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Październik 2026: kalendarz do druku [PDF]

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28 września 2026, 14:45
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
październik 2026 kalendarz do druku pobierz i wydrukuj
Październik 2026: kalendarz do druku [PDF]
Kinga Olszacka canva
INFOR

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Pobierz kalendarz października 2026 r. do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Dziesiąty miesiąc roku ma 9 dni wolnych od pracy. Jakie ważne daty trzeba zapamiętać? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc roku.

Październik 2026 - dni wolne od pracy

Październik to dziesiąty miesiąc roku z liczbą 31 dni. W tym miesiącu podobnie jak we wrześniu nie ma żadnych świąt ustawowo wolnych od pracy z wyjątkiem niedziel. Zatem dni wolne października to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, zwykle sobota. W październiku 2026 r. są cztery pełne weekendy i jedna dodatkowa sobota (5 sobót i 4 niedziele), a więc 9 dni wolnych od pracy. Daje to więc 22 dni robocze w miesiącu.

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Październik 2026 - ważne dni miesiąca

W październiku nie ma czerwonych kartek, ale wypadają trzy inne ważne daty. W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy dni, o których warto zapamiętać:

  • 14 października 2026 r. (środa) - Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela
  • 25 października 2026 r. (niedziela) - zmiana czasu z letniego na zimowy
  • 31 października 2026 r. (sobota) - Halloween

Październik 2026 - kalendarz do druku pdf

październik 2026 kalendarz do druku pobierz i wydrukuj

Październik 2026 - darmowy kalendarz do druku. *W październiku nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

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Pobierz kalendarz października 2026 r. w formacie pdf z ważnymi dniami oraz miejscem na notatki »

Przysłowia na październik

Tak jak dla każdego miesiąca roku kalendarzowego, tak i dla października powstały liczne powiedzenia ludowe. Zazwyczajj dotyczą przepowiadania pogody i postaci świętych. Powstały na przestrzeni lat na podstawie obserwacji przyrody. Oto najbardziej popularne z nich:

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  • Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju.
  • Na świętego Franciszka (4 października) odlatuje pliszka.
  • Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.
  • Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.
  • Kiedy październik śnieżny i chłodny to styczeń bywa zwykle łagodny.
  • Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży.
  • Urszula jaka, cała zima będzie taka.
  • Miesiąc październy - marca obraz wierny.
  • W dzień Szymona i Judy (28 października) koń się boi grudy.
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Źródło: INFOR
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