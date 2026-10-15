Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że do 2035 r. liczba pracujących w Polsce zmniejszy się o 2,1 mln.

W komentarzu do badania napisano: W latach 2012-2022 liczba osób w wieku produkcyjnym spadła o 2,4 mln, a według szacunków PIE, do 2035 r. liczba pracujących może się zmniejszyć o kolejne 2,1 mln. Według opinii PIE spadek liczby osób na rynku pracy można częściowo równoważyć aktywizując bezrobotnych lub biernych zawodowo, jednak obie te rezerwy mają wyraźne ograniczenia.

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Coraz mniej osób w wieku produkcyjnym

Bezrobotnych jest niewielu: w grudniu 2025 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 887,9 tys. osób. Znacznie liczniejsza jest grupa biernych zawodowo w wieku produkcyjnym (ok. 3,7 mln), ale tę grupę znacznie trudniej wprowadzić na rynek pracy.

Potrzebę sięgania także po nią zaczynają dostrzegać instytucje rynku pracy: od czerwca 2025 r. nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia zobowiązuje urzędy pracy do docierania również do osób biernych zawodowo.

Co szósta osoba bierna zawodowo

PIE pisze: Jednak szacunki PIE wskazują, że potencjał aktywizacji tej grupy jest ograniczony. Spośród ok. 2,6 mln biernych zawodowo w wieku produkcyjnym, którzy się nie uczą, chęć podjęcia pracy deklarowało w 2025 r. ok. 455 tys., czyli co szósta osoba bierna zawodowo (obliczenia na podstawie danych BAEL). To wielkość zbliżona do szacunku OECD dla 2024 r. (ok. 460 tys.).

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PIE dodaje, że nie oznacza to jednocześnie, że wszystkie te osoby mogą od razu podjąć zatrudnienie.

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"Mniej więcej połowa chcących pracować nie szuka pracy z powodu problemów zdrowotnych lub niepełnosprawności albo obowiązków opiekuńczych, a kolejne 20 proc. z powodu sytuacji rodzinnej lub powodów osobistych" - podaje PIE.

Wśród mężczyzn ok. 40 proc. wskazuje chorobę lub niepełnosprawność, a 27 proc. ma orzeczenie o niepełnosprawności. Wśród kobiet ponad jedna trzecia wskazuje obowiązki opiekuńcze, a ok. 30 proc. ma w domu dziecko poniżej 5 lat. Poza rynkiem pracy od co najmniej 5 lat pozostaje 36 proc. kobiet i prawie co czwarty mężczyzna z tej grupy, a odpowiednio 16 proc. i 12 proc. nigdy nie pracowało.