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Dla kogo zmiana pracy w ostatnich 3 latach to była naprawdę dobra decyzja?

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29 września 2026, 22:22
zmiana pracy odejście zwolnienie się wypowiedzenie umowy
Dla kogo zmiana pracy w ostatnich 3 latach to była naprawdę dobra decyzja?
Shutterstock

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Zmiana pracy w ostatnich 3 latach to była naprawdę dobra decyzja - twierdzi tak aż 2/3 Polaków, którzy w ostatnich latach zmienili pracodawcę. Wśród osób z wyższym wykształceniem odsetek zadowolonych z podjętej decyzji jest jeszcze wyższy. Najczęściej są to osoby w wieku 25-34 lat. Dziś zmiana pracy to nie ryzyko, a świadoma strategia rozwoju kariery.

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Zmiana pracy w ostatnich 3 latach - dobra decyzja

Zmiana pracy bywa opisywana w skrajnie różny sposób – jako ryzyko, odważny krok w nieznane lub szansa na rozwój i poprawę sytuacji zawodowej. W debacie publicznej nie brakuje opinii i emocji, jednak rzadziej odwołujemy się do twardych danych. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak zmianę zatrudnienia oceniają osoby, które doświadczyły jej w ostatnich trzech latach, serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie, w którym sprawdzono realne efekty podjętej decyzji.

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Dane pokazują, że pozytywna ocena zmiany pracy jest w Polsce zjawiskiem dominującym. Blisko dwie trzecie badanych (65%) deklaruje, że była to dobra decyzja. Odsetek ten jest jeszcze wyższy wśród osób z wyższym wykształceniem – sięga aż 74%. Najwięcej zadowolonych jest w grupie wiekowej 25–34 lata (75%).

Dla kogo zmiana pracy to najlepsza decyzja?

Może to wskazywać, że mobilność zawodowa przynosi szczególnie wyraźne korzyści osobom młodym i lepiej wykształconym, które mają większy dostęp do atrakcyjnych ofert, częściej funkcjonują w branżach o wysokiej dynamice zatrudnienia i dysponują silniejszą pozycją negocjacyjną. Dla wielu z nich zmiana pracy jest naturalnym elementem budowania ścieżki kariery i sposobem na przyspieszenie rozwoju.

Decyzja o zmianie pracy to świadomy krok

Wyniki pokazują również, że decyzja o zmianie pracy coraz rzadziej jest reakcją impulsywną, a częściej efektem świadomej analizy swojej sytuacji zawodowej. To przemyślany krok, podejmowany w odpowiedzi na konkretne potrzeby – finansowe, rozwojowe lub związane z jakością środowiska pracy. - Zmiana pracy przestaje być dziś postrzegana jako ryzykowny krok, a coraz częściej jako świadoma strategia rozwoju kariery. Dane pokazują, że dla wielu osób to realne narzędzie poprawy swojej sytuacji zawodowej – zarówno pod względem finansowym, jak i jakości środowiska pracy. Potwierdza to rosnącą rolę mobilności zawodowej jako jednego z kluczowych mechanizmów kształtowania ścieżki kariery na współczesnym rynku pracy – komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

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Zmiana pracy to wyższe zarobki

Zmiana pracy jest postrzegana jako bezpieczny ruch finansowy, aż 84% osób, które zmieniły pracę w ciągu ostatnich trzech lat, przyznaje, że zmiana wpłynęła na ich finanse pozytywnie lub co najmniej neutralnie. Aż 6 na 10 badanych przyznaje, że zmiana pracy poprawiła ich sytuację finansową. Najczęściej deklarują to osoby z wykształceniem wyższym (63%) oraz respondenci w wieku 25–34 i 35–44 lata (po 61%). To właśnie te grupy – znajdujące się w okresie największej aktywności zawodowej – relatywnie najczęściej wykorzystują zmianę pracodawcy jako sposób na zwiększenie swoich dochodów.

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Wyniki mogą sugerować, że w Polsce zmiana pracodawcy jest jedną z najbardziej efektywnych strategii wzrostu wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że wyraźny skok płacowy częściej wiąże się z nową ofertą pracy niż z awansem w ramach jednej organizacji. Zewnętrzna rekrutacja często otwiera przestrzeń do negocjacji warunków od nowa – z uwzględnieniem aktualnych stawek rynkowych i doświadczenia kandydata – co zwiększa szanse na realną poprawę sytuacji finansowej.

Zmiana pracy w celu poprawy atmosfery

Równie silnym efektem zmiany pracy jak poprawa finansów jest poprawa atmosfery. 65% respondentów uważa, że w nowym miejscu pracuje w lepszym środowisku niż wcześniej. Najczęściej deklarują to osoby w wieku 35–44 lata (70%). To pokazuje, że decyzje zawodowe nie są motywowane wyłącznie wysokością wynagrodzenia. Dla osób w kluczowym etapie kariery – często łączących rozwój zawodowy z życiem rodzinnym – jakość relacji i kultura organizacyjna stają się jednym z najważniejszych elementów satysfakcji zawodowej.

- Widzimy, że definicja lepszej pracy wyraźnie zmienia się wraz z wiekiem i etapem kariery. Młodsi pracownicy częściej koncentrują się na tempie rozwoju i wzroście wynagrodzenia, traktując zmianę pracy jako sposób na przyspieszenie ścieżki zawodowej. Osoby w średnim wieku coraz większą wagę przykładają do jakości współpracy, stylu zarządzania i atmosfery, które bezpośrednio wpływają na codzienny komfort funkcjonowania w organizacji. Z kolei starsi pracownicy częściej zwracają uwagę na stabilność zatrudnienia oraz możliwość zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. To pokazuje, że oczekiwania wobec pracodawcy są silnie powiązane z sytuacją życiową i zawodową pracownika. Dla firm oznacza to konieczność bardziej zróżnicowanego podejścia do budowania oferty zatrudnienia – zarówno w obszarze wynagrodzeń, jak i kultury organizacyjnej, elastyczności czy możliwości rozwoju – dodaje Jolanta Lewandowska-Bitkowska.

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Świadome zarządzanie karierą przez pracownika

Z danych wyłania się obraz rynku pracy, na którym zmiana pracodawcy stała się normalnym i skutecznym narzędziem zarządzania własną karierą. Dla większości badanych przynosi ona wymierne korzyści – finansowe, jakościowe lub rozwojowe – jednak ich charakter zależy od wieku, wykształcenia i aktualnych priorytetów życiowych. W praktyce oznacza to, że opłacalność zmiany pracy ma dziś wiele wymiarów i coraz rzadziej sprowadza się wyłącznie do wysokości pensji. To także lepsza atmosfera, większe możliwości rozwoju, poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym czy poczucie większej sprawczości w kształtowaniu własnej ścieżki zawodowej.

Wyniki badania pokazują, że aktywność i gotowość do zmiany mogą realnie przełożyć się na poprawę jakości pracy i życia. W dynamicznym otoczeniu rynkowym mobilność zawodowa coraz częściej nie jest oznaką braku stabilności, lecz dojrzałej decyzji o dalszym kierunku rozwoju. Dla wielu osób to właśnie zmiana okazuje się początkiem bardziej satysfakcjonującego etapu kariery.

Źródło: Pracuj.pl

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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