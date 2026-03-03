REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Ruszyły nabory PARP 2026. Ważne terminy do zapamiętania według województw [Dofinansowanie, szkolenia]

Ruszyły nabory PARP 2026. Ważne terminy do zapamiętania według województw [Dofinansowanie, szkolenia]

03 marca 2026, 13:04
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
parp 2026 nabór wnioski dofinansowanie terminy
PARP 2026 - nabór, wnioski, dofinansowanie, terminy marzec
Shutterstock

Ruszyły nabory PARP w 2026 roku. Oto ważne terminy do zapamiętania dla poszczególnych województw w Polsce. Można składać wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm oraz wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców priorytetowych województw, powiatów i gmin.

rozwiń >

Ruszyły nabory PARP 2026 - terminy według województw

Kilka dni temu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła start dla naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm oraz wsparcia rozwoju kompetencji mieszkańców priorytetowych województw, powiatów i gmin. Sprawdź, czy twoje miejsce zamieszkania kwalifikuje cię do dofinansowania!

PARP dofinansowania - województwo dolnośląskie

W marcu w regionie rusza kilka naborów na dofinansowanie szkoleń i usług rozwojowych. 10 marca rozpocznie się VIII runda projektu „Kompetencje i kwalifikacje – wsparcie zielonej transformacji w powiatach świdnickim i dzierżoniowskim”, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji w kontekście zielonej transformacji.

Równolegle prowadzone będą nabory w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla firm”. 2 marca wystartuje rekrutacja dla MMŚP z subregionu jeleniogórskiego prowadzona przez Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.. 9 marca ruszą kolejne dwa nabory: dla MMŚP z subregionu jeleniogórskiego i wrocławskiego realizowany przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. oraz dla MMŚP i dużych firm z subregionu wrocławskiego prowadzony przez Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

4 marca rozpocznie się także nabór do projektu wspierającego rozwój kompetencji dorosłych mieszkańców Wrocław i okolicznych powiatów. Rekrutacja potrwa do 7 marca lub do wyczerpania puli 700 tys. zł. W marcu ruszy również projekt „Nowe kompetencje” skierowany do pracodawców i pracowników z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.

PARP dofinansowania - województwo kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przeprowadzi w dniach 2–6 marca XII nabór do projektu „Kierunek – Rozwój”. Wsparcie jest dedykowane wyłącznie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami z terenu województwo kujawsko-pomorskie, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje. W tej edycji nie przewidziano dofinansowania studiów podyplomowych.

PARP dofinansowania - województwo łódzkie

W województwo łódzkie marzec obfituje w liczne nabory. Do 3 marca trwa XIII edycja projektu „Bon – apetyt na Rozwój 2” z budżetem 1,5 mln zł, a 18 marca ruszy kolejna tura (1 mln zł).

16 marca rozpocznie się IX runda „Mennicy Usług Szkoleniowych 2” (1,9 mln zł) dla przedsiębiorców i ich pracowników. 31 marca wystartuje projekt „Bon szkoleniowy szansą na rozwój osobisty” dla 200 dorosłych mieszkańców regionu (1,36 mln zł).

13 marca ruszą dwie rundy „Łódzkich bonów rozwojowych” (łącznie ponad 1 mln zł). 4 marca wystartuje XV nabór w projekcie „Strefa Transformacji” (1 mln zł, maks. 11 tys. zł na osobę), a 9 marca – XVI nabór w projekcie „Zawodowa reaktywacja”. 17 marca rozpocznie się także III runda projektu „Mennica Usług Szkoleniowych dla mieszkańców Obszaru Transformacji” z budżetem 1,98 mln zł.

PARP dofinansowania - województwo małopolskie

W regionie ruszają kolejne nabory dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem szkoleń i usług rozwojowych. 2 marca 2026 r. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka rozpocznie 17. nabór w projekcie „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy 2”. Wsparcie skierowane jest do samozatrudnionych oraz firm z sektora MŚP z podregionu nowotarskiego (powiaty: nowotarski, suski, tatrzański).

Do 30 marca trwa natomiast 17. nabór w projekcie „Tarnowskie Bony Rozwojowe”. Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność w podregionie tarnowskim (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów).

PARP dofinansowania - województwo mazowieckie

  • 9 marca wystartują dwa projekty: „Przedsiębiorco, zainwestuj w swoją kadrę! 1” (dla regionu warszawskiego stołecznego) oraz „Przedsiębiorco, zainwestuj w swoją kadrę! 2” (dla regionu mazowieckiego regionalnego). O wsparcie mogą ubiegać się pracodawcy i pracownicy sektora MMŚP oraz gminne jednostki samorządu terytorialnego. Projekty realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
  • Do 10 marca trwa nabór w projekcie „Kompetentni i wykwalifikowani mieszkańcy podregionu radomskiego”, skierowanym do dorosłych osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.
  • 1 marca rusza nabór w projekcie „Wsparcie rozwojowe mieszkańców podregionu warszawskiego”, adresowanym do pełnoletnich mieszkańców Warszawy (z preferencją m.in. dla osób 50+, kobiet i osób z niepełnosprawnościami).
  • 2 marca rozpocznie się nabór w projekcie „Akademia Rozwoju Umiejętności” dla mieszkańców podregionu warszawskiego wschodniego.
  • Od 9 do 20 marca prowadzony będzie nabór w projekcie „Nowe możliwości dla aktywności zawodowej”, skierowanym do dorosłych osób z niepełnosprawnościami z podregionu płockiego.

PARP dofinansowania - województwo podkarpackie

W marcu ruszy IX nabór w projekcie „Akademia kwalifikacji zawodowych” dla dorosłych mieszkańców subregionu obejmującego powiat mielecki i kolbuszowski, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. 19–20 marca odbędzie się VII nabór w projekcie „Postaw na siebie!”, skierowanym do dorosłych mieszkańców Rzeszów zainteresowanych rozwojem zawodowym.

