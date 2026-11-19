Z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę powiązanych jest wiele świadczeń, należności i potrąceń. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie równe kwocie 4950 zł. Ile wyniosą powiązane należności i świadczenia w 2027 roku?

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 roku

Każdy pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota, która mu przysługuje niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

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Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracownika należy przyjąć przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych.

Jednak przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej,

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

dodatku za staż pracy,

dodatku za szczególne warunki pracy.

W 2027 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 4950 zł.

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Jaka będzie w 2027 r. wysokość należności i świadczeń powiązanych z wynagrodzeniem minimalnym

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi podstawę do ustalenia wysokości wielu należności i świadczeń. Sprawdźmy, jakie to świadczenia i ile wyniosą w 2027 r.

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Prawo pracy

Należność Wysokość w 2027 r. Minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia za pracę styczeń: 32,57 zł ;

; luty, listopad: 30,94 zł ;

; marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: 28,13 zł ;

; maj: 34,38 zł ;

; październik, grudzień: 29,46 zł. Dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej styczeń: 6,51 zł ;

; luty, listopad: 6,19 zł ;

; marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień: 5,63 zł ;

; maj: 6,88 zł ;

; październik, grudzień: 5,89 zł Minimalne odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania 4950 zł Minimalne wynagrodzenie pracownika za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy 4950 zł Minimalne wynagrodzenie pracownika, który ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie ma obowiązku wykonywania pracy 4950 zł Kwoty wolne od potrąceń - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – 100 proc. minimalnego wynagrodzenia: 3703,93 zł; - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 75 proc. minimalnego wynagrodzenia: 2777,95 zł; - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy – 90 proc. minimalnego wynagrodzenia: 3333,54 zł; - przy potrącaniu za zgodą pracownika – 80 proc. minimalnego wynagrodzenia: 2963,14 zł Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika 69990 zł Maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego podczas odbywania praktyki absolwenckiej 9332 zł

Ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru Wysokość w 2025 r. Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym 3675 zł Najniższa podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność pozarolniczą 4950 zł Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających składki na zasadach preferencyjnych 1485 zł Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy 4271,36 zł Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, od której składki są opłacane przez ZUS 2475 zł

Podstawa prawna