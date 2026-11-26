Obecnie w Polsce jest osiem niedziel handlowych w roku. Jesienią wrócił do prac projekt złożony w 2024 roku, który zakłada otwarcie sklepów w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca, czyli w około 24 niedziele rocznie, oraz podwójne wynagrodzenie dla pracowników handlu pracujących w te dni. Czy zniesienie zakazu handlu w niedzielę w 2027 r. jest realne? Czego właściwie chcą Polacy? Czy dostawa zakupów ze sklepu w niedzielę niehandlową jest legalna? Przedstawiamy wyniki badania.

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Co trzeci Polak chce zniesienia zakazu handlu w niedzielę

Zniesienia zakazu handlu w niedzielę chce 31 proc. Polaków, a jego utrzymania bez zmian - 26 proc. Jednocześnie ponad połowa badanych przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy robiła zakupy spożywcze w niedzielę objętą zakazem. Najczęściej w sklepie, który jest otwarty, bo prowadzi go właściciel. Z badania zrealizowanego przez Europion Polska wynika, że spór o wolne niedziele nie przebiega wcale tam, gdzie toczy się debata polityczna i że Polacy wcale nie są w tej sprawie podzieleni na dwa obozy.

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zniesienie niedziel handlowych utrzymanie Zniesienie vs utrzymanie niedziel handlowych w Polsce Źródło zewnętrzne

Projekt przywracający handel w dwie niedziele miesiąca od dwóch lat leży w Sejmie. W listopadzie wrócił do prac komisji, ale posiedzenie zostało przerwane. Sprawdziliśmy, czego w tej sprawie naprawdę chcą Polacy, jak omijają obecne przepisy i czy zmiany w 2027 roku są w ogóle realne.

Ponad połowa Polaków robi zakupy w niedzielę niehandlową

Zakupy spożywcze w niedzielę objętą zakazem robiło w ciągu ostatnich trzech miesięcy 56 proc. badanych - 35 proc. kilka razy, a 21 proc. raz. Nie robiło ich 39 proc., a 5 proc. nie pamięta.

zakupy niedziela handlowa Wykres 1. Zakupy spożywcze w niedzielę niehandlową w ciągu ostatnich trzech miesięcy Źródło zewnętrzne

Najmocniej różnicuje to wiek. Wśród osób w wieku 16–29 lat zakupy w niedzielę niehandlową robiło 71 proc. badanych, a wśród osób po sześćdziesiątce - 39 proc. W najstarszej grupie 56 proc. deklaruje, że takich zakupów nie robi wcale, przy 26 proc. wśród najmłodszych.

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Ważne Zakaz handlu obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Obecne przepisy dopuszczają handel w osiem niedziel w roku. Za jego złamanie przedsiębiorcy grozi kara grzywny od 1 000 zł do 100 000 zł, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

Sklep właściciela to główny kanał zakupów w niedzielę

Połowa badanych, którzy robią zakupy w niedzielę niehandlową, wskazuje sklep otwarty dlatego, że prowadzi go właściciel - 50 proc. To jedyny kanał o masowej skali.

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sposób niedziela handlowa Wykres 2. Sposób robienia zakupów w niedzielę niehandlową Źródło zewnętrzne

Pozostałe sposoby mają marginalne znaczenie. Sklep w galerii handlowej, na dworcu lub lotnisku wskazuje 7 proc., stację benzynową 6 proc., a zamówienie dostawy przez aplikację 5 proc. Sklep internetowy z dostawą na inny dzień wybiera 2 proc. Zakupów w niedziele niehandlowe nie robi 31 proc. badanych. Także tutaj wiek dzieli wyraźnie. Sklep właściciela wskazuje 60 proc. osób w wieku 16–29 lat i 41 proc. osób po sześćdziesiątce. Z kolei zamawianie dostawy przez aplikację to 10 proc. w grupie 40–49 lat i zaledwie 0,4 proc. wśród najstarszych badanych.

Dostawa przez aplikację dzieli, ale głównie dlatego, że mało kto o niej wie

Przepisy nie zakazują zamawiania dostaw ze sklepu w niedzielę niehandlową, jeśli pracę wykonuje kurier. Polacy nie mają w tej sprawie jednoznacznego zdania.

dostawa niedziela handlowa Wykres 3. Ocena zamawiania dostawy przez aplikację w niedzielę niehandlową Źródło zewnętrzne

Największa grupa (24 proc.) nie ma zdania. Kolejne 20 proc. przyznaje, że nie wiedziało o takiej możliwości. Za obejście zakazu handlu uznaje to 15 proc., za normalną usługę 20 proc., a 21 proc. uzależnia ocenę od tego, czy pracownicy sklepu muszą wtedy pracować. Łącznie 44 proc. badanych nie potrafi tego ocenić albo nie wiedziało, że dostawa w niedzielę niehandlową jest legalna. Wśród osób po sześćdziesiątce odsetek osób, które o tej możliwości nie wiedziały, wynosi 26 proc.

