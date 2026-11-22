Bank UBS przeniesie miejsca pracy głównie z oddziałów w Krakowie i Wrocławiu do Indii. Bank zatrudnia w Polsce 7500 osób. Cztery firmy z Mławy ze zwolnieniami grupowymi 759 pracowników. Dwie uciekają z Polski, a dwa pozostałe, w tym LG Electronics, ograniczyć produkcję. To inny typ korzystania z przepisów o zwolnieniach grupowych niż np. 595 pracowników Veolii. W tym przypadku procedura była związana z wypowiedzeniami zmieniającymi, a pracodawca zapewniał, że skala zwolnień będzie znacząco mniejsza niż podana liczba.

Szczegółowo o zwolnieniach w Mławie informuje portal Nasz@Mław, powołując się na oficjalne dane Starostwa Powiatowego w Mławie - do miejscowego urzędu pracy wpłynęły cztery zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w przedsiębiorstwach z branży elektronicznej.

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Największa redukcja etatów to LG Electronics Mława. Przedsiębiorstwo planuje zwolnić 460 pracowników w związku z trwałym ograniczeniem liczby linii produkujących telewizory oraz zmniejszeniem produkcji. Spółka nie zamierza jednak zamykać zakładu. W Mławie nadal mają być produkowane telewizory i radia samochodowe.

Natomiast Top Run Poland przewiduje zakończenie działalności w Mławie, a Heesung Electronics Poland zamknięcie linii produkcyjnych i wygaszenie działalności produkcyjnej zakładu. Łącznie obie firmy zgłosiły zamiar zwolnienia 219 pracowników. Curtis Evoplast planuje redukcję 80 etatów z powodu spadku zamówień, ale zamierza kontynuować działalność.

Przedsiębiorstwo Liczba planowanych zwolnień LG Electronics Mława 460 Top Run Poland 131 Heesung Electronics Poland 88 Curtis Evoplast 80 Łącznie 759

Zwolnienia grupowe w Polsce w 2026 r. Lista przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo Liczba pracowników objętych zapowiedzią Veolia Energia 595 – część to wypowiedzenia zmieniające bez redukcji zatrudnienia Cersanit 487 BNP Paribas do 400 DSV 394 LINK 290 TN Polska 255 Maripol ponad 250 Makro do 250 Carrefour 210 Andrewex 184 Telmex ok. 170 Hutchinson 2 do 170 Visa 152 BrainRocket 150 Kruk do 150 3M 125

Pozostałe zapowiedzi zwolnień

Przedsiębiorstwo Liczba pracowników objętych zapowiedzią Diageo 80 Amazon 65 Kompania Piwowarska 60 Microsoft 53 HIT 50 Booksy 49 Serta 31 Imperial Brands 30 VMware 29 AWG 28 TUI 28 Foot Locker 15

Veolia zgłosiła 595 pracowników. Nie oznaczało to jednak planu zwolnienia 595 osób

We wrześniu 2026 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie poinformował, że w sierpniu Veolia Energia Warszawa zgłosiła procedurę dotyczącą 595 pracowników. Jako uzasadnienie wskazano wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy.

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Przedstawiciel Veolii w radiu wyjaśnił, że procedura była związana z wdrożeniem uzgodnionego ze stroną społeczną protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy. Celem było dostosowanie indywidualnych umów do zmienionych postanowień układu. Spółka deklarowała, że nie planuje zwolnień ani obniżania wynagrodzeń.

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Pracownikom zamierzano najpierw zaproponować porozumienia zmieniające. Dopiero ich nieprzyjęcie mogło prowadzić do wypowiedzeń zmieniających. Przykład powołuję dla pokazania zasadniczej różnicy wobec Mławy, gdzie przyczyną zgłoszeń jest ograniczenie lub zakończenie produkcji.