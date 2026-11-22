Zwolnią 760 osób w Mławie. UBS przeniesie miejsca pracy z Krakowa i Wrocławia do Indii
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Bank UBS przeniesie miejsca pracy głównie z oddziałów w Krakowie i Wrocławiu do Indii. Bank zatrudnia w Polsce 7500 osób. Cztery firmy z Mławy ze zwolnieniami grupowymi 759 pracowników. Dwie uciekają z Polski, a dwa pozostałe, w tym LG Electronics, ograniczyć produkcję. To inny typ korzystania z przepisów o zwolnieniach grupowych niż np. 595 pracowników Veolii. W tym przypadku procedura była związana z wypowiedzeniami zmieniającymi, a pracodawca zapewniał, że skala zwolnień będzie znacząco mniejsza niż podana liczba.
- Zwolnienia grupowe w Polsce w 2026 r. Lista przedsiębiorstw
- Pozostałe zapowiedzi zwolnień
- Veolia zgłosiła 595 pracowników. Nie oznaczało to jednak planu zwolnienia 595 osób
Szczegółowo o zwolnieniach w Mławie informuje portal Nasz@Mław, powołując się na oficjalne dane Starostwa Powiatowego w Mławie - do miejscowego urzędu pracy wpłynęły cztery zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w przedsiębiorstwach z branży elektronicznej.
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Największa redukcja etatów to LG Electronics Mława. Przedsiębiorstwo planuje zwolnić 460 pracowników w związku z trwałym ograniczeniem liczby linii produkujących telewizory oraz zmniejszeniem produkcji. Spółka nie zamierza jednak zamykać zakładu. W Mławie nadal mają być produkowane telewizory i radia samochodowe.
Natomiast Top Run Poland przewiduje zakończenie działalności w Mławie, a Heesung Electronics Poland zamknięcie linii produkcyjnych i wygaszenie działalności produkcyjnej zakładu. Łącznie obie firmy zgłosiły zamiar zwolnienia 219 pracowników. Curtis Evoplast planuje redukcję 80 etatów z powodu spadku zamówień, ale zamierza kontynuować działalność.
Przedsiębiorstwo
Liczba planowanych zwolnień
LG Electronics Mława
460
Top Run Poland
131
Heesung Electronics Poland
88
Curtis Evoplast
80
Łącznie
759
Zwolnienia grupowe w Polsce w 2026 r. Lista przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo
Liczba pracowników objętych zapowiedzią
Veolia Energia
595 – część to wypowiedzenia zmieniające bez redukcji zatrudnienia
Cersanit
487
BNP Paribas
do 400
DSV
394
LINK
290
TN Polska
255
Maripol
ponad 250
Makro
do 250
Carrefour
210
Andrewex
184
Telmex
ok. 170
Hutchinson 2
do 170
Visa
152
BrainRocket
150
Kruk
do 150
3M
125
Pozostałe zapowiedzi zwolnień
Przedsiębiorstwo
Liczba pracowników objętych zapowiedzią
Diageo
80
Amazon
65
Kompania Piwowarska
60
Microsoft
53
HIT
50
Booksy
49
Serta
31
Imperial Brands
30
VMware
29
AWG
28
TUI
28
Foot Locker
15
Veolia zgłosiła 595 pracowników. Nie oznaczało to jednak planu zwolnienia 595 osób
We wrześniu 2026 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie poinformował, że w sierpniu Veolia Energia Warszawa zgłosiła procedurę dotyczącą 595 pracowników. Jako uzasadnienie wskazano wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy.
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Przedstawiciel Veolii w radiu wyjaśnił, że procedura była związana z wdrożeniem uzgodnionego ze stroną społeczną protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy. Celem było dostosowanie indywidualnych umów do zmienionych postanowień układu. Spółka deklarowała, że nie planuje zwolnień ani obniżania wynagrodzeń.
Pracownikom zamierzano najpierw zaproponować porozumienia zmieniające. Dopiero ich nieprzyjęcie mogło prowadzić do wypowiedzeń zmieniających. Przykład powołuję dla pokazania zasadniczej różnicy wobec Mławy, gdzie przyczyną zgłoszeń jest ograniczenie lub zakończenie produkcji.
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