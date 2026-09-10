REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Urodzeni po 1996 r. będą pracować ciężej niż inne pokolenia, by cieszyć się satysfakcjonującym poziomem życia. To pokolenie Z

Urodzeni po 1996 r. będą pracować ciężej niż inne pokolenia, by cieszyć się satysfakcjonującym poziomem życia. To pokolenie Z

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 września 2026, 21:37
Błażej Migoń
ekspert w zakresie rozwiązań dla HR, eq system sp. z o.o.
Eq system sp. z o.o.
eksperci w zakresie zarządzania procesami produkcji i zarządzania personelem
oprac. Emilia Panufnik
Zetki to grupa natywna cyfrowo, która urodziła się nieomal ze smartfonami w ręku
Urodzeni po 1996 r. będą pracować ciężej niż inne pokolenia, by cieszyć się satysfakcjonującym poziomem życia. To pokolenie Z
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Współczesny rynek pracy to nieustannie ewoluujące środowisko, w którym technologia, globalizacja, zmiany społeczne i kulturowe kształtują nowe trendy i wymagają elastyczności oraz innowacyjności zarówno od pracodawców, jak i pracowników. Rewolucyjną rolę może odegrać w tym kontekście Pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1996 r. Jak Zetki zmienią rynek pracy?

Cztery pokolenia na rynku pracy

Współistnienie dwóch czy trzech pokoleń pracowników było do niedawna normą. Umożliwiało to naturalny proces transformacji i wymiany doświadczeń. Obecnie na rynku pracy mamy nawet cztery pokolenia. Według danych raportu „Pokolenia na polskim rynku pracy” opublikowanego przez Grafton Recruitment przedstawiciele pokolenia Baby Boomers (urodzeni w latach 1946–1964) stanowią 25% pracujących, o 20% więcej niż osoby tworzące Pokolenie Z (1996–2012). Pomiędzy nimi plasują się przedstawiciele Pokolenia Y (inaczej Millenialsi – 1980–1995) z 35% udziałem w rynku pracy oraz 33% aktywnych zawodowo osób należących do Pokolenia X (1965–1979). 

REKLAMA

REKLAMA

Znacząca różnorodność wiekowa i zróżnicowanie pomiędzy pokoleniami, zarówno pod względem umiejętności, jak i oczekiwań, sprawiają, że konstrukcja skutecznej struktury zatrudnienia i kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach staje się wyzwaniem o dużej skali. Należy pamiętać, że największy odsetek pracujących stanowią obecnie osoby w wieku 25–34 lat oraz 35–44 lat – łącznie to ponad 50% aktywnych zawodowo. I co warte zauważenia, to fakt, że podczas gdy udział osób w wieku 25–34 lat w całkowitej liczbie aktywnych zawodowo spada (–5,8 pp. na przestrzeni ostatnich 10 lat), rośnie odsetek pracujących w wielu 55–64 lat (+4,3 pp.) oraz 65+ (+2,6 pp.). W miarę starzenia się społeczeństwa, zauważa się zmianę struktury wiekowej na rynku pracy. Wzrasta udział osób starszych, podczas gdy grupy młodsze mogą doświadczać mniejszego wzrostu lub nawet spadku. 

Zmiany na rynku pracy

Zmiany demograficzne na rynku pracy wymagają od firm elastyczności, otwartości na różnorodność wiekową i proaktywnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. W erze zwiększonej różnorodności pokoleniowej pracowników, firmy są zmuszone do dostosowania się i wykorzystania mocnych i słabych stron pracowników, będąc jednocześnie otwartymi na trendy pokoleniowe. I choć, na razie, procentowy udział Pokolenia Z nie jest duży, to właśnie ta grupa zrewolucjonizuje sposób pracy (również innych pokoleń).

Biorąc pod uwagę ich doświadczenie dorastania w trakcie recesji spowodowanej globalnym kryzysem finansowym w 2008 r. oraz wchodzenie w dorosłość podczas pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie – można by pomyśleć, że Pokolenie Z wyłoni się jako pragmatyczna, unikająca ryzyka, nieprzedsiębiorcza grupa motywowana wynagrodzeniem i bezpieczeństwem pracy. Czy jest tak rzeczywiście? 

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Pokolenie Z - charakterystyka

