysami, lecz wymagają niemal trzytygodniowej, nieprzerwanej rekonwalescencji” - czytamy w komunikacie ZUS.

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Program bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych ZUS

W odpowiedzi na to zjawisko powstał program bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych, z których mogą skorzystać osoby z zaburzeniami nastroju, lękowymi lub behawioralnymi, ubezpieczone w ZUS (aktywne zawodowo), a którym grozi utrata zdolności do pracy. Rozwiązanie jest dedykowane także tym osobom, które korzystają ze świadczeń chorobowych lub okresowej renty z tytułu niezdolności do pracy - jeśli daje im to szansę na utrzymanie lub odzyskanie zdolności do pracy.

Stacjonarny turnus w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni i obejmuje leczenie, na które składają się: indywidualny program rehabilitacji realizowany przez 6 dni w tygodniu, terapia psychologiczna, w tym indywidualne spotkania z psychologiem, zajęcia grupowe, treningi relaksacyjne, ćwiczenia ogólnousprawniające, muzykoterapia i choreoterapia, całodobowa opieka medyczna oraz edukacja zdrowotna.

Skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Skierowanie na turnus rehabilitacyjny może wystawić lekarz POZ. O tym, czy rozwiązanie to jest wskazane i czy nie ma przeszkód, żeby z niego skorzystać, decyduje lekarz orzecznik.

Program jest bezpłatny. ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania w ośrodku rehabilitacyjnym, wyżywienia oraz dojazdu.