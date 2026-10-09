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Ciało mówi pierwsze. O codziennych praktykach somatycznych chroniących przed stanami depresyjnymi

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09 października 2026, 15:06
Katarzyna Chałas
Katarzyna Chałas
Ciało mówi pierwsze. O codziennych praktykach somatycznych chroniących przed stanami depresyjnymi
Ciało mówi pierwsze. O codziennych praktykach somatycznych chroniących przed stanami depresyjnymi
INFOR

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Wysokie tempo pracy, presja odpowiedzialności i stała dostępność sprawiają, że coraz więcej osób funkcjonuje w stanie przewlekłego napięcia. Z perspektywy psychologii klinicznej wiadomo dziś jednoznacznie: depresja bardzo rzadko pojawia się nagle. Najczęściej jest konsekwencją długotrwałego przeciążenia układu nerwowego, ignorowania sygnałów z ciała i braku regeneracji. Dlatego skuteczna profilaktyka zaczyna się nie tylko od zmiany sposobu myślenia, lecz także od interocepcji i troski o ciało.

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Ciało jest pierwszym „miejscem zapisu” stresu. Przewlekłe napięcie mięśniowe, zaburzenia snu, spłycony oddech czy brak ruchu utrzymują organizm w trybie alarmowym. W dłuższym czasie prowadzi to do wyczerpania, obniżonego nastroju, spadku motywacji i poczucia bezradności – kluczowych czynników rozwoju depresji. Dbanie o ciało oznacza więc regulację układu nerwowego i odbudowę zasobów, a nie chwilowy relaks.

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Kilka wskazówek, jak zatroszczyć się o ciało

1. Badaj się regularnie

Okresowe badania profilaktyczne pozwalają wcześnie wychwycić niedobory, które mogą wpływać na poziom energii, odporność, koncentrację i ogólne samopoczucie. Wyniki badań powinny być punktem wyjścia do dalszych działań, w tym do ewentualnej suplementacji. Na przykład dla osób, które nie jedzą mięsa, szczególnie ważne są witaminy D3 i B.

2. Zadbaj o ruch, sen i rytm biologiczny

Nie można mówić o odporności psychicznej bez regularnego ruchu. Umiarkowana aktywność fizyczna poprawia regulację emocji, jakość snu i poziom energii. Równie istotna jest higiena snu – stałe pory zasypiania, ograniczenie bodźców i światła wieczorem. Zaburzenia snu są jednym z najsilniejszych predyktorów depresji. Ponadto ciało potrzebuje rytmu dnia, który daje poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa.

3. Dbaj o poziom swojej energii

Caligraphy Health System (Caligraphy Yoga) jest nowoczesnym systemem głęboko osadzonym w tradycyjnych holistycznych praktykach Indii i Chin. Jest on połączeniem czterech tradycyjnych systemów utrwalonych przez tysiąclecia: Tai Chi, Qigong, jogi oraz chińskiej kaligrafii. Tai Chi daje płynny bezwysiłkowy ruch. Chiński Qigong daje zrozumienie wewnętrznej energii i skupienie na Dantian jako centrum energetycznym. Pozycje (Asany) hinduskiej jogi wprowadzają fizjologiczną strukturę i nadają kształt ruchom. Technika chińskiej kaligrafii zapewnia trójwymiarowy przepływ i połączenie z ruchami, które są zarówno intuicyjne, jak i pełne wdzięku. Dzięki regularnej praktyce i ćwiczeniu ustrukturyzowanych ruchów oraz koncentracji na umyśle i oddechu praktykujący mogą doświadczyć stabilizacji nastroju oraz poprawy siły i sprawności.

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4. Właściwie się odżywiaj

Coraz więcej badań wskazuje na związek między stanem psychicznym a dietą wspierającą mikrobiotę jelitową. Regularne posiłki, dieta bazująca na założeniach zdrowego, zrównoważonego odżywiania, odpowiednia ilość warzyw i owoców, stabilny poziom energii – bez gwałtownych wahań glukozy – sprzyjają stabilności emocjonalnej. Istotne znaczenie ma również ograniczenie żywności wysoko przetworzonej, która może negatywnie wpływać zarówno na funkcjonowanie organizmu, jak i samopoczucie psychiczne.

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5. Wykonuj ćwiczenia oddechowe

Oddech jest jednym z najszybszych kanałów wpływu na stan psychofizyczny. Wolne, pogłębione oddychanie aktywizuje układ przywspółczulny, obniżając poziom kortyzolu i napięcia. Regularne ćwiczenia oddechowe poprawiają koncentrację, poczucie kontroli i stabilność emocjonalną – czynniki silnie chroniące przed stanami depresyjnymi.

