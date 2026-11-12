„Tak się nie pracuje!” - rusza kampania i badanie absurdów w pracy oczami pracowników

Procedury, które zamiast pomagać komplikują pracę. Spotkania, na których nikt niczego nie ustala. Wielopoziomowe akceptacje prostych decyzji. Odpowiedzialność bez realnego wpływu na rozwiązania. Takie sytuacje mogą wydawać się pojedynczymi problemami, ale w wielu organizacjach stają się codziennością. - Chcę sprawdzić, jak te absurdy wyglądają z perspektywy pracowników, dlaczego wciąż się utrzymują i jakie mają konsekwencje. Z zebranych doświadczeń powstanie Polska Mapa Absurdów w Pracy 2026, czyli raport prezentujący 10 najczęściej wskazywanych zjawisk oraz rekomendacje, czym zastąpić nieskuteczne praktyki”- mówi Magda Maroń, ekspertka HR oraz współczesnej kultury pracy, pomysłodawczyni kampanii.

Co naprawdę spowalnia pracę w polskich firmach?

- Pracownicy najlepiej widzą, jak w praktyce działają procedury, gdzie niepotrzebnie tracą czas, co ogranicza ich samodzielność i dlaczego niektóre procesy zamiast pomagać, stają się przeszkodą. Wiele takich rozwiązań trwa nie dlatego, że nadal się sprawdzają, ale dlatego, że nikt nie kwestionuje utartego sposobu działania. Interesuje mnie nie tylko to, jakie absurdy pojawiają się w firmach, lecz także dlaczego wciąż funkcjonują i co można zrobić, by je wyeliminować – tłumaczy Magda Maroń, która od 15 lat pomaga efektywnie zarządzać ludźmi.

REKLAMA

REKLAMA

Takich absurdów w organizacjach jest wiele. Często utrzymują się latami nie dlatego, że się sprawdzają, lecz dlatego, że nikt nie kwestionuje utartych schematów i wciąż powtarza: „zawsze tak robiliśmy.”

- Pamiętam firmę zatrudniającą kilkaset osób, w której właściciel osobiście zatwierdzał każdy wydatek - od zakupu ołówków po budżety reklamowe i duże inwestycje. Mimo że miał ponad 20 wysoko opłacanych menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne działy, nie przekazał im prawa do zarządzania budżetami. W efekcie nawet drobne decyzje wymagały jego akceptacji, spowalniając pracę całej organizacji – wspomina Magda Maroń, która dzięki opracowanemu przez siebie procesowi People and Culture Scan odkrywa co blokuje ludzi i wyniki w organizacjach.

Polska Mapa Absurdów w Pracy 2026 - od diagnozy do rekomendacji

Zebrane odpowiedzi posłużą do opracowania raportu „Polska Mapa Absurdów w Pracy 2026”, w którym przedstawionych zostanie 10 najczęściej wskazywanych praktyk utrudniających wykonywanie obowiązków. Raport będzie zawierał analizę tych zjawisk, komentarze Magdy Maroń i innych ekspertów, a przede wszystkim praktyczne rekomendacje „co zrobić zamiast”, by usprawnić organizację pracy i wyeliminować nieefektywne rozwiązania.

REKLAMA

Publikacja ma pomóc spojrzeć na codzienne problemy w firmach z szerszej perspektywy i zrozumieć, dlaczego niektóre procedury oraz sposoby zarządzania, mimo że nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wciąż są stosowane. Jej celem jest zainicjowanie dyskusji o tym, jak tworzyć środowisko pracy, w którym procesy wspierają ludzi w realizacji zadań, a nie stają się dodatkową przeszkodą. Raport ma być zatem nie tylko podsumowaniem doświadczeń pracowników, lecz także impulsem do weryfikacji utrwalonych schematów i wprowadzania zmian, które przyniosą korzyści zarówno zespołom, jak i całym organizacjom.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organizacyjne absurdy, które kosztują firmy czas i pieniądze

„Tak się nie pracuje!” jest skierowana zarówno do pracowników, jak i osób, które mają wpływ na sposób funkcjonowania organizacji: właścicieli firm, zarządów, managerów, dyrektorów HR oraz osób odpowiedzialnych za transformację i rozwój organizacji.

Pracownicy mogą podzielić się swoim doświadczeniem, a osoby zarządzające zobaczyć, jak te same procesy wyglądają z perspektywy ludzi, którzy wykonują je każdego dnia. To także okazja, by uświadomić sobie, ile nieefektywne praktyki kosztują firmę nie tylko w wymiarze finansowym, ale również pod względem czasu, produktywności i zaangażowania zespołu.

