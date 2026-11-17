W 2027 roku będzie 251 dni roboczych. Oznacza to, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy będzie pracował przez 2008 godzin. W przyszłym roku dwa święta przypadają w sobotę, więc okres rozliczeniowy zostanie skrócony o 8 godzin za każde z tych świąt.

Czas pracy w 2027 roku – informacje podstawowe

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy.

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W celu obliczenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym należy:

Krok 1. Pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,

Krok 2. Dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

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Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2027 roku

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Miesiąc w 2027 r. Dni pracy Godziny pracy Styczeń 19 152 Luty 20 160 Marzec 22 176 Kwiecień 22 176 Maj 18 144 Czerwiec 22 176 Lipiec 22 176 Sierpień 22 176 Wrzesień 22 176 Październik 21 168 Listopad 20 160 Grudzień 21 168

W sumie w przyszłym roku będzie 251 dni pracy, co oznacza 2008 godzin pracy.

Dni wolne od pracy i święta w 2027 roku

Dniami wolnymi od pracy, oprócz niedziel, są święta określone w ustawie o dniach wolnych od pracy. Są to:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2027 r. będzie w sumie 114 dni wolnych od pracy. Dwa święta (1 maja – Święto Państwowe i pierwszy dzień Bożego Narodzenia) przypadają w sobotę. Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy w maju i grudniu należy pamiętać, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Okresy rozliczeniowe w 2027 roku

Okres rozliczeniowy czasu pracy to określony przedział czasu, w którym pracodawca rozlicza przepracowane godziny pracowników. Pracodawca planując pracę w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym powinien pamiętać, że nie może zaplanować jej więcej niż to wynika z wymiaru czasu pracy w danym okresie. Nie wolno bowiem planować pracy w godzinach nadliczbowych.

Przykładowe okresy rozliczeniowe w 2027 roku

Miesiące Dni pracy Godziny pracy Dwumiesięczne okresy rozliczeniowe Styczeń - luty 39 312 marzec – kwiecień 44 352 maj – czerwiec 40 320 lipiec – sierpień 44 352 wrzesień – październik 43 344 listopad – grudzień 41 328 Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe styczeń – marzec 61 488 kwiecień – czerwiec 62 496 lipiec – wrzesień 66 528 październik – grudzień 62 496 Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe styczeń – czerwiec 123 984 lipiec – grudzień 128 1024

Niedziele handlowe w 2027 roku

W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są handel i wykonywanie czynności związanych z handlem. W te dni zakazane jest również powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

W 2027 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywać w:

kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia: 5, 12 i 19 grudnia ,

, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy: 21 marca ,

, ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu: 31 stycznia, 25 kwietnia, 27 czerwca i 29 sierpnia.

Podstawa prawna