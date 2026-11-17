Czas pracy 2027. Dni pracy, godziny pracy, święta, okresy rozliczeniowe, niedziele handlowe
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W 2027 roku będzie 251 dni roboczych. Oznacza to, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy będzie pracował przez 2008 godzin. W przyszłym roku dwa święta przypadają w sobotę, więc okres rozliczeniowy zostanie skrócony o 8 godzin za każde z tych świąt.
- Czas pracy w 2027 roku – informacje podstawowe
- Dni wolne od pracy i święta w 2027 roku
- Okresy rozliczeniowe w 2027 roku
- Niedziele handlowe w 2027 roku
Czas pracy w 2027 roku – informacje podstawowe
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy.
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W celu obliczenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym należy:
Krok 1. Pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
Krok 2. Dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
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Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2027 roku
Miesiąc w 2027 r.
Dni pracy
Godziny pracy
Styczeń
19
152
Luty
20
160
Marzec
22
176
Kwiecień
22
176
Maj
18
144
Czerwiec
22
176
Lipiec
22
176
Sierpień
22
176
Wrzesień
22
176
Październik
21
168
Listopad
20
160
Grudzień
21
168
W sumie w przyszłym roku będzie 251 dni pracy, co oznacza 2008 godzin pracy.
Dni wolne od pracy i święta w 2027 roku
Dniami wolnymi od pracy, oprócz niedziel, są święta określone w ustawie o dniach wolnych od pracy. Są to:
- 1 stycznia - Nowy Rok,
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- drugi dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja - Święto Państwowe,
- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada - Wszystkich Świętych,
- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
W 2027 r. będzie w sumie 114 dni wolnych od pracy. Dwa święta (1 maja – Święto Państwowe i pierwszy dzień Bożego Narodzenia) przypadają w sobotę. Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy w maju i grudniu należy pamiętać, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Okresy rozliczeniowe w 2027 roku
Okres rozliczeniowy czasu pracy to określony przedział czasu, w którym pracodawca rozlicza przepracowane godziny pracowników. Pracodawca planując pracę w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym powinien pamiętać, że nie może zaplanować jej więcej niż to wynika z wymiaru czasu pracy w danym okresie. Nie wolno bowiem planować pracy w godzinach nadliczbowych.
Przykładowe okresy rozliczeniowe w 2027 roku
Miesiące
Dni pracy
Godziny pracy
Dwumiesięczne okresy rozliczeniowe
Styczeń - luty
39
312
marzec – kwiecień
44
352
maj – czerwiec
40
320
lipiec – sierpień
44
352
wrzesień – październik
43
344
listopad – grudzień
41
328
Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe
styczeń – marzec
61
488
kwiecień – czerwiec
62
496
lipiec – wrzesień
66
528
październik – grudzień
62
496
Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe
styczeń – czerwiec
123
984
lipiec – grudzień
128
1024
Niedziele handlowe w 2027 roku
W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazane są handel i wykonywanie czynności związanych z handlem. W te dni zakazane jest również powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.
W 2027 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywać w:
- kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia: 5, 12 i 19 grudnia,
- niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy: 21 marca,
- ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu: 31 stycznia, 25 kwietnia, 27 czerwca i 29 sierpnia.
Podstawa prawna
- ustawa z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)
- ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 296)
- ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 301)
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