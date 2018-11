Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Wpis do rejestru przechowawców akt pracowniczych do 31 grudnia 2018 r.

Wpis do rejestru przechowawców akt pracowniczych do 31 grudnia 2018 r.

ZUS przypomina o terminie na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Przedsiębiorcy mają na to czas tylko do końca grudnia 2018 r. Za przechowywanie akt bez wymaganych uprawnień przedsiębiorca może zapłacić karę do 100 tys. zł.