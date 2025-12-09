4 sposoby na dni wolne w grudniu 2025 r., kiedy nie masz już urlopu wypoczynkowego

Koniec 2025 roku zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy pracownicy nie mają już urlopu wypoczynkowego. Jakie są sposoby na dni wolne od pracy zamiast urlopu wypoczynkowego, z których można skorzystać jeszcze w grudniu 2025 roku? Podajemy 4 rozwiązania z Kodeksu pracy.

Brak urlopu wypoczynkowego w grudniu 2025 r.

Koniec roku kalendarzowego niekiedy zaskakuje pracowników z wykorzystanym w pełni urlopem wypoczynkowym. Sezon urlopowy minął i zdarza się, że w ostatnich miesiącach roku nie można już wziąć wolnego. A co w sytuacji, kiedy mimo wszystko musimy wziąć dzień lub kilka dni wolnego od pracy? W przypadku choroby, kierujemy się oczywiście do lekarza po zwolnienie lekarskie. Jeśli jesteśmy zdrowi, również możemy skorzystać z kilku rozwiązań.

1. Opieka na dziecko zdrowe z art. 188 Kodeksu pracy (2 dni)

Jeśli konieczność wzięcia wolnego wiąże się z opieką nad dzieckiem zdrowym do 14 roku życia, korzystamy z art. 188 Kodeksu pracy. Rodzicom przysługują 2 dni (lub 16 godzin) na rok kalendarzowy. Niewykorzystane przepadają. Zbliża się koniec roku, warto więc sprawdzić, czy oby na pewno skorzystało się z tego uprawnienia.

2. Urlop siła wyższa (2 dni)

Podobnie jak opieka z art. 188 KP, urlop z tytułu siły wyższej również przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin na rok. To nowe uprawnienie w prawie pracy, funkcjonuje bowiem od 2023 roku. Urlop ten uregulowany został w art. 1481 Kodeksu pracy. Z tego zwolnienia od pracy można skorzystać, kiedy występują pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W trakcie przebywania na tym zwolnieniu pracownik otrzymuje tylko 50% wynagrodzenia.

3. Urlop opiekuńczy (5 dni)

Nowością w Kodeksie pracy jest także urlop opiekuńczy. Przysługuje w wymiarze 5 dni na rok kalendarzowy w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą bliską. Jeśli więc taka okoliczność występuje, można zawnioskować o ten urlop. We wniosku trzeba wskazać imię i nazwisko osoby wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika, w przypadku syna, córki, matki, ojca lub małżonka ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem, w przypadku innej osoby wymagającej opieki lub wsparcia ‒ adres zamieszkania tej osoby. Decydując się na ten urlop, należy pamiętać, że nie otrzymamy wynagrodzenia ani zasiłku.

4. Urlop bezpłatny

Kolejnym pomysłem w przypadku konieczności zwolnienia się z pracy jest urlop bezpłatny (art. 174 KP). Jak sama nazwa wskazuje za czas trwania tego urlopu nie otrzymuje się wynagrodzenia. Dodatkowo nie są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie ma limitu dni urlopu bezpłatnego. Wszystko zależy od porozumienia się z pracodawcą – może to być kilka dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat.