Z jednej strony Pokoleniu Z towarzyszy głęboki niepokój o przyszłość – prawie 80% uważa, że będą musieli pracować ciężej niż inne pokolenia, aby cieszyć się satysfakcjonującym poziomem życia. Rosnąca inflacja i brak stabilności finansowej stanowią dla nich największe wyzwanie. Według raportu Deloitte „Global 2022 Gen Z & Millennial Survey” problem dotyczy 47% polskich Zoomerów. Nic dziwnego, że wysokość zarobków jest dla nich kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze miejsca pracy (dotyczy 57% Polaków do 27. roku życia wg raportu PwC „Młodzi Polacy na rynku pracy”). Z drugiej strony przedstawiciele Pokolenia Z rynek pracy postrzegają jako rynek pracownika. Znają swoją wartość i chcą być odpowiednio wynagradzani oraz doceniani za swoją pracę. Nie chcą pracować jak ich rodzice, nie boją się walczyć o swoje i stawiać pracodawcy wymagania. Obserwując zmiany, jakie obecnie dokonują się w wielu firmach, w których przeprowadzamy digitalizację procesów HR, wyraźnie zauważalny jest wpływ, jaki Pokolenie Z wywiera na miejsca pracy, niejako wymuszając adaptację firm na wielu poziomach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W kontekście kultury organizacyjnej Pokolenie Z staje się katalizatorem zmian, zwracając uwagę na potrzebę bardziej otwartych i elastycznych struktur. Tradycyjne hierarchie ustępują miejsca płaskim modelom organizacyjnym, które sprzyjają bardziej bezpośredniej komunikacji, współpracy i uczestnictwu pracowników. Pokolenie Z nie chce być jedynie częścią korporacyjnej struktury; szuka głębszego sensu w wykonywanych obowiązkach. Firmy zaczynają redefiniować swoje cele, kładąc większy nacisk na społeczną odpowiedzialność, zrównoważony rozwój i kreowanie środowiska pracy, które promuje wartości zgodne z oczekiwaniami młodego pokolenia.

Zobacz również:

Pokolenie Z - innowacje 

Organizacje muszą zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki Zetki wywierają na technologie w miejscu pracy, opracowując strategie, które przemówią do ich techno-centrycznej perspektywy i zorientowania na innowację. Mówienie, że Pokolenie Z jest biegłe w korzystaniu z różnych narzędzi i platform cyfrowych, trąci banałem – by nie powiedzieć, że myszką. Pierwszą rzeczą, której przedstawiciele Pokolenia Z oczekują w biurze, jest rodzaj technologii, do której są przyzwyczajeni w domu. 

Już w 2018 roku, badanie przeprowadzone przez firmę Dell wykazało, że 80% chce pracować z „najnowocześniejszą” technologią w biurze, podczas gdy 91% stwierdziło, że technologia oferowana przez pracodawcę będzie czynnikiem decydującym o wyborze oferty pracy. Zetki to grupa natywna cyfrowo, która urodziła się nieomal ze smartfonami w ręku, w streamingu i wszechobecnym dostępem do informacji. Pierwszy komercyjny smartfon został wprowadzony w roku 2007, kiedy najstarsi przedstawiciele pokolenia mieli zaledwie jedenaście lat.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Preferencje Pokolenia Z 

Kluczowym aspektem, którym kieruje się to Pokolenie Z w ocenie dostępnych narzędzi IT w miejscu pracy, jest dążenie do używania zaawansowanej technologii, która nie tylko usprawnia operacyjność, ale także współgra z ich indywidualnymi preferencjami. Należą do nich: 

  • mobilność i elastyczność: wirtualna mobilność staje się dla Pokolenia Z nieodłącznym elementem codziennej pracy. Oczekują oni, aby narzędzia IT umożliwiały pracę z dowolnego miejsca i urządzenia, co podkreśla potrzebę elastyczności w dostępie do zasobów.
  • intuicyjność interfejsu i prostota obsługi: Zetka oczekuje, że – by zrozumieć, jak korzystać z narzędzia – nie musi przekształcać się w eksperta. Klarowność i logiczna struktura interfejsu są kluczowe, a prostota obsługi to minimalizacja skomplikowanych procedur i zbędnych kroków w korzystaniu z narzędzi. 
  • współpraca online: Pokolenie Z jest zazwyczaj przyzwyczajone do współpracy online. Oczekuje, że narzędzia IT będą umożliwiały płynną komunikację i współpracę zespołową, nawet w sytuacji pracy zdalnej. 
  • automatyzacja i Sztuczna Inteligencja: to pokolenie, wychowane w erze cyfrowej, widzi potencjał tych zaawansowanych technologii jako środka do osiągnięcia większej efektywności, zoptymalizowania procesów oraz ułatwienia codziennych zadań. Automatyzacja, jako proces delegowania rutynowych i powtarzalnych zadań do systemów IT, umożliwia skupienie się na bardziej kreatywnych i strategicznych aspektach pracy. Od narzędzi sztucznej inteligencji Zetki oczekują, że będą w stanie analizować dane, prognozować trendy oraz dostarczać personalizowane rozwiązania. 

Organizacje muszą więc zrozumieć i uwzględnić wpływ, jaki Pokolenie Z wywiera na technologie w miejscu pracy. To nie jest chwilowy trend, lecz strategiczne wyzwanie, którego pełne uwzględnienie przyczyni się do trwałego sukcesu organizacji w erze cyfrowej. 