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę wygrywa, ale nie zdobywa większości

Na pytanie, co powinno stać się z zakazem handlu w niedzielę, 31 proc. badanych odpowiada, że należy go znieść całkowicie. Utrzymania obecnych przepisów chce 26 proc. Uszczelnienia zakazu, tak by nie dało się go obchodzić, domaga się 12 proc., a rozszerzenia na kolejne dni lub święta - 10 proc. Zdania nie ma 21 proc.

zakaz niedziela handlowa Wykres 4. Przyszłość zakazu handlu w niedzielę Źródło zewnętrzne

Oznacza to, że za jakąkolwiek formą utrzymania lub zaostrzenia zakazu opowiada się łącznie 48 proc. badanych, czyli wyraźnie więcej niż za jego zniesieniem. Podział nie przebiega wzdłuż osi rządowo-opozycyjnej. Zniesienia zakazu chce 45 proc. wyborców Lewicy, 41 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej i 39 proc. wyborców Konfederacji, ale tylko 24 proc. wyborców PiS. Uszczelnienia przepisów domaga się natomiast 25 proc. wyborców Konfederacji, najwięcej spośród wszystkich grup.

Polacy nie widzą tu konfliktu

Zapytani, co jest dla nich w tej sprawie ważniejsze, badani najczęściej wskazują wolną niedzielę dla pracowników handlu - 36 proc. Możliwość zrobienia zakupów wtedy, kiedy im pasuje, wybiera 21 proc. Trzecia grupa, licząca 33 proc., uważa, że jedno i drugie da się pogodzić.

ważniejsze niedziela handlowa Wykres 5. Co jest dla badanych ważniejsze w sprawie niedziel handlowych Źródło zewnętrzne

To właśnie ta odpowiedź najwięcej mówi o rzeczywistym stanie opinii publicznej. Spór przedstawiany jako wybór między wygodą klienta a prawami pracownika dla jednej trzeciej Polaków takim wyborem w ogóle nie jest.

Różnice widać za to między grupami. Wolną niedzielę dla pracowników stawia na pierwszym miejscu 41 proc. osób po sześćdziesiątce i 28 proc. osób w wieku 30–39 lat. Wygodę zakupów wskazuje 29 proc. w grupie 30–39 lat i 13 proc. wśród najstarszych. Wśród wyborców PiS wolna niedziela dla pracowników to 51 proc. wskazań, wśród wyborców KO - 23 proc., za to 43 proc. elektoratu KO uważa, że oba cele da się pogodzić.

Niedziele handlowe - czy zmiany w 2027 roku są możliwe?

W 2027 roku, przy obecnym stanie prawnym, obowiązywać będą te same zasady co dziś: handel dozwolony w osiem niedziel w roku. W Sejmie leży jednak projekt złożony w 2024 roku, który zakłada otwarcie sklepów w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca, czyli w około 24 niedziele rocznie, oraz podwójne wynagrodzenie dla pracowników handlu pracujących w te dni. Przez dwa lata projekt pozostawał w sejmowej zamrażarce.

Jesienią 2026 roku wrócił do prac. Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wyznaczone na 6 listopada zostało odwołane z powodu nieobecności ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Kolejne posiedzenie, 17 listopada, zostało przerwane. Ryszard Petru, który forsuje zmianę, zaproponował w zamian rozwiązanie doraźne: otwarcie sklepów w niedzielę 27 grudnia.

Szanse na wejście zmian w życie od 2027 roku są niewielkie, a przesądzają o tym trzy okoliczności. Projekt dzieli koalicję rządzącą i nie ma w niej zgody co do kierunku zmian. Zdecydowanie sprzeciwiają się mu związki zawodowe, według których dobrowolność pracy w niedzielę byłaby w praktyce fikcją. Nawet uchwalona ustawa mogłaby zostać zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz na 2027 rok to utrzymanie obecnych przepisów przy trwających pracach legislacyjnych bez rozstrzygnięcia. W grudniu 2026 roku niedziele handlowe przypadają 6, 13 i 20 grudnia.

Podsumowanie

Badanie zrealizowane przez Europion Polska pokazuje rozbieżność między praktyką a deklaracjami. Ponad połowa Polaków robi zakupy w niedziele objęte zakazem, korzystając przede wszystkim ze sklepów prowadzonych przez właścicieli, a jednocześnie wyraźna większość opowiada się za utrzymaniem albo zaostrzeniem przepisów, nie za ich zniesieniem.

- Najciekawszy w tych danych jest nie wynik pytania o zakaz, tylko struktura poparcia. Zniesienia zakazu chce 31 proc. badanych, ale łącznie 48 proc. opowiada się za utrzymaniem obecnych przepisów, ich uszczelnieniem albo rozszerzeniem. Przy tak rozłożonych preferencjach żaden z kierunków nie ma mandatu do szybkiej zmiany, co dobrze tłumaczy, dlaczego projekt od dwóch lat nie wychodzi z komisji.

Drugi wynik wart odnotowania to 33 proc. badanych, którzy uważają, że wolną niedzielę pracowników i wygodę klienta da się pogodzić. Debata publiczna zakłada konflikt tych dwóch interesów, podczas gdy jedna trzecia Polaków takiego konfliktu nie dostrzega.

Warto też zwrócić uwagę na to, że podział w tej sprawie nie pokrywa się z podziałem partyjnym. Zniesienia zakazu chce 45 proc. wyborców Lewicy i 24 proc. wyborców PiS, a uszczelnienia przepisów najczęściej domagają się wyborcy Konfederacji. To spór, który przecina elektoraty w poprzek, a nie wzdłuż. - Ábel Bojár, Research Director Europion Polska.