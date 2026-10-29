REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » IV Kongres Inclu(vi)sion - (Od)blokowany potencjał i III Wirtualne Targi Pracy już 3 grudnia 2026 r.

IV Kongres Inclu(vi)sion - (Od)blokowany potencjał i III Wirtualne Targi Pracy już 3 grudnia 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2026, 12:24
inkluzywność inkluzywny osoby z niepełnosprawnościami kongres incluvision wirtualne targi pracy
IV Kongres Inclu(vi)sion - (Od)blokowany potencjał i III Wirtualne Targi Pracy już 3 grudnia 2026 r.
Źródło zewnętrzne

REKLAMA

REKLAMA

Jak uwalniać potencjał jednostek, zespołów i organizacji? Będzie to tematem IV Kongresu Inclu(vi)sion oraz III Wirtualnych Targów Pracy. Wydarzenie odbędzie się w formule online 3 grudnia 2026 roku, w godzinach 11:00–16:00, pod hasłem „(Od)blokowany potencjał”.

rozwiń >

IV Kongres Inclu(vi)sion - (Od)blokowany potencjał i III Wirtualne Targi Pracy

W świecie, który coraz szybciej zmienia technologie, modele biznesowe i sposób wykonywania pracy, o sukcesie organizacji coraz częściej decyduje umiejętność dostrzegania, rozwijania i wykorzystywania potencjału ludzi. Jednocześnie wiele talentów pozostaje poza głównym nurtem rynku pracy, a liczne kompetencje wciąż czekają na szansę pełnego wykorzystania. O tym, jak uwalniać potencjał jednostek, zespołów i organizacji, będą rozmawiać uczestnicy i uczestniczki IV Kongresu Inclu(vi)sion oraz III Wirtualnych Targów Pracy. Wydarzenie odbędzie się w formule online 3 grudnia 2026 roku, w godzinach 11:00–16:00, pod hasłem „(Od)blokowany potencjał”.

REKLAMA

REKLAMA

Rynek pracy znajduje się dziś w punkcie zwrotnym. Pracodawcy mierzą się jednocześnie z niedoborem pracowników, zmianami demograficznymi, przyspieszającą transformacją technologiczną i rosnącą potrzebą budowania odpornych organizacji. W tych warunkach coraz większego znaczenia nabiera zdolność dostrzegania wartości tam, gdzie wcześniej nie była ona wystarczająco widoczna. Potencjał staje się jednym z najcenniejszych kapitałów współczesnej gospodarki.

Odblokowany potencjał

Hasło tegorocznej edycji Kongresu zachęca do spojrzenia na talent szerzej niż przez pryzmat stanowiska, dyplomu czy zawodowej ścieżki kariery. Potencjał tworzą również doświadczenia życiowe, różnorodne perspektywy, umiejętność adaptacji do zmian, kreatywność oraz kompetencje zdobywane poza formalną edukacją. Coraz więcej organizacji dostrzega to, że właśnie takie zasoby pomagają skutecznie odpowiadać na wyzwania przyszłości i budować przewagę konkurencyjną.

IV Kongres Inclu(vi)sion zgromadzi liderów i liderki biznesu, przedstawicieli i przedstawicielki administracji publicznej, organizacji społecznych, środowiska naukowego oraz ekspertów i ekspertki ds. rynku pracy. Program wydarzenia skoncentruje się na najważniejszych wyzwaniach związanych z rozwojem kapitału ludzkiego, przywództwem, transformacją organizacji, sztuczną inteligencją, technologiami wspierającymi dostępność oraz budowaniem środowisk pracy odpowiadających na potrzeby zmieniającego się świata.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Człowiek i jego możliwości

W centrum rozmów znajdzie się człowiek i jego możliwości. Uczestnicy i uczestniczki Kongresu będą zastanawiać się nad zmianami w podejściu do strategii zarządzania i rekrutacji. Dobrze wdrożone pozwalają na skuteczną identyfikacją talentów, dynamiczne rozwijanie kompetencji przyszłości oraz na tworzenie miejsc pracy, w których różnorodność doświadczeń staje się źródłem innowacji, współpracy i rozwoju. Dyskusje pokażą również, w jaki sposób technologia może wspierać włączanie kolejnych grup społecznych do aktywności zawodowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Istotnym elementem programu będzie temat aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Mimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach, rynek pracy wciąż nie wykorzystuje w pełni potencjału tej grupy. Kongres stworzy przestrzeń do rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach wspierających zatrudnienie oraz korzyściach płynących ze zmiany perspektywy. Porozmawiamy też o tym, jak skutecznie przechodzić od deklaracji do konkretnych działań.

