IV Kongres Inclu(vi)sion - (Od)blokowany potencjał i III Wirtualne Targi Pracy już 3 grudnia 2026 r.

Jak uwalniać potencjał jednostek, zespołów i organizacji? Będzie to tematem IV Kongresu Inclu(vi)sion oraz III Wirtualnych Targów Pracy. Wydarzenie odbędzie się w formule online 3 grudnia 2026 roku, w godzinach 11:00–16:00, pod hasłem „(Od)blokowany potencjał”.

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IV Kongres Inclu(vi)sion - (Od)blokowany potencjał i III Wirtualne Targi Pracy

W świecie, który coraz szybciej zmienia technologie, modele biznesowe i sposób wykonywania pracy, o sukcesie organizacji coraz częściej decyduje umiejętność dostrzegania, rozwijania i wykorzystywania potencjału ludzi. Jednocześnie wiele talentów pozostaje poza głównym nurtem rynku pracy, a liczne kompetencje wciąż czekają na szansę pełnego wykorzystania. O tym, jak uwalniać potencjał jednostek, zespołów i organizacji, będą rozmawiać uczestnicy i uczestniczki IV Kongresu Inclu(vi)sion oraz III Wirtualnych Targów Pracy. Wydarzenie odbędzie się w formule online 3 grudnia 2026 roku, w godzinach 11:00–16:00, pod hasłem „(Od)blokowany potencjał”.

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Rynek pracy znajduje się dziś w punkcie zwrotnym. Pracodawcy mierzą się jednocześnie z niedoborem pracowników, zmianami demograficznymi, przyspieszającą transformacją technologiczną i rosnącą potrzebą budowania odpornych organizacji. W tych warunkach coraz większego znaczenia nabiera zdolność dostrzegania wartości tam, gdzie wcześniej nie była ona wystarczająco widoczna. Potencjał staje się jednym z najcenniejszych kapitałów współczesnej gospodarki.

Odblokowany potencjał

Hasło tegorocznej edycji Kongresu zachęca do spojrzenia na talent szerzej niż przez pryzmat stanowiska, dyplomu czy zawodowej ścieżki kariery. Potencjał tworzą również doświadczenia życiowe, różnorodne perspektywy, umiejętność adaptacji do zmian, kreatywność oraz kompetencje zdobywane poza formalną edukacją. Coraz więcej organizacji dostrzega to, że właśnie takie zasoby pomagają skutecznie odpowiadać na wyzwania przyszłości i budować przewagę konkurencyjną.

IV Kongres Inclu(vi)sion zgromadzi liderów i liderki biznesu, przedstawicieli i przedstawicielki administracji publicznej, organizacji społecznych, środowiska naukowego oraz ekspertów i ekspertki ds. rynku pracy. Program wydarzenia skoncentruje się na najważniejszych wyzwaniach związanych z rozwojem kapitału ludzkiego, przywództwem, transformacją organizacji, sztuczną inteligencją, technologiami wspierającymi dostępność oraz budowaniem środowisk pracy odpowiadających na potrzeby zmieniającego się świata.

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Człowiek i jego możliwości

W centrum rozmów znajdzie się człowiek i jego możliwości. Uczestnicy i uczestniczki Kongresu będą zastanawiać się nad zmianami w podejściu do strategii zarządzania i rekrutacji. Dobrze wdrożone pozwalają na skuteczną identyfikacją talentów, dynamiczne rozwijanie kompetencji przyszłości oraz na tworzenie miejsc pracy, w których różnorodność doświadczeń staje się źródłem innowacji, współpracy i rozwoju. Dyskusje pokażą również, w jaki sposób technologia może wspierać włączanie kolejnych grup społecznych do aktywności zawodowej.

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Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Istotnym elementem programu będzie temat aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Mimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach, rynek pracy wciąż nie wykorzystuje w pełni potencjału tej grupy. Kongres stworzy przestrzeń do rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach wspierających zatrudnienie oraz korzyściach płynących ze zmiany perspektywy. Porozmawiamy też o tym, jak skutecznie przechodzić od deklaracji do konkretnych działań.

Wirtualne Targi Pracy

Praktyczny wymiar tych rozmów zapewnią też III Wirtualne Targi Pracy, które połączą osoby z niepełnosprawnościami z pracodawcami z całej Polski. Wydarzenie umożliwi poznanie ofert zatrudnienia, nawiązanie kontaktów zawodowych i udział w spotkaniach z ekspertami i ekspertkami. Dla firm będzie to okazja do dotarcia do kandydatek i kandydatów dysponujących kompetencjami odpowiadającymi na aktualne potrzeby rynku.

Prowadzący

Wydarzenie poprowadzą Tomasz Kammel, dziennikarz, prezenter i ekspert komunikacji oraz Przemysław Żydok, prezes Fundacji Aktywizacja i inicjator Partnerstwa Inclu(vi)sion. Ich wspólna obecność od lat tworzy przestrzeń do dialogu między biznesem, sektorem społecznym i instytucjami publicznymi wokół najważniejszych trendów oraz wyzwań rynku pracy.

Patronaty

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się pod patronatami honorowymi i medialnymi oraz przy wsparciu partnerów reprezentujących różne sektory gospodarki i życia społecznego. Łączy ich przekonanie, że budowanie nowoczesnego rynku pracy wymaga nie tylko innowacyjnych technologii i skutecznych strategii biznesowych, ale przede wszystkim umiejętności dostrzegania potencjału ludzi oraz tworzenia warunków do jego rozwoju.

IV Kongres Inclu(vi)sion i III Wirtualne Targi Pracy będą miejscem spotkania tych, którzy wierzą, że przyszłość rynku pracy zależy od umiejętności odkrywania możliwości tam, gdzie inni widzą ograniczenia. Tegoroczne hasło „(Od)blokowany potencjał” przypomina, że największe zasoby często znajdują się bliżej, niż nam się wydaje. Trzeba jedynie stworzyć warunki, by mogły wybrzmieć.

Patronat honorowy: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, CCI France Pologne, Disability Support Europe.

Patronat medialny: Infor, Integracja, ngo.pl, niepelnosprawni.pl, Radio 357, Radio FAMA.

Źródło: Fundacji Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja od 36 lat wspiera aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami, współpracuje z pracodawcami oraz rozwija rozwiązania zwiększające dostępność rynku pracy. Łącząc wiedzę ekspercką z praktycznym doświadczeniem, tworzy inicjatywy sprzyjające budowaniu różnorodnych i otwartych miejsc pracy, w których kompetencje stanowią podstawę rozwoju zawodowego i społecznego.

Link do rejestracji na IV Kongres Inclu(vi)sion i III Wirtualne Targi Pracy: https://iv-kongres-incluvision.gridaly.com/registration