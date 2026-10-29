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AI większym zagrożeniem dla przyszłości zawodowej niż inflacja i koszty życia. Młodzi pracownicy korzystają z AI poza formalnymi procedurami firmy

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29 października 2026, 12:44
AI praca przyszłość zawodowa kariera obawy pracowników młodzi
AI większym zagrożeniem dla przyszłości zawodowej niż inflacja i koszty życia. Młodzi pracownicy korzystają z AI poza formalnymi procedurami firmy
Shutterstock

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Dla polskich młodych pracowników AI jest większym zagrożeniem dla ich przyszłości zawodowej niż inflacja, koszty życia czy sytuacja geopolityczna. Polacy bardziej niż inni Europejczycy obawiają się wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Co więcej, zatrudnieni często korzystają z AI poza formalnymi procedurami firmy. Czy zmieniają ścieżki kariery przez AI?

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Polacy bardziej niż inni Europejczycy boją się o pracę przez wpływ AI

Młodzi Polacy bardziej niż ich rówieśnicy z Niemiec, Francji, Rumunii i Ukrainy obawiają się zawodowych konsekwencji rozwoju sztucznej inteligencji. Aż 30% z nich wskazuje AI i automatyzację jako największe zagrożenie dla swojej przyszłości zawodowej, podczas gdy w pozostałych krajach na pierwszym miejscu znalazły się inne obawy. To tylko jedna z rozbieżności w postrzeganiu AI przez młodych Europejczyków, którą pokazuje raport OLX Praca Globalna zmiana, lokalne perspektywy. Jak młodzi Europejczycy postrzegają wpływ AI na swoją przyszłość zawodową?.

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Najważniejsze wnioski z raportu OLX Praca:

  • 40 punktów procentowych - tyle wynosi rozbieżność między własną oceną umiejętności korzystania z AI, a gotowością na zmiany na rynku pracy w przypadku młodych Polaków. To najwyższa różnica spośród wszystkich analizowanych krajów.
  • Polska jest krajem, w którym sztuczna inteligencja i automatyzacja są najczęściej wskazywane przez młodych jako największe zagrożenie dla przyszłości zawodowej.
  • Młodzi Europejczycy korzystają z AI w pracy na zbliżonym poziomie. W Polsce 79% pracujących respondentów używa narzędzi AI co najmniej kilka razy w miesiącu. W pozostałych krajach odsetek ten wynosi 82–90%.
  • Prawie połowa młodych Europejczyków, pod wpływem rozwoju AI, rozważała zmianę ścieżki zawodowej lub już zmieniła swoje plany.

Młodzi pracownicy nie są gotowi na zmiany

Raport OLX Praca doskonale ilustruje rozbieżność między tym, jak młodzi Europejczycy oceniają własne umiejętności korzystania z narzędzi AI, a ich gotowością na zmiany na rynku pracy, które mogą być konsekwencją ich szerokiego wykorzystania. Okazuje się, że w każdym z pięciu badanych krajów od 92% do 96% respondentów korzysta z narzędzi AI prywatnie co najmniej kilka razy w miesiącu. W Polsce odsetek ten wynosi 93%, a 46% młodych deklaruje codzienne korzystanie z tej technologii. Częściej robią to jedynie młodzi Niemcy, wśród których codzienne użycie AI wskazuje 57% badanych.

Jednak częstotliwości korzystania AI oraz wysokim ocenom własnych kompetencji (76% respondentów z Polski dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoje umiejętności korzystania ze sztucznej inteligencji) nie towarzyszy równie wysokie poczucie gotowości do zmian na rynku pracy, które są konsekwencją rozwoju AI. W Polsce poczucie przygotowania deklaruje 36% młodych, tyle samo co w Rumunii. Wyższy odsetek odnotowano w Ukrainie (39%), we Francji (44%) i w Niemczech (47%). Co więcej, zdecydowanie przygotowanych na zmiany czuje się zaledwie 8% badanych w Polsce - najmniej spośród wszystkich analizowanych krajów.