6. Medytuj

Regularna medytacja, szczególnie oparta na uważności, wspiera zdolność rozpoznawania wczesnych sygnałów przeciążenia. Zmniejsza natłok myśli, ogranicza ruminacje i poprawia regulację emocji. Z punktu widzenia zapobiegania depresji kluczowe jest to, że medytacja uczy zatrzymywania się i reagowania, zanim napięcie osiągnie poziom krytyczny.

7. Skorzystaj z masażu dźwiękiem

Masaż dźwiękiem według metody Petera Hessa® jest formą głębokiej, somatycznej regeneracji, która oddziałuje na ciało poprzez dźwięk i wibrację. Specjalnie dobrane misy dźwiękowe są delikatnie wprawiane w drgania, a powstające fale akustyczne przenikają ciało, które w ponad 70 proc. składa się z wody. Dzięki temu bodziec dociera nie tylko do powierzchni, lecz także do struktur głębokich. Wibracje mis dźwiękowych sprzyjają rozluźnieniu napięć mięśniowych, poprawie mikrokrążenia oraz regulacji układu nerwowego. Organizm przechodzi z trybu mobilizacji do stanu regeneracji, co wspiera procesy samoregulacji i odbudowy zasobów fizycznych. Obserwuje się także spowolnienie oddechu, obniżenie napięcia oraz poprawę jakości snu.

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Z perspektywy psychologii zdrowia masaż dźwiękiem działa jak reset dla przeciążonego ciała – pomaga wyciszyć nadmiar bodźców, zwiększa świadomość sygnałów płynących z organizmu i wspiera powrót do naturalnej równowagi. Regularnie stosowany stanowi cenne uzupełnienie profilaktyki stresu, przemęczenia i psychosomatycznych skutków długotrwałego napięcia.

8. Przytulaj się

Przytulanie to najprostszy gest, jakim dysponuje człowiek, należy do najsilniejszych naturalnych regulatorów stresu. Podczas przytulania dochodzi do aktywacji układu przywspółczulnego, odpowiedzialnego za regenerację i wyciszenie organizmu. Przytulanie stymuluje wydzielanie oksytocyny, która działa antagonistycznie wobec kortyzolu – głównego hormonu stresu. Dotyk pomaga regulować emocje nie poprzez analizę poznawczą, lecz bezpośrednio na poziomie ciała.

Profilaktyka zamiast reagowania na kryzys

Medytacja, ćwiczenia oddechowe, masaż dźwiękiem, ruch, sen i świadome odżywianie czy przytulanie nie są dodatkiem do „prawdziwej pracy nad sobą”. To fundament odporności psychicznej. Regularne dbanie o ciało zmniejsza ryzyko stanów depresyjnych, zwiększa efektywność poznawczą i pozwala długofalowo funkcjonować bez kosztów zdrowotnych.

W nowoczesnych organizacjach troska o dobrostan przestaje być benefitem – staje się elementem odpowiedzialnego zarządzania kapitałem ludzkim. A może warto też na stałe wprowadzić do firm badanie odporności psychicznej?

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5 minut dla oddechu

Krótkie, bezpieczne i dyskretne ćwiczenie oddechowe, które można wykonać w ciągu 5 minut w pracy, bez specjalnych przygotowań i bez zwracania na siebie uwagi.

  • Usiądź wygodnie, kręgosłup wyprostowany, oprzyj stopy płasko na podłodze.
  • Rozluźnij barki i szczękę.
  • Zamknij lub przymknij oczy (jeśli to możliwe).

Zrób jeden naturalny, spokojny wydech, bez pogłębiania wdechu. A teraz, oddychając wyłącznie przez nos, spokojnie i bez wysiłku przez 3 minuty licz:

  • wdech – licz do 4,
  • wydech – licz do 6.

Nie zatrzymuj oddechu pomiędzy wdechem i wydechem. Wydech ma być dłuższy i miękki – to on wysyła do układu nerwowego sygnał bezpieczeństwa. Jeśli pojawią się myśli – zauważ je i wróć do liczenia. Kolejny krok to 1 minuta oddechu z rozluźnieniem.

Kontynuuj rytm 4–6, a przy każdym wydechu:

  • pozwól opaść barkom,
  • rozluźnij brzuch,
  • rozluźnij język i szczękę.
  • Pomyśl: „wydech = puszczam napięcie”.

Na koniec, zamykając ćwiczenie, przez 30 sekund:

  • przestań liczyć,
  • oddychaj naturalnie,
  • zauważ, co zmieniło się w ciele (napięcie, tempo myśli, skupienie).
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Źródło: INFOR
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