Po reformie PIP jest sposób na uniknięcie wysokich kar przez pracodawców, nawet do 60 tys. zł. Kto może z skorzystać z abolicji?

Mijają 2 miesiące od wejścia w życie nowych przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy. Warto przypomnieć pracodawcom, że ustawa przewiduje roczną abolicję po reformie PIP, która pozwala uniknąć wysokich kar, nawet do 60 tys. zł. Kto może z niej skorzystać?

Zmiany w kontrolach PIP - roczny okres abolicji

Ustawodawca w nowych przepisach dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy przewidział przepisy przejściowe. Mają one ułatwić stronom zbadanie łączących ich stosunków prawnych i przeprowadzenie dokładnej analizy czy spełniają one wszystkie cechy stosunku pracy. Ustanowiono również okres abolicyjny dla pracodawców na dostosowanie umów do stanu zgodnego z faktyczną relacją łączącą strony. Z uwagi m.in. na to, że znacznie podniesiono wysokość ewentulalnych grzywien - od 2 000 zł do 60 000 zł i od 3 000 zł do 90 000 zł, okres przejściowy jest najbardziej newralgiczny dla pracodawców.

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Aby uniknąć wysokich kar, które mogą być nałożone w postępowaniu wykroczeniowym prowadzonym czy wszczynanym przez inspektora pracy, zatrudniający mogą w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów (od 8 lipca 2026 r.) dobrowolnie doprowadzić umowy do stanu zgodnego z prawem przez zawarcie umowy o pracę. Wówczas nie podlegają odpowiedzialności określonej w art. 281 §1 pkt 1 Kodeksu pracy - wykroczenie polegające na zawieraniu umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. Przypomnijmy, że znamiona stosunku pracy wyczerpuje art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Art. 281 §1 pkt 1 Kodeksu pracy: Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 §1 powinna być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny od 2000 zł do 60 000 zł.

Należy jednak podkreślić, że wspomniana abolicja dotyczy tylko pracodawców, którzy zawarli z osobą wykonującą pracę umowę cywilnoprawną lub na rzecz którego osoba faktycznie świadczy pracę za wynagrodzeniem, mimo że stosunek ten spełnia wszystkie cechy stosunku pracy przed dniem 8 lipca 2026 r.

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Zmiany w PIP - przepisy przejściowe

Przepisy zawarte w art. 13-15 Ustawy z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej inspekcji pracy oraz niektórych innych ustaw rozstrzygają kilka ważnych kwestii:

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do umów cywilnoprawnych, na podstawie których jest świadczona praca, zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji i trwających w tym dniu, stosuje się przepisy ustawy o PIP w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (nowe przepisy ustawy o PIP); do postępowań sądowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których PIP wniosła powództwo o ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy; dotychczasowe przepisy ustawy o PIP (brzmienie sprzed 8 lipca 2026 r.) stosuje się tylko do postępowań kontrolnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy; kontrole rozpoczęte w dniu 8 lipca 2026 r. i później, prowadzone są na nowych zasadach.

Przepisy przejściowe Ustawy z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej inspekcji pracy oraz niektórych innych ustaw: Art. 13. Do postępowań kontrolnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 14. Do umów cywilnoprawnych, na podstawie których jest świadczona praca, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i trwających w tym dniu, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 15. Do postępowań sądowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których Państwowa Inspekcja Pracy wniosła powództwo o ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 16. Podmiot, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zawarł z osobą wykonującą pracę umowę cywilnoprawną lub na rzecz którego osoba faktycznie świadczy pracę za wynagrodzeniem, mimo że stosunek ten spełnia wszystkie cechy stosunku pracy, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy zmienianej w art. 3, i który w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dobrowolnie doprowadzi do stanu zgodnego z prawem przez zawarcie umowy o pracę, nie podlega odpowiedzialności określonej w art. 281 § 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 3.