Do kiedy można zrezygnować z małego ZUS

Przedsiębiorcy, którzy do 8 stycznia zadeklarowali, że chcą skorzystać z obniżonych składek ubezpieczeniowych, tzw. małego ZUS mogą jeszcze wyrejestrować się z ulgi. Jest to możliwe do czasu rozliczenia pierwszej tegorocznej składki za styczeń.