PARP dofinansowania - województwo wielkopolskie

2 marca rozpocznie się nabór w projekcie „Usługi rozwojowe dla mieszkańców podregionu leszczyńskiego”. XIII runda potrwa do 6 marca i będzie prowadzona elektronicznie. Program przeznaczony jest dla mieszkańców podregionu leszczyńskiego.

PARP dofinansowania - województwo śląskie

W marcu zaplanowano liczne nabory w projektach wspierających szkolenia, walidację i certyfikację kompetencji osób dorosłych w różnych subregionach województwa śląskiego (północnym, centralnym, zachodnim i południowym). Rekrutacje będą prowadzone w kilku turach: 2–6 marca, 9–13 marca, 16–20 marca oraz 23–27 marca. Wsparcie obejmuje zarówno ogólne podnoszenie kwalifikacji, jak i projekty dedykowane m.in. kadrom medycznym.

PARP dofinansowania - województwo warmińsko-mazurskie

W regionie prowadzonych jest kilka naborów ciągłych dla sektora MŚP oraz osób związanych z opieką długoterminową. Projekty realizują m.in. TECHPAL Sp. z o.o. oraz Krajowa Agencja Informacyjna INFO Sp. z o.o.. Od 10 marca 2026 r. ruszy także nabór w projekcie „EDUKACJA dla przyszłości”, skierowany do dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść kompetencje (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą).

PARP dofinansowania - województwo zachodniopomorskie

W województwie zachodniopomorskim trwa nabór ciągły w trzech projektach wspierających mikro, małe i średnie firmy. Operatorami są: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.. Programy umożliwiają przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

PARP dofinansowania - województwo lubelskie

Dofinansowania usług rozwojowych (szkoleń, kursów, doradztwa) na Lubelszczyźnie w 2026 r. oferowane są głównie przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz Wschodnią Agencję Rozwoju. Dofinansowania dostępne są w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), z poziomem wsparcia do 80% (dla mikro, małych i średnich firm) i limitem do 5000 PLN na osobę.

oprac. Emilia Panufnik
Kadry
[ZUS informuje] W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu?
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu. Czy można niesamodzielność /niepełnosprawność rozpoznać przez kilka pytań? Czy jest możliwe rozpoznanie sytuacji zdrowotnej po 2 minutach badania?
[ZUS informuje] Orzeczenia ZUS sprzeczne z dokumentacją medyczną wnioskodawcy
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Przychodzi osoba chora albo niepełnosprawna na komisję ZUS. Komisja wydaje orzeczenie wprost sprzeczne z dokumentacją medyczną przedstawioną Komisji. Czy ZUS ma pomysł jak rozwiązać ten problem?"
Ruszyły nabory PARP 2026. Ważne terminy do zapamiętania według województw [Dofinansowanie, szkolenia]
03 mar 2026

Ruszyły nabory PARP w 2026 roku. Oto ważne terminy do zapamiętania dla poszczególnych województw w Polsce. Można składać wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych dla firm oraz wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców priorytetowych województw, powiatów i gmin.
[ZUS informuje] Sprzeczność orzeczeń ZUS i PZON
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Dla osób niepełnosprawnych orzeczenie o niesamodzielności wydane przez ZUS często wydaje się sprzeczne z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez PZON. Jak sprawić, aby te orzeczenia były kompatybilne?"

Reforma PIP: czego najbardziej boją się przedsiębiorcy? [WYWIAD]
03 mar 2026

Reforma PIP wciąż budzi wiele emocji. Kolejny projekt przynosi pozytywne zmiany, ale przedsiębiorcy nadal mają mu wiele do zarzucenia. Czego boją się najbardziej? Odpowiada mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz Sosnowski Jarosiewicz, ekspert Północnej Izby Gospodarczej i trener Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
[ZUS informuje] Czy brak komisji lekarskich nie osłabi niezależności i obiektywizmu decyzji?
03 mar 2026

"Czy brak komisji lekarskich nie osłabi niezależności i obiektywizmu decyzji?" Takie pytanie zadaliśmy ZUS.
Kolosalne zmiany w KP: dyskryminacja przez założenie i dyskryminacja przez skojarzenie
03 mar 2026

Szykuje się naprawdę spora zmiana w Kodeksie Pracy (oczywiście na korzyść pracowników). Chodzi o doprecyzowanie przepisów i nałożenie dodatkowych obowiązków na pracodawców, no i oczywiście zaostrzenie zasad odpowiedzialności. Jedną z ciekawszych regulacji jest dyskryminacja przez skojarzenie oraz dyskryminacja przez założenie. Na czym polegają i czy w praktyce będzie łatwo to uprawdopodobnić pracownikom?
[ZUS informuje] Orzekanie jednoosobowe nie niesie ryzyka większej liczby błędów i odwołań
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Czy orzekanie jednoosobowe nie niesie ryzyka większej liczby błędów i odwołań?"

Piotr Duda o reformie PIP: Tylko pozory czy realna zmiana?
03 mar 2026

Rząd mówi o wzmocnieniu Państwowej Inspekcji Pracy. Solidarność odpowiada: to projekt bez realnych narzędzi - mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, w wywiadzie dla „Rz”.
Czy pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę, gdy utknął za granicą w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie?
02 mar 2026

W związku z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie wielu Polaków utknęło za granicą. Ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej w regionie objętym wojną zostały odwołane loty do Polski. Pracownik nie dotrze więc do pracy. Czy taka sytuacja stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy, a pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę? Są sposoby na to, by otrzymać pieniądze od pracodawcy.
