Urlop 50% płatny w 2026 roku – ile dni przysługuje?

Urlop 50% płatny w 2026 roku – ile dni przysługuje?

09 lutego 2026, 20:43
Emilia Panufnik
urlop 50% płatny siła wyższa ile dni kodeks pracy
Urlop 50% płatny - siła wyższa, ile dni
shutterstock

Pracownicy szukają informacji na temat urlopu, który jest 50% płatny. Jaki to rodzaj urlopu? Ile dni przysługuje w roku kalendarzowym? Czy można wykorzystać go na godziny? Czy niepełny etat pomniejsza wymiar zwolnienia od pracy?

Urlop 50% płatny

Urlop, który jest płatny 50% został uregulowany w art. 1481 Kodeksu pracy. To zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, zwany potocznie urlopem z powodu siły wyższej. 26 kwietnia 2026 roku miną 3 lata, od kiedy można korzystać z tego uprawnienia w Polsce. Płatny jest połowę wynagrodzenia i liczy się je jak wynagrodzenie na urlop wypoczynkowy. To jedna z podstawowych różnic od urlopu na żądanie, który jest płatny 100%.

Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Co oznacza siła wyższa? Kiedy można korzystać z tego urlopu? Urlopu tego nie traktuje się jak urlopu na żądanie. Ustawodawca ściśle określa, kiedy stosuje się zwolnienie z powodu siły wyższej. Jego powodem muszą być pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Przykłady siły wyższej znajdują się w poniższym artykule.

Zobacz również:

Ile dni ma urlop z powodu siły wyższej?

Urlop z powodu siły wyższej ma 2 dni albo 16 godzin. O sposobie wykorzystania urlopu (w dniach czy w godzinach) decyduje pierwszy wniosek złożony w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystanie tych dni lub godzin nie powoduje przeniesienia ich na kolejny rok, co oznacza, że przepadają. W przypadku pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie godzinowe zwolnienie z powodu działania siły wyższej udziela się w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru etatu. Niepełny wynik zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Więcej informacji na temat tego urlopu: Wniosek o urlop z powodu siły wyższej [WZÓR]

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465)

Źródło: INFOR
