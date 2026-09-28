Pobierz kalendarz października 2026 r. do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Dziesiąty miesiąc roku ma 9 dni wolnych od pracy. Jakie ważne daty trzeba zapamiętać? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc roku.

Październik 2026 - dni wolne od pracy

Październik to dziesiąty miesiąc roku z liczbą 31 dni. W tym miesiącu podobnie jak we wrześniu nie ma żadnych świąt ustawowo wolnych od pracy z wyjątkiem niedziel. Zatem dni wolne października to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, zwykle sobota. W październiku 2026 r. są cztery pełne weekendy i jedna dodatkowa sobota (5 sobót i 4 niedziele), a więc 9 dni wolnych od pracy. Daje to więc 22 dni robocze w miesiącu.

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Październik 2026 - ważne dni miesiąca

W październiku nie ma czerwonych kartek, ale wypadają trzy inne ważne daty. W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy dni, o których warto zapamiętać:

14 października 2026 r. (środa) - Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela

- Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela 25 października 2026 r. (niedziela) - zmiana czasu z letniego na zimowy

- zmiana czasu z letniego na zimowy 31 października 2026 r. (sobota) - Halloween

Październik 2026 - kalendarz do druku pdf

październik 2026 kalendarz do druku pobierz i wydrukuj Październik 2026 - darmowy kalendarz do druku. *W październiku nie ma ani jednej niedzieli handlowej. INFOR

Pobierz kalendarz października 2026 r. w formacie pdf z ważnymi dniami oraz miejscem na notatki »

Przysłowia na październik

Tak jak dla każdego miesiąca roku kalendarzowego, tak i dla października powstały liczne powiedzenia ludowe. Zazwyczajj dotyczą przepowiadania pogody i postaci świętych. Powstały na przestrzeni lat na podstawie obserwacji przyrody. Oto najbardziej popularne z nich:

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