- Organizacyjne absurdy mają swoją cenę, choć nie zawsze widać ją bezpośrednio w firmowym budżecie. Każda niepotrzebna procedura przekłada się na konkretne koszty. Do tego dochodzą spadek efektywności, frustracja pracowników, osłabienie ich zaangażowania i ryzyko utraty wartościowych osób. W wielu firmach takie praktyki są traktowane jak codzienność, tymczasem skumulowane w skali całej organizacji mogą oznaczać znaczące straty - wyjaśnia Magda Maroń, która buduje dobre miejsca pracy bez chaosu, mikrozarządzania i wypalenia, w których ludzie chcą działać, a nie przetrwać.

Każdy może zgłosić swój absurd

Badanie jest anonimowe i otwarte dla wszystkich pracowników. Nie wymaga zaangażowania pracodawcy ani podawania nazwy firmy. Każdy może podzielić się własnym doświadczeniem i opisać sytuację, w której procedury, decyzje lub przyjęte zasady zamiast ułatwiać pracę, niepotrzebnie ją komplikowały.

Celem jest zebranie jak najszerszego obrazu codziennych doświadczeń zawodowych i pokazanie problemów, które z perspektywy pracowników są wyraźnie widoczne, ale mogą umykać osobom zarządzającym.

- Każda odpowiedź ma znaczenie, im więcej osób podzieli się swoimi doświadczeniami, tym łatwiej będzie dostrzec powtarzające się schematy i wskazać, co warto zmienić. Udział w badaniu to szansa, by zwrócić uwagę na problemy, które często pozostają przemilczane i pomóc zamienić indywidualne historie w impuls do realnych zmian w organizacjach - podsumowuje Magda Maroń, która doświadczenie zdobywała w dużych polskich i międzynarodowych organizacjach jak Play, Alior Bank czy BNP Paribas.

Weź udział w badaniu i pokaż, co naprawdę utrudnia ludziom pracę. Link do ankiety: https://www.goodhr.pl/tak-sie-nie-pracuje/

Magda Maroń - Ekspertka HR od współczesnej kultury pracy, która pokazuje absurdy zarządzania.

Psycholog biznesu, CEO Good HR, która od 15 lat pomaga efektywnie zarządzać ludźmi. Dzięki opracowanemu przez siebie procesowi People and Culture Scan, odkrywa co blokuje ludzi i wyniki w organizacjach. Buduje dobre miejsca pracy - bez chaosu, mikrozarządzania i wypalenia, w których ludzie chcą działać a nie przetrwać.

Jako coach kariery pracuje z kobietami, wspierając je w odzyskiwaniu sprawczości, odwagi decyzyjnej i poczucia wartości w momentach zawodowego przesilenia.

Doświadczenie zdobywała w dużych polskich i międzynarodowych organizacjach jak Play, Alior Bank czy BNP Paribas, pracując zarówno jako ekspertka HR, jak i menedżerka zespołów. Odpowiadała m.in. za rozwój pracowników, budowanie zaangażowania, employer branding, procesy HR oraz strategie Employee Experience. Realizowała projekty rekrutacyjne na rynku polskim, w Stanach Zjednoczonych i Dubaju, współtworzyła procesy strategiczne dla działów HR oraz projektowała rozwiązania wspierające decyzje zarządów.

Z wykształcenia psycholog biznesu, coach i trenerka biznesu (w tym certyfikacja Insights Discovery) oraz trenerka Talentów Gallupa. Absolwentka Akademia im. Leona Koźmińskiego oraz SWPS.

Jest założycielką agencji GoodHR, która realizowała projekty m.in. dla Netto, PKP PLK, Polregio, Kingfisher, E.ON, De Care w obszarze autorskiego People and Culture Scan, outsourcingu miękkiego HR oraz rozwoju menedżerów. W swojej pracy stawia na dialog między poziomami w organizacji.

Znana jest z prostego, konkretnego i bezpośredniego podejścia do tematów pracy i zarządzania. Pokazuje absurdy współczesnej pracy - od chaosu organizacyjnego i mikrozarządzania po procesy, które utrudniają ludziom skuteczne działanie zamiast je wspierać. W swojej pracy stawia na dialog między zarządami, liderami i pracownikami, pomagając organizacjom lepiej rozumieć, co naprawdę blokuje ludzi, zaangażowanie i wyniki biznesowe.

Jej misją jest rozwijanie w organizacjach takich procesów HR, stylów zarządzania i kultury pracy, które pozwalają zespołom działać skutecznie i z pełnym zaangażowaniem, aby organizacje stawały się miejscami pracy wartymi polecenia – stabilnymi, efektywnymi i odpornymi na wypalenie.

Na LinkedIn pokazuje absurdy zarządzania:

https://www.linkedin.com/in/magda-maro%C5%84/

Na Instagramie wspiera kobiety w rozwoju kariery zawodowej: https://www.instagram.com/kobiecy_rozwoj_z_magda/

Strona www: goodhr.pl