Wirtualne Targi Pracy

Praktyczny wymiar tych rozmów zapewnią też III Wirtualne Targi Pracy, które połączą osoby z niepełnosprawnościami z pracodawcami z całej Polski. Wydarzenie umożliwi poznanie ofert zatrudnienia, nawiązanie kontaktów zawodowych i udział w spotkaniach z ekspertami i ekspertkami. Dla firm będzie to okazja do dotarcia do kandydatek i kandydatów dysponujących kompetencjami odpowiadającymi na aktualne potrzeby rynku.

Prowadzący

Wydarzenie poprowadzą Tomasz Kammel, dziennikarz, prezenter i ekspert komunikacji oraz Przemysław Żydok, prezes Fundacji Aktywizacja i inicjator Partnerstwa Inclu(vi)sion. Ich wspólna obecność od lat tworzy przestrzeń do dialogu między biznesem, sektorem społecznym i instytucjami publicznymi wokół najważniejszych trendów oraz wyzwań rynku pracy.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Patronaty

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się pod patronatami honorowymi i medialnymi oraz przy wsparciu partnerów reprezentujących różne sektory gospodarki i życia społecznego. Łączy ich przekonanie, że budowanie nowoczesnego rynku pracy wymaga nie tylko innowacyjnych technologii i skutecznych strategii biznesowych, ale przede wszystkim umiejętności dostrzegania potencjału ludzi oraz tworzenia warunków do jego rozwoju.

IV Kongres Inclu(vi)sion i III Wirtualne Targi Pracy będą miejscem spotkania tych, którzy wierzą, że przyszłość rynku pracy zależy od umiejętności odkrywania możliwości tam, gdzie inni widzą ograniczenia. Tegoroczne hasło „(Od)blokowany potencjał” przypomina, że największe zasoby często znajdują się bliżej, niż nam się wydaje. Trzeba jedynie stworzyć warunki, by mogły wybrzmieć.

Patronat honorowy: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, CCI France Pologne, Disability Support Europe.

Patronat medialny: Infor, Integracja, ngo.pl, niepelnosprawni.pl, Radio 357, Radio FAMA.

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

Źródło: Fundacji Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja od 36 lat wspiera aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami, współpracuje z pracodawcami oraz rozwija rozwiązania zwiększające dostępność rynku pracy. Łącząc wiedzę ekspercką z praktycznym doświadczeniem, tworzy inicjatywy sprzyjające budowaniu różnorodnych i otwartych miejsc pracy, w których kompetencje stanowią podstawę rozwoju zawodowego i społecznego.

Link do rejestracji na IV Kongres Inclu(vi)sion i III Wirtualne Targi Pracy: https://iv-kongres-incluvision.gridaly.com/registration

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Powiązane
Aktywizacja zawodowa w Polsce jest nieefektywna. Programy powinny być rozliczane z trwałości zatrudnienia i odbudowywać wiarę w siebie [WYWIAD]
Aktywizacja zawodowa w Polsce jest nieefektywna. Programy powinny być rozliczane z trwałości zatrudnienia i odbudowywać wiarę w siebie [WYWIAD]
Cięcia w finansowaniu aktywizacji bezrobotnych na 2026 r. Samorządy potwierdzają obawy
Cięcia w finansowaniu aktywizacji bezrobotnych na 2026 r. Samorządy potwierdzają obawy
Trzeba aktywować m.in. osoby z niepełnosprawnościami, 50+, po urlopach macierzyńskich. Do 2035 r. ludność w wieku produkcyjnym zmaleje w Polsce o ok. 4 mln osób
Trzeba aktywować m.in. osoby z niepełnosprawnościami, 50+, po urlopach macierzyńskich. Do 2035 r. ludność w wieku produkcyjnym zmaleje w Polsce o ok. 4 mln osób
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ta sama praca, inna pensja. Gdzie w Polsce opłaca się pracować na produkcji?
29 paź 2026

