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Dodatkowa praca na koniec roku i dodatek 2,2 tys. zł dla stałych pracowników: Amazon zatrudnia przed świętami

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01 listopada 2026, 20:33
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Dodatkowa praca na koniec roku i dodatek 2,2 tys. zł dla stałych pracowników: Amazon zatrudnia przed świętami
Shutterstock

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Przed Świętami Bożego Narodzenia Amazon szuka ponad 10 tys. pracowników sezonowych do zatrudnienia w Polsce. Oferta dotyczy pracy w centrach logistycznych. To może być dodatkowa praca dla poszukujących większych zarobków na koniec roku. Co więcej, stali pracownicy otrzymają dodatek z pracę w tym czasie w wysokości 2,2 tys. zł.

Amazon zatrudnia przed świętami w całej Polsce

Amazon planuje zatrudnić za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej ponad 10 000 pracowników sezonowych w centrach logistyki e-commerce w całej Polsce. Firma przygotowuje się w ten sposób na okres wzmożonych zakupów, kiedy klienci Amazon.pl składają najwięcej zamówień. Wszyscy pracownicy będą mogli również otrzymać dodatkowo czasowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu.

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Ponad 10 000 miejsc pracy sezonowej – rekrutacja obejmie wszystkie centra logistyczne Amazon w Polsce.

Do 8 404 zł brutto miesięcznie za pracę w centrach logistycznych Amazona

Wyższe pensje od 1 października 2026 r. – we wszystkich 12 centrach logistycznych Amazon w Polsce pensja pracowników wynagradzanych godzinowo wyniesie od 6 472 do 8 404 zł brutto miesięcznie, wliczając 15-proc. dodatek za przychodzenie do pracy zgodnie z grafikiem [1]. Te same stawki dla wszystkich – wynagrodzenie obowiązuje zarówno pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez Amazon, jak i przez agencje pracy tymczasowej.

Dodatek dla stałych pracowników 2,2 tys. zł

Czasowy dodatek do wynagrodzenia – 2 200 zł brutto za pracę w szczycie sezonu będą mogli otrzymać wszyscy pracownicy. To wzrost o 10% w porównaniu z ubiegłoroczną kwotą 2 000 zł.

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Rosną potrzeby logistyczne Amazona w Polsce

Amazon konsekwentnie rozwija swoją sieć logistyczną w Polsce. W październiku firma otworzyła w Dobromierzu swoje 12. centrum logistyczne w kraju. Wraz z rozwojem sieci rosną także potrzeby kadrowe, szczególnie w okresie wzmożonych zakupów, kiedy liczba zamówień jest najwyższa w roku. Najwięcej nowych pracowników dołączy na ten okres do zespołów w Sosnowcu, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Okmianach, a także do niedawno otwartego nowego centrum w Dobromierzu.

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W ostatnim kwartale roku klienci Amazon.pl składają znacznie więcej zamówień, dlatego do ich obsługi w tym roku zatrudniamy do naszych zespołów dodatkowe 10 tysięcy osób. To znacznie więcej niż przed rokiem. Chciałbym podkreślić, że nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia zawodowego, ani specjalnych kwalifikacji. Od pierwszego dnia zapewniamy szkolenia i wdrożenie. Wszyscy pracownicy – sezonowi i stali – mogą również otrzymać czasowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 200 zł brutto. Dla wielu osób praca sezonowa to dopiero początek przygody z Amazon – mówi Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podwyżki wynagrodzeń pracowników Amazona w 2026 r.

Od 1 października 2026 r. Amazon podniósł pensje pracownikom wynagradzanym godzinowo w 12 centrach logistycznych w Polsce. Wynagrodzenie wynosi od 6 472 do 8 404 zł brutto miesięcznie i obejmuje specjalną 15-proc. premię za obecność w pracy zgodnie z grafikiem. Pensja rośnie razem ze stażem. Pracownicy poziomu początkowego z ponad 24-miesięcznym stażem w Amazon zarobią 7 052 zł, a liderzy zespołów z takim stażem – 8 404 zł brutto miesięcznie. Te same stawki obowiązują osoby zatrudnione bezpośrednio i przez agencje pracy tymczasowej.

Grafik pozwala mi pogodzić pracę ze studiami. Lubię też obiady za 1 zł i bezpłatne dojazdy, a to tylko niektóre udogodnienia. Na początku wszystko było dla mnie nowe. Dziś znam procesy i ludzi na zmianie. Osobom, które aplikują pierwszy raz, radzę jedno: nie bójcie się braku doświadczenia, wszystkiego nauczycie się na miejscu – mówi Wiktor Ostrowski, pracownik centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie.

Źródło: Amazon

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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