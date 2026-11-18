Pora nocna w zakładzie pracy powinna obejmować 8 godzin w przedziale czasu od 21.00 do 7.00. Pracownikowi wykonującemu pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Sprawdź, jak należy obliczać ten dodatek i ile on wyniesie w 2027 roku.

Pracodawca ustala porę nocną obowiązującą w zakładzie

Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna obejmuje 8 kolejnych godzin przypadających między 21.00 a 7.00. Pracodawca powinien wybrać konkretny przedział czasu mieszczący się w tych ramach, na przykład od 21.00 do 5.00 albo od 23.00 do 7.00. Wyznaczone godziny powinny być wskazane w regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku jego ustalenia, obowiązującą porę nocną określa w informacji o warunkach zatrudnienia.

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Wskazanie konkretnego ośmiogodzinnego przedziału czasu ma znaczenie przy rozliczaniu wynagrodzenia. Jeśli pracodawca nie ustali pory nocnej, może być zobowiązany do wypłaty dodatku za pracę wykonywaną w całym przedziale od 21.00 do 7.00, czyli za 10 godzin.

Jaka obliczać wysokość dodatku za pracę w nocy

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek za każdą przepracowaną godzinę. Jego wysokość wynosi 20 proc. stawki godzinowej ustalonej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwotę dodatku dolicza się do normalnego wynagrodzenia za pracę pracownika.

Ten sposób ustalania dodatku za pracę w porze nocnej nie jest obowiązujący zawsze i wszędzie. Pracodawca może bowiem zarówno zwiększyć wysokość procentową dodatku jak i uwzględnić wyższą podstawę, od której ten dodatek jest naliczany. Może na przykład przyjąć jako podstawę do obliczeń stawkę osobistego zaszeregowania pracownika.

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Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2027 roku

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej pracodawca ustala w następujący sposób:

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Krok 1. Ustala liczbę godzin pracy w miesiącu, w którym wystąpiła praca nocna:

mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, a potem

obniża tak ustalony wymiar czasu pracy o 8 godzin z tytułu każdego święta występującego w miesiącu w innym dniu niż niedziela.

Krok 2. Ustala stawkę godzinową dzieląc minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w miesiącu, w którym wystąpiła praca w porze nocnej.

Krok 3. Mnoży otrzymaną stawkę godzinową przez 20 proc.

Wysokość dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej w 2027 r.

Miesiąc w 2027 r. Sposób wyliczenia dodatku Kwota dodatku za 1 godzinę Styczeń (4950 zł : 152 godz.) x 20 proc. 6,51 zł Luty (4950 zł : 160 godz.) x 20 proc. 6,19 zł Marzec (4950 zł : 176 godz.) x 20 proc. 5,63 zł Kwiecień (4950 zł : 176 godz.) x 20 proc. 5,63 zł Maj (4950 zł : 144 godz.) x 20 proc. 6,88 zł Czerwiec (4950 zł : 176 godz.) x 20 proc. 5,63 zł Lipiec (4950 zł : 176 godz.) x 20 proc. 5,63 zł Sierpień (4950 zł : 176 godz.) x 20 proc. 5,63 zł Wrzesień (4950 zł : 176 godz.) x 20 proc. 5,63 zł Październik (4950 zł : 168 godz.) x 20 proc. 5,89 zł Listopad (4950 zł : 160 godz.) x 20 proc. 6,19 zł Grudzień (4950 zł : 168 godz.) x 20 proc. 5,89 zł

Ryczałt za pracę w porze nocnej zamiast dodatku

Niekiedy zamiast dodatku za pracę w porze nocnej możliwe jest stosowanie ryczałtu za taką pracę. Ryczałt jest dopuszczalny w przypadku pracowników stale wykonujących pracę w porze nocnej poza zakładem pracy. Przy czym wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

W sytuacji gdy przy obliczaniu wysokości ryczałtu uwzględniona została liczba godzin nocnych niższa niż pracownik faktycznie wypracował, przysługuje mu roszczenie o wyrównanie tej należności. Co ciekawe, w przeciwnej sytuacji, gdy pracownik otrzymał ryczałt przewidujący większą liczbę godzin nocnych niż rzeczywiście przepracował, pracodawca nie może pomniejszyć ustalonego ryczałtu.

Podstawa prawna