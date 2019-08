Firma NEXON, dostawca oprogramowania dla działów HR, wchodzi do krajów Grupy Wyszehradzkiej

NEXON to stabilna i wiarygodna firma współpracującą z profesjonalnymi partnerami, takimi jak ADP, który jest wiodącym dostawcą rozwiązań HRM w Stanach Zjednoczonych. Do grona klientów NEXON należy jedna trzecia firm z listy TOP200 na Węgrzech, takich jak Aldi, LEGO, ERSTE Bank, Tetra Pak, Linde Gas, Unicredit Bank, Sberbank i DM Drogerie Markt.

Rozwiązania firmy NEXON to najnowsza generacja administracji kadrowej. Obejmują one pełny proces HR, od kontroli dostępu pracowników do pomieszczeń po wyliczanie wynagrodzeń. NEXON oferuje nie tylko kompletne rozwiązania z wykorzystaniem własnych produktów, ale również jest w stanie połączyć się z istniejącymi systemami kontroli, rejestracji czasu pracy lub płac.

Harmonogram pracy oparty na danych

Podstawowym wymogiem zarówno w sektorze przemysłowym, jak i usługowym, jest to, aby zapewnić wydajność pracy w oparciu o zmieniające się potrzeby kadrowe. Zautomatyzowane planowanie harmonogramu pracy NEXON zapewnia wymaganą w danym okresie liczbę pracowników.

Rozwiązania samoobsługowe, cyfryzacja i mobilność

Oferujemy nieograniczony, bezpieczny dostęp do informacji i danych w dowolnym miejscu i czasie - również z urządzeń mobilnych. Korzystając z oprogramowania arkusz obecności, pracownicy mogą w każdej chwili sprawdzić liczbę przepracowanych godzin lub złożyć wniosek urlopowy.

Nowe doświadczenia użytkownika

Produkty NEXON zapewniają łatwe w użyciu interfejsy, umożliwiające szybkie i niezależne wykonywanie zadań z zakresu HR. Cyfrowe systemy samoobsługowe cieszą się popularnością wśród użytkowników ze względu na intuicyjność i łatwość obsługi. Dla klientów z krajów Grupy Wyszehradzkiej obsługa dostępna jest w lokalnych językach.

Zaangażowanie pracowników

Wspieramy dwukierunkową komunikację opartą na szybkim, wygodnym i efektywnym kontakcie pomiędzy kierownikami i określonymi grupami pracowników, takimi jak zespoły obsługi technicznej lub osoby pracujące na konkretnej zmianie. Dzięki naszym rozwiązaniom komunikacja wewnętrzna staje się łatwiejsza, szybsza i bardziej precyzyjna.

Bezpieczeństwo prawne i ochrona prywatności

Przestrzegamy wymogów regulacyjnych Unii Europejskiej i PKBR. Naszym unikalnym atutem biznesowym jest dogłębna znajomość lokalnych środowisk prawnych w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej. Systemy NEXON na bieżąco aktualizują wprowadzane zmiany prawne. Jesteśmy partnerem Węgierskiej Krajowej Administracji Podatkowo-Celnej. Nasi pracownicy są wykładowcami HR na Uniwersytecie Kodolányi.

Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli działów HR we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej.

www.nexon.hu/en