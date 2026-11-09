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Listopad 2026: pobierz kalendarz do druku i zaplanuj miesiąc (PDF)

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09 listopada 2026, 14:53
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
listopad 2026 kalendarz do druku pdf
Listopad 2026: pobierz kalendarz do druku i zaplanuj miesiąc (PDF)
Kinga Olszacka canva
Infor.pl

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Pobierz kalendarz listopada 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W tym miesiącu jest 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w listopadzie? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

Listopad 2026 - święta ustawowo wolne od pracy

Listopad to miesiąc, który liczy 30 dni. W jedenastym miesiącu roku Polacy mają dwie czerwone kartki w kalendarzu. Wszystkie dni wolne występujące w listopadzie to niedziele oraz dodatkowe dni wolne wynikające z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - zazwyczaj jest to sobota i mamy wolne weekendy. W listopadzie 2026 r. są cztery pełne weekendy i jedna dodatkowa niedziela (4 soboty i 5 niedziel), a więc 9 dni wolnych od pracy. Dodatkowo, to miesiąc dwóch ważnych świąt ustawowo wolnych od pracy:

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  • 1 listopada (Wszystkich Świętych) - niedziela,
  • 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) - środa.

Środa 11 listopada staje się tym samym wolna od pracy, a co z niedzielą 1 listopada dla pracowników, dla których jest to dzień wolny wynikający z zasady pięciodniowego tygodnia pracy? Czy to święto im "przepada"? Tak. Pracodawca nie musi oddawać pracownikom innego dnia wolnego w tym miesiącu (jeśli miesiąc to okres rozliczeniowy przyjęty u danego pracodawcy). Inaczej było w zeszłym roku, kiedy to 1 listopada wypadał w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy tylko święta wypadające w dniu innym niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zatem święto wypadające w niedzielę nic nie zmienia. Tym samym liczba dni wolnych od pracy w listopadzie to 9 dni weekendowych + jeden dodatkowy dzień świąteczny wypadający w innym dniu niż niedziela (11 listopada). Łącznie jest to 10 dni wolnych w miesiącu.

Zobacz również:

Listopad 2026 - ważne dni w miesiącu

W sumie w listopadzie jest 10 dni wolnych od pracy i 20 dni roboczych. W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy dodatkowo jeszcze dwie inne daty, które warto zapamiętać:

  • 1 listopada 2026 r. (Wszystkich Świętych) -niedziela
  • 2 listopada 2026 r. (Dzień Zaduszny) - poniedziałek
  • 11 listopada 2026 r. (Narodowe Święto Niepodległości) - środa
  • 29 listopada 2026 r. (Andrzejki/początek adwentu) - niedziela

Listopad 2026 - kalendarz do druku pdf

Pobierz za darmo kalendarz listopada w formacie pdf i wydrukuj:

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listopad 2026 kalendarz do druku pdf

Pobierz: listopad 2026 - kalendarz do druku pdf

Infor.pl

*W listopadzie 2026 r. nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

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Listopad - przysłowia ludowe

Oto najbardziej znane przysłowia ludowe związane z listopadem:

  • We Wszystkich Świętych jak jest ziemia skrzepła, to będzie zima ciepła.
  • Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
  • Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.
  • Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem.
  • Jaka pogoda listopadowa taka i marcowa.
  • Słońce listopada mrozy zapowiada.
  • Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.
  • Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima.
  • Na Karola słota, zima pełna błota (4 listopada).
  • Gdy na świętego Marcina (11 listopada) sucho, to Gody (25 grudnia) z pluchą.
  • Kiedy święty Marcin na białym koniu przyjedzie, to zima będzie lekka; jak na czarnym, to ostra.
  • Gdy na świętego Marcina mróz, będzie tęga zima.
  • Na świętego Marcina najlepsza gęsina: patrz na piersi, patrz na kości, jaka zima nam zagości.
  • Jak święty Marcin ze śniegiem przybieżał, to będzie całą zimę leżał.
  • Jak słoneczna jest Cecylia (22 listopada), w białej sukni będzie Wilia.
  • Kiedy w świętą Katarzynę (25 listopada) lód nie stanie, wtedy gotuj sanie.
  • O świętej Katarzynie pomyśl o pierzynie.
  • Na świętego Andrzeja (30 listopada) trza kożucha dobrodzieja.
  • Gdy miękko na Andrzeja, to niedobra nadzieja.
  • Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.

Zobacz także: Kalendarz 2027

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Źródło: INFOR
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