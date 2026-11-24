Stawka godzinowa w górę

Jak wynika z najnowszych danych OLX Praca liczba ogłoszeń dotyczących pracy sezonowej opublikowanych w październiku 2026 r. była o ok. 20% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy spadek liczby ofert widoczny jest w handlu. Więcej możliwości zatrudnienia pojawiło się natomiast w budownictwie, remontach i produkcji. Jednocześnie mediana oferowanej stawki godzinowej nieznacznie wzrosła – z ok. 33 zł do 33,50 zł.

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Więcej rekrutacji w budownictwie i produkcji

Okres przedświąteczny tradycyjnie wiązał się ze wzmożonym zapotrzebowaniem na pracowników sezonowych. W tym roku trend ten wyraźnie wyhamował. Dane OLX Praca pokazują, że w październiku liczba wszystkich ofert pracy sezonowej była o ok. 20% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największe ograniczenie rekrutacji widać w handlu, gdzie spadek liczby ogłoszeń jest szczególnie wyraźny - ofert dla pracowników sklepów było aż o ok. 60% mniej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Mniej ogłoszeń odnotowano także w rolnictwie i magazynach – w obu przypadkach o ok. 30%.

Równocześnie na mapie pracy sezonowej coraz mocniej zaznaczają się inne branże – przede wszystkim budownictwo, remonty i produkcja. W przypadku dwóch pierwszych kategorii liczba ofert niemal się podwoiła (w porównaniu z październikiem 2025 r.). W produkcji wzrosła natomiast o ok. 40% Więcej propozycji pracy pojawiło się również w obszarze obsługi klienta oraz call center.

Dodatkowa praca przed świętami na magazynie

Bieżący sezon przedświąteczny różni się nie tylko strukturą ofert pracy. Zmieniły się również preferencje osób poszukujących dodatkowego zatrudnienia. Co ciekawe swoją uwagę coraz częściej kierują oni w stronę innych branż niż handel, który zwyczajowo postrzegany był jako jeden z najpopularniejszych kierunków poszukiwania dodatkowej pracy przed świętami. Potwierdzeniem tego są dane ilustrujące aktywność osób poszukujących zatrudnienia na OLX Praca. Liczba odpowiedzi na oferty pracy w sklepach spadła o ok. 25%, a w przypadku ofert dla hostess – aż o ok. 50% Równocześnie rośnie zainteresowanie innymi branżami - największy wzrost odnotowano w przypadku pracy w magazynach – liczba odpowiedzi przypadających na jedno ogłoszenie była tam o ok. 60% wyższa niż rok wcześniej. Większym zainteresowaniem cieszyły się również oferty w rolnictwie, gdzie wzrost wyniósł ok. 25%

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- Przedświąteczny rynek pracy sezonowej coraz wyraźniej odzwierciedla zmiany zachodzące w samym handlu. Rosnąca popularność zakupów internetowych, rozwój e-commerce i automatyzacja procesów sprzedaży mogą sprawiać, że dodatkowe zapotrzebowanie na pracowników przesuwa się ze sklepów stacjonarnych w stronę logistyki, magazynów i transportu. Tegoroczne dane OLX Praca pokazują interesujący kontrast: liczba ofert dla pracowników sklepów spadła o ok. 60%, podczas gdy w magazynach zainteresowanie kandydatów pojedynczym ogłoszeniem wzrosło o ok. 60% Nie oznacza to, że handel przestaje potrzebować dodatkowych rąk do pracy, ale zmienia się struktura tego zapotrzebowania. Coraz większe znaczenie ma dziś sprawna obsługa zamówień i dostarczenie produktów do klientów - mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX Praca.

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Największe podwyżki stawek godzinowych w logistyce

W październiku 2026 r. mediana stawki godzinowej oferowanej w ogłoszeniach dotyczących pracy sezonowej wyniosła ok. 33,50 zł. Rok wcześniej było to ok. 33 zł, co oznacza wzrost o ok. 1,5% Nieco mocniej, bo o ok. 4%, wzrosły stawki w górnym przedziale wynagrodzeń. Wyraźniejsze podwyżki widać natomiast w wybranych zawodach związanych z logistyką i transportem. Mediana wynagrodzeń dla kurierów miejskich wzrosła o ok. 17%, dla kierowców o ok. 10%, a dla magazynierów o ok. 5% W logistyce i spedycji stawki pozostały na poziomie z ubiegłego roku. Z kolei w e-commerce odnotowano niewielki spadek mediany wynagrodzeń – o ok. 1%

Co istotne, wzrost wynagrodzeń w logistyce idzie w parze z rosnącą liczbą ofert w wybranych branżach. W porównaniu z październikiem 2025 r. ogłoszeń dla kurierów miejskich było o ok. 20% więcej, dla pracowników magazynów o ok. 10%, a w logistyce i spedycji o ok. 8% Liczba ofert dla kierowców utrzymała się na zbliżonym poziomie. - Poszukując pracy sezonowej warto pamiętać, że część dużych pracodawców coraz częściej korzysta z rekrutacji prowadzonych przez agencje, a same ogłoszenia nie zawsze są oznaczane jako sezonowe. Dla osób szukających dodatkowego zarobku oznacza to, że warto poszerzyć poszukiwania poza tradycyjne stanowiska w handlu i zwrócić uwagę na logistykę. To właśnie tam można obecnie znaleźć więcej możliwości zatrudnienia i relatywnie wyższe stawki, chociaż trzeba liczyć się również z większą konkurencją o dostępne miejsca - dodaje Grygo.

Źródło: Dane OLX Praca, porównanie ogłoszeń i wynagrodzeń z października 2025 i października 2026 r.