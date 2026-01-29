Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Termin składania wniosków o dodatek urlopowy upływa 31 stycznia

Tylko do 31 stycznia 2026 roku pracodawcy mogą zdecydować o przyznaniu opcjonalnego dodatku urlopowego. Jest to dobrowolne wsparcie finansowe dla osób, które decydują się na dłuższy wypoczynek. Oto szczegóły.

Obowiązki informacyjne pracodawców w zakresie świadczeń urlopowych

Przedsiębiorcy, którzy nie powołali Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mają ustawowy obowiązek określenia swojego stanowiska w sprawie wypłaty świadczeń urlopowych i przekazania tej informacji podwładnym. Zgodnie z regulacjami prawa pracy, wymóg ten dotyczy w szczególności firm zatrudniających poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Decyzja o przyznaniu lub rezygnacji z tej formy gratyfikacji musi zostać zakomunikowana zespołowi w ściśle określonym terminie, co pozwala zachować transparentność w relacjach na linii pracodawca-pracownik.

REKLAMA

REKLAMA

Zasady i kwoty świadczenia urlopowego w 2026 roku

Prawo do ubiegania się o dodatek urlopowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, bez względu na zajmowane przez niego stanowisko czy dotychczasowy staż zawodowy. Wysokość tego wsparcia finansowego jest ściśle powiązana z odpisem podstawowym na fundusz socjalny i ulega corocznej aktualizacji. W 2026 roku maksymalny wymiar świadczenia dla osób pracujących w standardowych warunkach wynosi 2 723,40 zł brutto, natomiast w przypadku prac wykonywanych w szczególnych warunkach kwota ta wzrasta do 3 631,20 zł brutto. Należy zaznaczyć, że w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość dodatku jest wyliczana proporcjonalnie do ich etatu.

Kryteria przyznawania i terminy wypłaty dodatku za urlop

Podstawowym warunkiem otrzymania środków jest skorzystanie przez pracownika z nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego trwającego minimum 14 dni kalendarzowych. Jeśli podmiot zatrudniający podjął decyzję o przyznawaniu tego typu benefitów, wypłata pieniędzy powinna nastąpić jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem wypoczynku przez zatrudnionego. Warto podkreślić, że kwota wypłacanego świadczenia nie może być wyższa niż ustalony na dany rok odpis podstawowy na fundusz socjalny, co stanowi górną granicę finansową dla pracodawcy.

Formy komunikacji decyzji o braku świadczeń do końca stycznia

W sytuacjach, gdy firma nie dysponuje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i jednocześnie nie planuje wypłacania dodatków urlopowych, musi oficjalnie powiadomić o tym pracowników do 31 stycznia. Jeśli w danym zakładzie pracy nie funkcjonuje układ zbiorowy ani nie ma obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, przekazanie takiej informacji powinno odbyć się w sposób przyjęty w danym przedsiębiorstwie. Może to przyjąć formę ogłoszenia na tablicy informacyjnej, rozesłania wiadomości drogą elektroniczną lub innego zwyczajowego obwieszczenia, które skutecznie dotrze do wszystkich osób zatrudnionych.

REKLAMA

Najczęściej zadawane pytania o świadczenie urlopowe

Jaki jest termin decyzji pracodawców o dodatku urlopowym w 2026? Tylko do 31 stycznia 2026 roku pracodawcy mogą zdecydować o przyznaniu opcjonalnego dodatku urlopowego. Kto ma prawo ubiegać się o dodatek urlopowy w 2026 roku? Prawo do ubiegania się ma każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, niezależnie od stanowiska i stażu. Ile wynosi maksymalne świadczenie urlopowe w 2026 w różnych warunkach pracy? W 2026 roku maksymalny wymiar świadczenia w standardowych warunkach to 2 723,40 zł brutto, a w szczególnych 3 631,20 zł brutto. Przy niepełnym etacie kwota jest proporcjonalna. Jakie warunki i termin wypłaty dotyczą dodatku urlopowego w 2026? Podstawowym warunkiem jest nieprzerwany urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 dni kalendarzowych. Jeśli pracodawca przyznaje świadczenie, wypłata powinna nastąpić przed faktycznym rozpoczęciem wypoczynku. Jak pracodawca bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ma ogłosić brak świadczeń? Pracodawca bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych musi powiadomić o braku świadczeń do 31 stycznia. Jeśli nie funkcjonuje układ zbiorowy ani nie ma obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, informacja powinna być przekazana zwyczajowo, np. ogłoszeniem lub e‑mailem.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego