Wypłata zasiłków w 2027 roku. 30 listopada to ważna data w firmach
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O tym kto w 2027 roku będzie płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego zdecyduje liczba osób zgłoszonych na dzień 30 listopada roku 2026. Wynika to z przepisów tzw. ustawy zasiłkowej. Kogo pracodawca uwzględnia w liczbie ubezpieczonych?
- Kto wypłaca zasiłki chorobowe pracownikom?
- Jak ustalić liczbę ubezpieczonych?
- Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2027 roku? [Przykład]
- Kiedy płatnikiem jest ZUS?
Kto wypłaca zasiłki chorobowe pracownikom?
Prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustalają i zasiłki te wypłacają:
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• płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych;
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli płatnikiem zasiłków jest pracodawca, to nie oznacza, iż dokonuje tego z własnych środków. W praktyce wypłacone zasiłki pomniejszają później kwotę należnych składek
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Jak ustalić liczbę ubezpieczonych?
Zgodnie z przepisami, liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. A zatem dla ustalenia kto będzie płatnikiem zasiłków w 2027 roku kluczowa jest data 30 listopada 2026 r.
W liczbie ubezpieczonych pracodawca powinien uwzględnić:
• pracowników (w tym również uczniów),
• podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę nakładczą,
• podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
• podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
Nie uwzględnia się tu natomiast m.in osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2027 roku? [Przykład]
Firma na dzień 30 listopada 2026 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 15 ubezpieczonych. Oznacza to, iż od 1 stycznia 2026 r. płatnikiem zasiłków będzie ZUS.
W stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.
Kiedy płatnikiem jest ZUS?
Warto pamiętać, iż w określonych przypadkach jedynie ZUS wypłaca zasiłki. Chodzi tu o:
• ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
• ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
• duchownych;
• osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
• ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.
ZUS kontynuuje po dniu 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę zasiłku, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia jest do tego zobowiązany płatnik składek.
ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 854; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 441)
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