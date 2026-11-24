Pilotaż czterodniowego tygodnia pracy potrwa do końca 2026 r. Już w pierwszych miesiącach 2027 r. będą gotowe rekomendacje. Pracodawcy już teraz negatywnie wypowiadają się na temat systemowego skrócenia czasu pracy. Podobno firmy, które kilka lat temu głośno wprowadzały czterodniowy tydzień pracy potem cicho go wycofywały.

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Pracodawcy krytykują pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy

Przedsiębiorcy uważają, że pilotaż czterodniowego dnia pracy jest niereprezentatywny - Nie popieramy wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Skracanie czasu pracy czy ograniczenia związane z organizacją pracy w firmach powinny być inicjatywą pracodawców i następować w momentach, gdy firmy będą czuć, że jest to możliwe do realizacji bez strat organizacyjnych i operacyjnych. Pilotaż bazujący na kilkudziesięciu podmiotach, w większości publicznych to nie jest reprezentatywne badanie – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Pilotaż potrwa do końca roku. Wyniki programu mają zostać przeanalizowane po zakończeniu testów, a rekomendacje mają być gotowe w pierwszych miesiącach 2027 roku.

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Pilotaż czterodniowego tygodnia pracy - najważniejsze informacje

W pilotażu wzięło udział 78 podmiotów – w dominującym wymiarze z sektora publicznego

Pilotażem objęto blisko 5 tysięcy pracowników

80% firm biorących udział w pilotażu chciałoby kontynuować skrócony czas pracy bez zmniejszania wynagrodzenia

Ocena pilotażu przez pracodawców

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej i eksperci rynku pracy uważają, że za wcześnie jest, by mówić o rozwiązaniach systemowych związanych ze zmianą systemu godzin i dni pracy. Dominuje głos, że pilotaż nie jest reprezentatywny. Prezes Hanna Mojsiuk podkreśla - Dyskusja tak, ale ostateczny głos powinien należeć w takich tematach do przedsiębiorców, bo to ich najszerzej dotyczy decyzja związana z ograniczaniem operacyjnym czasu pracy.

Czterodniowy tydzień pracy dla chętnych, ale nie systemowe rozwiązanie

Jak podkreśla prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk nie należy krytykować rozwiązania jakim jest czterodniowy tydzień pracy lub tryb siedmiogodzinny. Jeżeli przedsiębiorcy mają taki pomysł na funkcjonowanie to należy ich w tym wspierać. Nie należy jednak wprowadzać w tym zakresie rozwiązań systemowych, ani ułatwiać funkcjonowania w formie dopłat do działania dla firm stosujących takie rozwiązania.

- To nie jest moment na takie zmiany. Rynek pracy sam reguluje możliwości związane np. z podnoszeniem wynagrodzeń, oferowaniem benefitów czy zmianami w strukturze godzin pracy. Jestem pewna, że to nie jest moment na zmiany. Pilotaż został ogłoszony jako sukces, ale czy jakieś firmy masowo zaczęły naśladować tych, którzy poddawani są pilotażowi? Czy mamy informacje o nowych firmach, które zdecydowały się na zmiany? Z doświadczenia szczecińskiego mogę powiedzieć, że firmy, które kilka lat temu głośno wprowadzały czterodniowy tydzień pracy potem cicho go wycofywały – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

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Próby skrócenia czasu pracy w Portugalii i Hiszpanii

- Warto spojrzeć na doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej, ale trzeba pamiętać, że stosowane tam rozwiązania są różne. W Portugalii przeprowadzono jedynie dobrowolny, sześciomiesięczny pilotaż w 41 firmach prywatnych. Nie była to powszechna zmiana zasad. Z kolei w Hiszpanii projekt skrócenia ustawowego tygodnia pracy do 37,5 godziny nie uzyskał poparcia parlamentu. Te przykłady pokazują, że nie ma jednego europejskiego modelu, który można po prostu przenieść do Polski – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

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Inna jest organizacja pracy w urzędzie czy bibliotece, a inna w zakładzie produkcyjnym czy centrum logistycznym

Eksperci rynku pracy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecnie wyrażają się w podobnym tonie. - Jestem zwolenniczką stopniowego skracania czasu pracy, ale pod warunkiem, że wynika ono z rzeczywistego wzrostu produktywności, a nie z odgórnych decyzji administracyjnych. Od ponad 24 lat prowadzę firmę działającą na rynku pracy i wiem, jak różne są realia poszczególnych branż. Inaczej organizuje się pracę w urzędzie czy bibliotece, a zupełnie inaczej w zakładzie produkcyjnym, centrum logistycznym czy firmie świadczącej usługi przez całą dobę. Dlatego z dużą ostrożnością podchodzę do pilotażu, w którym ponad połowę uczestniczących podmiotów stanowią jednostki sektora publicznego – mówi Katarzyna Opiekulska – Sozańska z LSJ HR Group.

- Chciałabym przede wszystkim zobaczyć, jak zmieniły się wydajność, koszty pracy, jakość usług i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz czy uczestnicy utrzymają ten model bez publicznych dotacji. Skrócenie tygodnia pracy z 40 do 32 godzin przy zachowaniu wynagrodzenia oznacza konieczność zwiększenia wydajności godzinowej o 25%, jeśli chcemy utrzymać dotychczasowe efekty. Dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie produkcyjnych i usługowych, jest to dziś ogromne wyzwanie, które może oznaczać wzrost kosztów i utratę konkurencyjności – mówi Katarzyna Opiekulska.

- Zmiany są nieuchronne, ale myślę, że rynek pracy ma obecnie inne wyzwania niż te, które jako priorytet wybrało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie ma dnia, by nie docierały do nas informacje o zwolnieniach grupowych czy ograniczeniach wynikających np. z szerszego stosowania sztucznej inteligencji. Przedsiębiorcy dążą do optymalizacji w wielu sektorach, ale zwykle wiąże się ona ze zmniejszaniem zatrudnienia, a nie utrzymywania podobnych kosztów przy potencjalnie mniejszej efektywności – dodaje Anna Sudolska z Idea HR Group.