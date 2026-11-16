Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w portalu eZUS, tak jak w aplikacji mobilnej mZUS dla Płatnika, można już opłacać należności z tytułu składek drogą elektroniczną. W przyszłości będzie można też opłacać składki BLIK-iem. Sprawdź, w jakich bankach można zrobić przelew!

Nowa funkcja w portalu eZUS

Kreator płatności – to nowa funkcja, która pojawiła się w portalu eZUS. Dzięki niej można w szybki sposób ustalić kwotę, jaką trzeba wpłacić do ZUS. W kreatorze widoczna jest kwota należnych składek.

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W Kreatorze płatności można także:

doliczyć odsetki na bieżący dzień lub na następny dzień roboczy,

na bieżący dzień lub na następny dzień roboczy, uwzględnić płatności w drodze i deklaracje w drodze,

w drodze i deklaracje w drodze, wprowadzić inną, dowolnie wskazaną kwotę.

Płatność elektroniczna – ile kosztuje?

Płatność odbywa się elektronicznie. Po takiej operacji zaktualizowane saldo będzie widoczne do 2 dni roboczych od wykonania płatności – w zależności od dnia i godziny wpłaty oraz czasu jej przekazania przez bank na rachunek ZUS.

Obsługa płatności jest realizowana przez zewnętrznego operatora (Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.). Koszt usługi dla klienta to 0,55 zł za przelew.

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Przelew online do ZUS - banki i instytucje finansowe

Dzięki wykorzystaniu funkcji płatności elektronicznych można zrobić przelew online w wybranych bankach i instytucjach finansowych. Obecnie są to:

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PKO BP,

Pekao S.A.,

ING Bank Śląski,

mBank,

VeloBank,

Alior Bank,

BNP Paribas,

Bank Millenium,

banki spółdzielcze.

ZUS zapewnia, ze usługa cały czas się rozwija i będą dodawane kolejne banki oraz inne sposoby płatności.

Coraz większa popularność płatności elektronicznych

W aplikacji mobilnej mZUS dla Płatnika płatności elektroniczne już cieszą się sporą popularnością. Od 1 października 2026 r. klienci ZUS wykonali w niej blisko 1,5 tys. przelewów na łączną kwotę przekraczającą 3 mln zł.