Zobacz również:
Powiązane
Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi
Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi
Konflikty pomiędzy pracownikami różnych pokoleń w miejscu pracy. W czym pokolenie Z przebija inne grupy zatrudnionych?
Konflikty pomiędzy pracownikami różnych pokoleń w miejscu pracy. W czym pokolenie Z przebija inne grupy zatrudnionych?
Pracodawcy skupieni na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich pracujących w Polsce
Pracodawcy skupieni na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich pracujących w Polsce
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
60 minut przerwy w pracy zamiast 15. Ma do niej prawo więcej osób, niż myślisz. Dlaczego?
10 wrz 2026

Czy przerwa w pracy może stać się punktem spornym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem? Jak najbardziej tak. Wielu pracodawców nie przywiązuje wagi do wprowadzania regulacji, które szczegółowo ja regulują i to okazuje się błędem.
Roczna abolicja po reformie PIP pozwala pracodawcom uniknąć wysokich kar, nawet do 60 tys. zł. Kto może z niej skorzystać?
10 wrz 2026

Mijają 2 miesiące od wejścia w życie nowych przepisów o Państwowej Inspekcji Pracy. Warto przypomnieć pracodawcom, że ustawa przewiduje roczną abolicję po reformie PIP, która pozwala uniknąć wysokich kar, nawet do 60 tys. zł. Kto może z niej skorzystać?
Ustawa o PIP w Trybunale Konstytucyjnym. Czy umowy o pracę ustanowione przez PIP będą nieważne?
10 wrz 2026

Prezydent Karol Nawrocki skierował Ustawę z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej inspekcji pracy oraz niektórych innych ustaw do kontroli następczej Trybunału Konstytucyjnego. Dnia 17 lipca 2026 r. wystąpił o zbadanie zgodności z Konstytucją m.in. przepisu przyznającego PIP kompetencję do stwierdzania istnienia stosunku pracy. Czy umowy o pracę ustanowione przez PIP będą nieważne?
Ponad 60% zespołów HR nadal używa Excela. Czy nowe przepisy o transparentności wynagrodzeń zniosą klasyczne arkusze kalkulacyjne?
10 wrz 2026

Nadal, nawet w dużych korporacjach, ponad 60% zespołów HR używa Excela. Czy nowe przepisy o transparentności wynagrodzeń wymuszą zmiany w tym zakresie i zniosą klasyczne arkusze kalkulacyjne? Od przyszłego roku działy kadr i płac czeka wiele dodatkowych obowiązków.

REKLAMA

Regulamin pracy nie może przewidywać wykorzystania wizerunku pracownika. Ale to wcale nie oznacza, że pracodawca nie może tego robić
10 wrz 2026

Czy pracodawca może bez zgody pracownika wykorzystać na swoje potrzeby jego wizerunek? Choć przywykliśmy do tego, że z dużą łatwością robimy sobie zdjęcia i udostępniamy je bliższym i dalszym znajomym, to wcale nie oznacza to, że również pracodawca ma prawo nimi dysponować.
30 tys. zł kary dla pracodawcy za błędy w zapisach regulaminu pracy. Po zmianach kwoty istotnie wzrosły. Chodzi o czas pracy
10 wrz 2026

Mówi się, że zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy to jego najważniejszy rozdział. Dlaczego? Bo kształtują codzienną organizację pracy, a dodatkowo nie przestrzegając obowiązujących w tym zakresie zasad - celowo lub nie - pracodawca może łatwo narazić się na wysoką karę finansową.
Renta wdowia w 2026 i 2027 r. - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS. Jak sprawdzić, czy przysługuje mi renta wdowia?
09 wrz 2026

Renta wdowia - w 2026 roku korzysta z niej już ponad milion Polaków. W 2027 r. będzie należało się jeszcze więcej pieniędzy. Oto najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ZUS, np. "jak sprawdzić, czy przysługuje mi renta wdowia?".
Więcej obowiązków pracodawców już za 2 miesiące. Czy ochrona przed mobbingiem obejmuje tylko zatrudnionych na umowie o pracę?
09 wrz 2026

Już za 2 miesiące pracodawcy będą mieli dodatkowe obowiązki. Jakie wymagania reguluje nowelizacja Kodeksu pracy, która wejdzie w życie w listopadzie 2026 r.? Czy prawna ochrona przed mobbingiem obejmuje tylko zatrudnionych na umowie o pracę?

REKLAMA

Pracodawca może zwolnić pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
09 wrz 2026

Czy choroba może być uzasadnioną przyczyną rozwiązania stosunku pracy? Co do zasady nie, jednak gdy pracownik nie może – z przyczyn zdrowotnych – wykonywać przyjętych na siebie obowiązków, stosunek pracy można zakończyć.
Stawka godzinowa i najniższa krajowa w 2027 r. Ile od stycznia pracownicy dostaną na rękę? Rozporządzenie jest już w RCL
08 wrz 2026

Stawka godzinowa i najniższa krajowa w 2027 r. będą wyższe o około 3%. Ile od stycznia pracownicy zatrudnieniu za płacę minimalną otrzymają na rękę? Rozporządzenie jest już w Rządowym Centrum Legislacji.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA