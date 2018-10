Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Ostatni dzień na aktualizację certyfikatu ZUS PE-2-ZUS-EWD

Ostatni dzień na aktualizację certyfikatu ZUS PE-2-ZUS-EWD

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat dla użytkowników programu Płatnik i innych programów służących do przesyłania dokumentów do ZUS. To informacja o konieczności aktualizacji certyfikatu ZUS PE-2-ZUS-EWD do 11 października 2018 r.