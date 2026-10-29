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Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. Boją się zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia

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29 października 2026, 13:59
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Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. Boją się zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia
Shutterstock

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Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. To zjawisko zwane jest prezenteizmem czyli wykonywaniem obowiązków zawodowych pomimo stanu, który wymaga odpoczynku. Boją się przede wszystkim zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia. Co zmieniłoby ich podejście do wypoczynku w czasie niezdolności do pracy?

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Pracownicy do 35 roku życia pracują nawet w czasie choroby

Niemal 80% Polaków poniżej 35. roku życia przyznaje, że zdarzyło im się pracować mimo choroby lub złego samopoczucia – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Amilon dostawcy cyfrowych kart podarunkowych. To najwyższy odsetek spośród wszystkich grup wiekowych. Wśród osób w wieku 35-44 lat takie sytuacje deklaruje 68,1% badanych. Po 55. roku życia odsetek ten spada poniżej 50%.

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Obawa przed zaległościami w pracy

Co sprawia, że młodzi nie rezygnują z pracy nawet wtedy, gdy źle się czują? Przede wszystkim obawa przed narastającymi zaległościami. Wskazuje ją niemal 30% osób przed 35. rokiem życia. Co siódmy badany w wieku 25-34 lat nie chce obciążać dodatkowymi obowiązkami współpracowników. Podobny odsetek przyznaje, że nie ma ich kto zastąpić. Negatywnej reakcji szefa obawia się 10,3% osób w wieku 18-24 lata i 7% w grupie 25-34 lata.

Co ciekawe, powodem pracy w trakcie choroby bardzo rzadko jest możliwość wykonywania jej z domu. Zaledwie 2,7% Polaków przyznaje, że skoro mogą pracować zdalnie, nie widzą potrzeby brania wolnego. Nawet wśród młodych ten odsetek pozostaje niski.

Prezenteizm

Mamy tu do czynienia z prezenteizmem, czyli wykonywaniem obowiązków zawodowych pomimo stanu, który wymaga odpoczynku. Młode osoby dopiero budują pozycję, często mają mniejszą autonomię i obawiają się, że nieobecność podważy ich zaangażowanie. Sytuację pogarsza organizacja pracy, w której często nie ma komu przejąć obowiązków chorej osoby, więc zwolnienie lekarskie oznacza jedynie przesunięcie zadań na później. To niebezpieczny mechanizm, który może wydłużać powrót do zdrowia, zwiększać ryzyko błędów oraz prowadzić do przewlekłego przeciążenia, a w dłuższej perspektywie nawet wypalenia zawodowego – podkreśla Karol Ziółkowski, Country Manager Amilon Polska.

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Praca na L4 głównie w małych firmach

Nawet zwolnienie lekarskie nie zawsze oznacza przerwę od obowiązków. Jak wynika z raportu enel-med „Łączy nas zdrowie 2025”, 34% badanych Polaków przyznało, że pracowało podczas L4. Rok wcześniej było to 29%. Problem częściej dotyczy pracowników mikro-, małych i średnich firm (38%) niż dużych korporacji (24%).

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Jasna informacja od pracodawcy

Zapytani, co pomogłoby im odpuścić pracę podczas choroby, Polacy najczęściej wskazują na coś, co właściwie powinno być oczywistością. Chcą od pracodawcy jasnego zapewnienia, że mogą wziąć wolne bez konieczności odbierania służbowych telefonów oraz sprawdzania poczty. Wśród osób w wieku 25-34 lat oczekuje tego aż 54,4% badanych, a w grupie 18-24 – 47,1%. To najpopularniejsza odpowiedź również wśród ogółu respondentów (38,5%). Wyprzedza zarówno rozwiązania finansowe, jak i organizacyjne.

Niemal co czwarty badany wskazuje, że do rezygnacji z pracy podczas złego samopoczucia pomogłoby mu zachowanie pełnego wynagrodzenia. Podobny odsetek chciałby mieć pewność, że ktoś przejmie ich obowiązki podczas nieobecności. Z kolei 15,2% respondentów wskazuje na lepszą organizację pracy, która pozwoliłaby uniknąć zaległości.

Na jakie wsparcie od pracodawcy liczą pracownicy?

Możliwość spokojnego odpoczynku to podstawa, ale pracownicy oczekują też od firm bardziej praktycznej pomocy. Co siódmy Polak (14,4%) wskazuje, że szybki dostęp do opieki medycznej pomógłby mu powstrzymać się od pracy podczas choroby i skupić na powrocie do zdrowia. Wśród osób w wieku 45-54 lata ten odsetek wzrasta do 17,4%.

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Część badanych chciałaby wsparcia finansowego do wykorzystania na wydatki związane z chorobą. Takie świadczenia, pozwalające pokryć np. koszty leków czy opieki nad bliskimi, wskazuje 8% Polaków. Największe zainteresowanie deklarują tu osoby w wieku 45-54 lat oraz najmłodsi badani. 3,5% respondentów wskazuje na dostęp do wsparcia psychologicznego.

Zdarza się, że firma inwestuje w opiekę medyczną i wellbeing, a jednocześnie nieświadomie nagradza pracę mimo choroby. Wystarczy, że przełożony pochwali kogoś za to, że mimo złego samopoczucia był dostępny oraz dokończył pilne zadanie. Trudno się później dziwić, że inni niechętnie biorą wolne. Warto więc sprawdzić, za jakie zachowania firma nagradza pracowników i na jakie wsparcie mogą liczyć, kiedy zachorują. Zamiast stale rozbudowywać katalog świadczeń, można dać im większą swobodę wyboru. Jeden potrzebuje środków na leki, drugi na codzienne zakupy, a trzeci na opiekę nad bliskimi. Dzięki temu organizacja lepiej odpowiada na potrzeby pracowników bez konieczności tworzenia osobnego świadczenia na każdą sytuację – zauważa Karol Ziółkowski z Amilon. Jak podkreślają eksperci, pracodawcy mają jeszcze sporo do zrobienia, żeby L4 nie było dla Polaków powodem do stresu.

Badanie przeprowadzono w październiku 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie agencji All 4 Comms i firmy Amilon na próbie 1007 dorosłych Polaków.

Źródło: Amilon

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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