Październik 2026: pobierz kalendarz do druku [PDF]
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Pobierz kalendarz października 2026 r. do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Dziesiąty miesiąc roku ma 9 dni wolnych od pracy. Jakie ważne daty trzeba zapamiętać? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc roku.
- Październik 2026 - dni wolne od pracy
- Październik 2026 - ważne dni miesiąca
- Październik 2026 - kalendarz do druku pdf
- Przysłowia na październik
Październik 2026 - dni wolne od pracy
Październik to dziesiąty miesiąc roku z liczbą 31 dni. W tym miesiącu podobnie jak we wrześniu nie ma żadnych świąt ustawowo wolnych od pracy z wyjątkiem niedziel. Zatem dni wolne października to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, zwykle sobota. W październiku 2026 r. są cztery pełne weekendy i jedna dodatkowa sobota (5 sobót i 4 niedziele), a więc 9 dni wolnych od pracy. Daje to więc 22 dni robocze w miesiącu.
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Październik 2026 - ważne dni miesiąca
W październiku nie ma czerwonych kartek, ale wypadają trzy inne ważne daty. W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy dni, o których warto zapamiętać:
- 14 października 2026 r. (środa) - Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela
- 25 października 2026 r. (niedziela) - zmiana czasu z letniego na zimowy
- 31 października 2026 r. (sobota) - Halloween
Październik 2026 - kalendarz do druku pdf
Pobierz kalendarz października 2026 r. w formacie pdf z ważnymi dniami oraz miejscem na notatki »
Przysłowia na październik
Tak jak dla każdego miesiąca roku kalendarzowego, tak i dla października powstały liczne powiedzenia ludowe. Zazwyczajj dotyczą przepowiadania pogody i postaci świętych. Powstały na przestrzeni lat na podstawie obserwacji przyrody. Oto najbardziej popularne z nich:
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- Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju.
- Na świętego Franciszka (4 października) odlatuje pliszka.
- Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.
- Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.
- Kiedy październik śnieżny i chłodny to styczeń bywa zwykle łagodny.
- Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży.
- Urszula jaka, cała zima będzie taka.
- Miesiąc październy - marca obraz wierny.
- W dzień Szymona i Judy (28 października) koń się boi grudy.
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