Listopad 2026: pobierz kalendarz do druku i zaplanuj miesiąc (PDF)
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Pobierz kalendarz listopada 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W tym miesiącu jest 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w listopadzie? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
- Listopad 2026 - święta ustawowo wolne od pracy
- Listopad 2026 - ważne dni w miesiącu
- Listopad 2026 - kalendarz do druku pdf
- Listopad - przysłowia ludowe
Listopad 2026 - święta ustawowo wolne od pracy
Listopad to miesiąc, który liczy 30 dni. W jedenastym miesiącu roku Polacy mają dwie czerwone kartki w kalendarzu. Wszystkie dni wolne występujące w listopadzie to niedziele oraz dodatkowe dni wolne wynikające z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - zazwyczaj jest to sobota i mamy wolne weekendy. W listopadzie 2026 r. są cztery pełne weekendy i jedna dodatkowa niedziela (4 soboty i 5 niedziel), a więc 9 dni wolnych od pracy. Dodatkowo, to miesiąc dwóch ważnych świąt ustawowo wolnych od pracy:
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- 1 listopada (Wszystkich Świętych) - niedziela,
- 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) - środa.
Środa 11 listopada staje się tym samym wolna od pracy, a co z niedzielą 1 listopada dla pracowników, dla których jest to dzień wolny wynikający z zasady pięciodniowego tygodnia pracy? Czy to święto im "przepada"? Tak. Pracodawca nie musi oddawać pracownikom innego dnia wolnego w tym miesiącu (jeśli miesiąc to okres rozliczeniowy przyjęty u danego pracodawcy). Inaczej było w zeszłym roku, kiedy to 1 listopada wypadał w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy tylko święta wypadające w dniu innym niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zatem święto wypadające w niedzielę nic nie zmienia. Tym samym liczba dni wolnych od pracy w listopadzie to 9 dni weekendowych + jeden dodatkowy dzień świąteczny wypadający w innym dniu niż niedziela (11 listopada). Łącznie jest to 10 dni wolnych w miesiącu.
Listopad 2026 - ważne dni w miesiącu
W sumie w listopadzie jest 10 dni wolnych od pracy i 20 dni roboczych. W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy dodatkowo jeszcze dwie inne daty, które warto zapamiętać:
- 1 listopada 2026 r. (Wszystkich Świętych) -niedziela
- 2 listopada 2026 r. (Dzień Zaduszny) - poniedziałek
- 11 listopada 2026 r. (Narodowe Święto Niepodległości) - środa
- 29 listopada 2026 r. (Andrzejki/początek adwentu) - niedziela
Listopad 2026 - kalendarz do druku pdf
Pobierz za darmo kalendarz listopada w formacie pdf i wydrukuj:
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*W listopadzie 2026 r. nie ma ani jednej niedzieli handlowej.
Listopad - przysłowia ludowe
Oto najbardziej znane przysłowia ludowe związane z listopadem:
- We Wszystkich Świętych jak jest ziemia skrzepła, to będzie zima ciepła.
- Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
- Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.
- Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem.
- Jaka pogoda listopadowa taka i marcowa.
- Słońce listopada mrozy zapowiada.
- Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.
- Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima.
- Na Karola słota, zima pełna błota (4 listopada).
- Gdy na świętego Marcina (11 listopada) sucho, to Gody (25 grudnia) z pluchą.
- Kiedy święty Marcin na białym koniu przyjedzie, to zima będzie lekka; jak na czarnym, to ostra.
- Gdy na świętego Marcina mróz, będzie tęga zima.
- Na świętego Marcina najlepsza gęsina: patrz na piersi, patrz na kości, jaka zima nam zagości.
- Jak święty Marcin ze śniegiem przybieżał, to będzie całą zimę leżał.
- Jak słoneczna jest Cecylia (22 listopada), w białej sukni będzie Wilia.
- Kiedy w świętą Katarzynę (25 listopada) lód nie stanie, wtedy gotuj sanie.
- O świętej Katarzynie pomyśl o pierzynie.
- Na świętego Andrzeja (30 listopada) trza kożucha dobrodzieja.
- Gdy miękko na Andrzeja, to niedobra nadzieja.
- Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.
Zobacz także: Kalendarz 2027
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