Polacy przez AI boją się o przyszłość zawodową

Spośród pięciu analizowanych krajów to w Polsce właśnie sztuczna inteligencja i automatyzacja są najczęściej wskazywane jako największe zagrożenie dla przyszłości zawodowej. Taką odpowiedź wskazało 30% młodych Polaków. Na kolejnych miejscach znalazły się inflacja i koszty życia (26%), niepewność geopolityczna (25%) oraz konkurencja na rynku pracy (23%). W pozostałych krajach młodzi częściej wskazują inne źródła niepokoju. W Niemczech i Francji na pierwszym miejscu znalazły się inflacja i koszty życia, wskazywane odpowiednio przez 28% i 27% respondentów. W Rumunii największe obawy budzą zmiany gospodarcze (26%), a w Ukrainie - niepewna sytuacja geopolityczna (32%).

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Korzystanie z AI w pracy poza procedurami

Raport OLX Praca doskonale obrazuje jeszcze jedną istotną z perspektywy pracowników i pracodawców kwestię. Jest nią poziom wykorzystania narzędzi AI w pracy zawodowej - zarówno w ramach formalnych procedur, jak i poza nimi. Okazuje się, że w tym przypadku Polska wyróżnia się na tle pozostałych badanych krajów mniejszą intensywnością zawodowego wykorzystania AI. Codzienne aktywności tego typu deklaruje 33% pracujących respondentów znad Wisły - mniej niż w Ukrainie (47%), Niemczech (46%), Rumunii (40%) i Francji (39%). Natomiast wykorzystywanie sztucznej inteligencji poza formalnymi procedurami firmy jest zbliżone we wszystkich badanych krajach. W Polsce takie doświadczenie deklaruje 71% pracujących respondentów. Podobny wynik odnotowano w Niemczech (71%), natomiast we Francji było to 76%, w Ukrainie 78%, a w Rumunii 66%.

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Deklaracje te pokazują, że intensywność wykorzystania narzędzi AI bez formalnej zgody pracodawcy jest znacząca. Dla firm powinno być to wyraźnym sygnałem, że brak jasnych zasad i procedur nie powstrzymuje pracowników przed korzystaniem nowych narzędzi. Może natomiast prowadzić do do sytuacji, w której pracownicy samodzielnie decydują, jak i do jakich zadań ich używają.

Pracownicy zmieniają ścieżki kariery przez AI?

Rozwój AI skłania część młodych ludzi do ponownego przemyślenia swoich planów zawodowych, choć nie oznacza to powszechnej rezygnacji z dotychczasowej ścieżki. W Polsce 45% respondentów deklaruje, że wpływ sztucznej inteligencji skłonił ich do rozważenia zmiany kariery lub już wpłynął na ich plany. Wśród nich 6% zmieniło już plany zawodowe pod wpływem rozwoju technologii. W pozostałych krajach łączny odsetek osób, które rozważają zmianę lub już zmodyfikowały swoje plany, wynosi od 43% do 47%. Jednocześnie 42% młodych Polaków deklaruje, że rozwój AI nie wpływa na ich decyzje dotyczące przyszłości zawodowej. Taki sam wynik odnotowano w Niemczech. W Rumunii i w Ukrainie odsetek ten wynosi po 48%, a we Francji 46%.

Podsumowanie

- Nie ma wątpliwości, że rozwój sztucznej inteligencji będzie jednym z kluczowych czynników kształtujących przyszłość rynku pracy. Dlatego chcieliśmy sprawdzić, jak młodzi Europejczycy postrzegają nadchodzące zmiany, czego się obawiają i na ile czują się na nie przygotowani. Nasz raport tworzy obraz rynku pracy, co sprawia, że jest cennym źródłem wiedzy dla pracodawców i rekruterów. Pozwala spojrzeć szerzej na oczekiwania i obawy młodego pokolenia, a jednocześnie zobaczyć, jak deklaracje młodych Polaków wypadają na tle innych krajów. To ważny punkt wyjścia do lepszego zrozumienia kandydatów i przygotowania się na zmiany, które już wpływają na rynek pracy - komentuje Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager OLX.

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O badaniu: Badanie zrealizowane przez SW Research na zlecenie OLX Praca metodą CAWI (wywiady online) w październiku 2026 r. Objęło osoby w wieku 18–29 lat mieszkające w największych miastach i aglomeracjach liczących co najmniej 200 tys. mieszkańców w Polsce, Rumunii, Ukrainie, Niemczech i Francji. W każdym kraju przebadano 300 osób, a łączna próba wyniosła 1500 respondentów.

Źródło: OLX Praca

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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