Nie tylko kwalifikacje decydują o wysokości wynagrodzenia. Na stanowiskach produkcyjnych często jest to również lokalizacja. Przykładowo, kierownik zmiany w Poznaniu może zarobić 9100-11200 zł brutto, a w Gnieźnie 7900-9000 zł brutto.
Śmierć bliskiej osoby daje prawo do urlopu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego w pracy?
29 paź 2026

Śmierć bliskiej osoby to okoliczność, która daje prawo do urlopu. Właściwie jest to zwolnienie od pracy z tytułu zgonu i pogrzebu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego od pracy?
Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. Boją się zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia
29 paź 2026

Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. To zjawisko zwane jest prezenteizmem czyli wykonywaniem obowiązków zawodowych pomimo stanu, który wymaga odpoczynku. Boją się przede wszystkim zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia. Co zmieniłoby ich podejście do wypoczynku w czasie niezdolności do pracy?
Czy kandydat musi informować pracodawcę o swojej chorobie? Fakty i mity dotyczące procesu rekrutacji
29 paź 2026

Rozmowa kwalifikacyjna to okazja, by zaprezentować swoje doświadczenie i umiejętności. Co jednak, jeśli zamiast pytań o kompetencje pojawiają się te dotyczące stanu zdrowia, niepełnosprawności czy wcześniejszych zwolnień lekarskich? Wielu kandydatów zastanawia się, czy musi ujawniać takie informacje, obawiając się, że odmowa odpowiedzi przekreśli ich szanse na zatrudnienie. Tymczasem przepisy jasno określają granice pytań rekrutacyjnych. Wyjaśniamy, czego pracodawca może wymagać, a które kwestie powinny pozostać prywatną sprawą kandydata.

REKLAMA

IV Kongres Inclu(vi)sion - (Od)blokowany potencjał i III Wirtualne Targi Pracy już 3 grudnia 2026 r.
29 paź 2026

Jak uwalniać potencjał jednostek, zespołów i organizacji? Będzie to tematem IV Kongresu Inclu(vi)sion oraz III Wirtualnych Targów Pracy. Wydarzenie odbędzie się w formule online 3 grudnia 2026 roku, w godzinach 11:00–16:00, pod hasłem „(Od)blokowany potencjał”.
AI większym zagrożeniem dla przyszłości zawodowej niż inflacja i koszty życia. Młodzi pracownicy korzystają z AI poza formalnymi procedurami firmy
29 paź 2026

Dla polskich młodych pracowników AI jest większym zagrożeniem dla ich przyszłości zawodowej niż inflacja, koszty życia czy sytuacja geopolityczna. Polacy bardziej niż inni Europejczycy obawiają się wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Co więcej, zatrudnieni często korzystają z AI poza formalnymi procedurami firmy. Czy zmieniają ścieżki kariery przez AI?
Czy można zachować CV kandydata na potrzeby kolejnych rekrutacji?
29 paź 2026

Osoba starająca się o pracę przedstawiając się w czasie rekrutacji przekazuje potencjalnemu pracodawcy szereg danych osobowych. I choć zależy jej na tym, by znaleźć pracę, powinna zwracać szczególną uwagę na to, w jakim celu i na jak długo udostępnia swoje dane.
Pracownicy oszukiwani przez AI: dochodzimy do momentu, kiedy możliwe jest nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta
28 paź 2026

Pracownicy oszukiwani są przez AI. Problemem są trudności wykrywania deepfake'ów. Dochodzimy do takiego momentu w rozwoju technologicznym, kiedy możliwe staje się nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta.

REKLAMA

Pracownicy w piątki i poniedziałki na L4: krótkie zwolnienia lekarskie w celu przedłużenia weekendu problemem pracodawców
29 paź 2026

Absencje chorobowe najczęściej wypadają w piątki i poniedziałki. Krótkie zwolnienia lekarskie często służą pracownikom do przedłużania weekendów - także tych świątecznych. Pracodawcy mierzą się z problemem fikcyjnych zwolnień na co dzień. Jak im przeciwdziałać?
Listopad 2026: dni wolne od pracy i godziny pracy
28 paź 2026

Dni wolne od pracy w listopadzie 2026 roku - kiedy wypadają i czy święta wpływają na obniżenie wymiaru czasu pracy? W którym miesiącu jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w tym roku?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA