Zmiana wysokości należności, świadczeń i potrąceń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem za pracę w 2027 roku
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Z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę powiązanych jest wiele świadczeń, należności i potrąceń. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie równe kwocie 4950 zł. Ile wyniosą powiązane należności i świadczenia w 2027 roku?
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 roku
- Jaka będzie w 2027 r. wysokość należności i świadczeń powiązanych z wynagrodzeniem minimalnym
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 roku
Każdy pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota, która mu przysługuje niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.
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Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracownika należy przyjąć przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych.
Jednak przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
- nagrody jubileuszowej,
- odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
- dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
- dodatku za staż pracy,
- dodatku za szczególne warunki pracy.
W 2027 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 4950 zł.
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Jaka będzie w 2027 r. wysokość należności i świadczeń powiązanych z wynagrodzeniem minimalnym
Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi podstawę do ustalenia wysokości wielu należności i świadczeń. Sprawdźmy, jakie to świadczenia i ile wyniosą w 2027 r.
Prawo pracy
Należność
Wysokość w 2027 r.
Minimalna godzinowa
stawka wynagrodzenia
za pracę
Dodatek do wynagrodzenia
za każdą godzinę pracy
w porze nocnej
Minimalne odszkodowanie
za naruszenie zasady
równego traktowania
4950 zł
Minimalne wynagrodzenie
pracownika za czas
niewykonywania pracy, jeżeli
był gotów do jej wykonywania,
a doznał przeszkód z przyczyn
dotyczących pracodawcy
4950 zł
Minimalne wynagrodzenie
pracownika, który ze względu
na rozkład czasu pracy
w przyjętym okresie
rozliczeniowym nie ma
obowiązku wykonywania pracy
4950 zł
Kwoty wolne od potrąceń
- przy potrącaniu sum egzekwowanych
na mocy tytułów wykonawczych na
pokrycie należności innych niż
świadczenia alimentacyjne – 100 proc.
minimalnego wynagrodzenia: 3703,93 zł;
- przy potrącaniu zaliczek pieniężnych
udzielonych pracownikowi – 75 proc.
minimalnego wynagrodzenia: 2777,95 zł;
- przy potrącaniu kar pieniężnych
przewidzianych w art. 108 Kodeksu
pracy – 90 proc. minimalnego
wynagrodzenia: 3333,54 zł;
- przy potrącaniu za zgodą pracownika – 80 proc.
minimalnego wynagrodzenia: 2963,14 zł
Maksymalna wysokość
odprawy pieniężnej z tytułu
rozwiązania stosunku pracy
z przyczyn niedotyczących
pracownika
69990 zł
Maksymalna wysokość
miesięcznego świadczenia
pieniężnego podczas
odbywania praktyki
absolwenckiej
9332 zł
Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru
Wysokość w 2025 r.
Minimalna podstawa wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
osób przebywających na urlopie wychowawczym
3675 zł
Najniższa podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla osób
prowadzących działalność pozarolniczą
4950 zł
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą
rozliczających składki na zasadach preferencyjnych
1485 zł
Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu
pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
4271,36 zł
Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę
na podstawie umowy uaktywniającej, od której składki są
opłacane przez ZUS
2475 zł
Podstawa prawna
- ustawa z 4 lutego 2011 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1773)
- ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)
- ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1195)
- ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1578)
- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1474)
- ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 854)
- ustawa z 2 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 798 z późn. zm.)
- ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 1213)
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