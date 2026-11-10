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2 dni wolnego, które przepadły niejednemu pracownikowi w 2025 r. W 2026 r. przysługują kolejne. Złóż wniosek [Wzór]

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10 listopada 2026, 11:42
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wniosek o 2 dni opieki na dziecko 2026 wzór
wniosek o 2 dni opieki na dziecko 2026 wzór
Emilia Panufnik
Infor.pl

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2 dni wolnego, które przepadły niejednemu pracownikowi w 2025 r. to tzw. opieka na dziecko zdrowe z art. 188 Kodeksu pracy. Wymiar 2 dni wolnego przysługuje na rok kalendarzowy, a więc niewykorzystane dni opieki do 31 grudnia 2025 roku przepadły. Jak napisać wniosek o 2 dni opieki na dziecko w 2026 roku? Zostało już mało czasu. Pobierz wzór.

Opieka na dziecko tylko do końca roku kalendarzowego

W każdym roku kalendarzowym pracownik lub pracownica mają prawo do 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem zdrowym do 14 roku życia. Wskazana liczba dni lub godzin opieki dotyczy pracy na pełnym etacie. Przy niepełnym etacie liczbę godzin pomniejsza się proporcjonalnie do etatu, np. ½ etatu to 8 godzin. To uprawnienie rodzicielskie przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeśli matka skorzysta z jednego dnia, ojciec nie będzie mógł wykorzystać drugiego. W późniejszym terminie drugi dzień może wykorzystać już tylko matka.

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Ważne

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem przysługują zawsze w tym samym wymiarze – 2 dni. Nie ma znaczenia liczba dzieci pracownika.

Opieka na dziecko – ile płatne?

Za czas 2 dni opieki na dziecko przysługuje pełne wynagrodzenie, dlatego rodzice chętnie korzystają z tego prawa przyznanego im na gruncie Kodeksu pracy. Dodatkowo w okresie międzyświątecznym często zamknięte są żłobki i przedszkola, a pracownicy mają już mało urlopu wypoczynkowego albo został już w pełni wykorzystany. To dobry czas na skorzystanie z art. 188 Kodeksu pracy.

Niewykorzystane 2 dni opieki przepadają

Należy jednak pamiętać, ze niewykorzystane 2 dni opieki nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Z dniem 1 stycznia 2026 roku pracownik nabył prawo do 2 dni opieki na dziecko zdrowe i powinien wykorzystać je do 31 grudnia 2026 roku. W przeciwnym razie możliwość skorzystania z 2 dni wolnego na dziecko przepada.

2 dni opieki na dziecko przepadają również, jeśli nie zostają wykorzystane do dnia ukończenia przez dziecko 14 lat. Termin ten liczymy zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Dodatkowo obliczając wiek dziecka, termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

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Przykład

Córka pracownicy urodziła się 14 marca 2012 roku. Pracownica może skorzystać z opieki na dziecko do 14 marca 2026 do godziny 0:00 czyli de facto do 13 marca 2026 roku.

Wniosek o 2 dni opieki na dziecko w 2026 r. - wzór

W grudniu jest więc jeszcze czas na to, aby złożyć wniosek o opiekę na dziecko. Jak napisać wniosek? Oto wzór do pobrania:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

……………………………………………………..

(miejscowość, data)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(dane pracownika)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(dane pracodawcy)

 

 

WNIOSEK

o udzielenie zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 roku życia

 

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 roku życia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 1 dnia. 

Proszę o udzielenie zwolnienia od pracy na dzień …………………………………………….. .

 

Jednocześnie oświadczam, że drugi z rodziców dziecka nie korzysta z uprawnień wynikających z art. 188 Kodeksu pracy.

 

 

 

………………………………………………………..

(podpis pracownika)

 

Pobierz wzór wniosku o opiekę nad dzieckiem zdrowym na podstawie art. 188 KP: doc, pdf

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 1245)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 795)

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Źródło: INFOR
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