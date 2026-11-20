MRPiPS informuje, że PIP będzie sprawdzać, czy pracownicy sklepów nie są zmuszani do pracy w niedzielę. Ministerstwo chce nasilenia kontroli inspekcji pracy w handlu w grudniu.

Czy pracownicy sklepów zmuszani są do pracy w niedzielę?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje: PIP sprawdzi, czy sklepy nie zmuszają pracowników handlu do pracy w niedzielę. Ministra Dziemianowicz-Bąk wnioskuje o wzmożone kontrole w związku z nadchodzącym wzmożonym okresem handlowym Dnia 18 listopada 2026 r. ministra zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy, Janusza Krosonia, z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Ich głównym celem będzie weryfikacja przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedzielę.

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Obchodzenie przepisów dot. ograniczenia handlu w niedziele w grudniu

Okres promocji oraz czas przed Świętami Bożego Narodzenia naturalnie łączą się ze wzmożonym zainteresowaniem ze strony klientów. Nie mogą jednak oznaczać obchodzenia przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele czy też pogorszenia warunków pracy pracowników placówek handlowych i e-commerce, którzy zapewniają wtedy obsługę i których praca będzie intensywniejsza w najbliższych tygodniach.

Jednym z zadań PIP jest kontrola przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu, w zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych, dlatego też ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy. Jak zaznaczyła, sytuacja ta wymaga szczególnej uwagi inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Wzmożone kontrole PIP w sieciach handlowych i placówkach e-commerce

- W mojej opinii, wskazane jest przeciwdziałanie możliwym nadużyciom, dlatego uprzejmie wnoszę o intensyfikację trwających kontroli w sieciach handlowych i placówkach e-commerce oraz o podejmowanie nowych kontroli tak, aby zminimalizować ryzyko łamania prawa pracy w tych sektorach, dla których rozpoczynający się okres roku jest szczególnie intensywny - pisze we wniosku do GIP ministra Dziemianowicz-Bąk. (PAP)