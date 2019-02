Przedsiębiorcy, którzy do 8 stycznia zadeklarowali, że chcą skorzystać z obniżonych składek ubezpieczeniowych, mogą zrezygnować. Muszą się jednak jak najszybciej wyrejestrować. - podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

- Myślę, że za rok dostaniemy do konsultacji społecznych nowelizację tej ustawy. Bo nie może być tak, że najpierw przedsiębiorcy nie wiedzieli, do kiedy mogą składać wnioski, a teraz nie jest rzeczą powszechnie znaną, do kiedy można zrezygnować z małego ZUS - podkreśla Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP oraz sekretarz Rady Dialogu Społecznego.

Przedsiębiorcy pragnący opłacać niższe składki zostali postawieni pod ścianą. W sylwestra dowiedzieli się, że chcąc skorzystać z nowego rozwiązania, do 8 stycznia muszą złożyć dokumenty w ZUS. Bo jeśli nie zdążą, to kolejna szansa pojawi się dopiero za rok.

- Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które złożyły dokumenty potwierdzające chęć skorzystania z płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli małego ZUS mogą jeszcze - w przypadku choćby weryfikacji przychodów - wyrejestrować się z ulgi - wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS. Jak dodaje, jest to możliwe do czasu rozliczenia pierwszej tegorocznej składki za styczeń. W przypadku osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie termin rozliczenia upływa 10 lutego.

- W praktyce oznacza to, że osoby, które np. nie spełniają kryteriów przychodowych, muszą się do tego terminu wyrejestrować z ubezpieczenia z kodem 0590 i raz jeszcze zgłosić z właściwym kodem. Nie można też zapomnieć o opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne we właściwej wysokości. Przekroczenie tego terminu spowoduje konieczność płacenia odsetek - podkreśla.

To ważne, bo ZUS już wkrótce sprawdzi firmy korzystające z nowej ulgi. - Zakład rozpocznie weryfikację uprawnień z początkiem lutego. Obecnie analizujemy poszczególne dokumenty - mówi Wojciech Andrusiewicz.