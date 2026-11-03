Czy pracodawca może przechowywać CV kandydata na potrzeby kolejnych rekrutacji?
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Osoba starająca się o pracę przedstawiając się w czasie rekrutacji przekazuje potencjalnemu pracodawcy szereg danych osobowych. I choć zależy jej na tym, by znaleźć pracę, powinna zwracać szczególną uwagę na to, w jakim celu i na jak długo udostępnia swoje dane. Co wolno pracodawcy?
- Ochrona danych osobowych kandydata do pracy
- CV kandydata a podstawa prawna przetwarzania danych
- Czasami pracodawca może zachować dane kandydata na przyszłość
Ubiegając się o zatrudnienie kandydat do pracy przedstawiający siebie i swoją ofertę współpracy przekazuje potencjalnemu pracodawcy szereg danych osobowych, których przetwarzanie musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady, które z nich wynikają często wydają się zarówno pracodawcom, jak i pracownikom sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Tak jest np. w odniesieniu do możliwości zachowania złożonego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji. Co do zasady bowiem zarówno osoba poszukująca pracy, jak i pracodawca mogą być zainteresowani tym, aby nie stracić kontaktu, mimo że pracodawca w danym momencie zdecydował się na nawiązanie współpracy z innym kandydatem.
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Ochrona danych osobowych kandydata do pracy
Prowadzący rekrutację pracodawca przekazuje kandydatom klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych, która powinna zawierać wymagane prawem informacje. Zakres zawartych w niej danych obejmuje m.in.:
- dane o administratorze danych osobowych (ADO) obejmujące firmę, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy;
- informacje o inspektorze danych osobowych (czy został powołany, a jeśli tak, to kto pełni tę funkcję);
- podstawę prawną przetwarzania danych;
- cele przetwarzania;
- okres przez jaki dane będą przetwarzane;
- odbiorców danych;
- informację o tym, czy dane będą przekazywane poza UE;
- informację o prawach kandydata (kopia danych, sprostowanie, usunięcie danych).
CV kandydata a podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez kandydata do pracy jest art. 6 ust. 1 RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) (…).
W zakresie tzw. danych podstawowych, czyli danych, o których mowa w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeśli kandydat poda w przesłanej aplikacji również inne dane, wykraczające poza zakres danych podstawowych (np. załączy zdjęcie), to w tym zakresie podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody). Co istotne, przyjmuje się, że samo wysłania CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail, bądź poprzez system rekrutacyjny stanowi domniemaną zgodę na przetwarzanie zawartych w dokumencie danych. Wyjątkiem są tu jednak tzw. dane wrażliwe, czyli np. dotyczące zdrowia, orientacji seksualnej, przekonań religijnych czy poglądów politycznych. Takich danych pracodawca nie powinien przetwarzać w ramach prowadzonej rekrutacji i musi pamiętać, że jeśli kandydat je przekaże, to do przetwarzania niezbędna jest wyraźna zgoda.
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Czasami pracodawca może zachować dane kandydata na przyszłość
Również w przypadku chęci przechowania złożonego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji to zgoda wyrażona przez kandydata będzie podstawą przetwarzania udostępnionych przez niego danych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku cel, okres i podstawa prawna ich przetwarzania będą inne niż w przypadku bieżącej rekrutacji. To zaś oznacza, że pracodawca musi zadbać o prawidłowe wywiązanie się z obowiązku informacyjnego, a podstawą przetwarzania danych nie może być w takiej sytuacji ogólna klauzula przekazana kandydatowi na potrzeby bieżącej rekrutacji. Musi więc na odpowiednim etapie zadbać on o to, by przekazać kandydatowi klauzulę o odpowiedniej treści, tak aby dokładnie wiedział on czego dotyczy wyrażana przez niego zgoda na przetwarzanie danych.
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