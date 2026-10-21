Nowa akcja PIP? Pracodawcy otrzymują niepokojące pisma
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Przedsiębiorstwa dostają z inspekcji pracy pisma sugerujące, że powinny się przyjrzeć obowiązującym u nich umowom. Zastanawiają się, czy przyczyną jest stosowanie niewłaściwej formy zatrudnienia - podaje „Rz”.
- Firmy otrzymują pisma zachęcające do samokontroli
- Przedsiębiorcy zaskoczeni korespondencją z inspekcji
Reforma PIP, która weszła w życie 8 lipca 2026 r., rozszerzyła uprawnienia inspektorów w zakresie weryfikowania, czy np. umowy cywilnoprawne nie zastępują etatów - przypomina gazeta.
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Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Firmy otrzymują pisma zachęcające do samokontroli
Teraz firmy zaczęły otrzymywać pisma z okręgowych inspektoratów pracy, w których zachęca się je do samokontroli i dobrowolnego przekształcania zleceń w umowy o pracę.
Przedsiębiorcy zaskoczeni korespondencją z inspekcji
Eksperci wskazują, że taka forma działań może wywoływać niepokój. „Inspekcja otwarcie przyznaje, że adresaci zostali wytypowani na podstawie informacji z baz ZUS i KAS jako podmioty korzystające z umów cywilnoprawnych, ale nie wyjaśnia, czy w przypadku konkretnej firmy stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości” – mówi „Rz” Katarzyna Kamecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
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