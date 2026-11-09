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Polakom brakuje dni wolnych od pracy. Oddaliby część zarobków za dodatkowy czas dla siebie

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09 listopada 2026, 21:56
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Polakom brakuje dni wolnych od pracy. Oddaliby część zarobków za dodatkowy czas dla siebie
Shutterstock

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Z badania "Dni wolne od pracy w Polsce" wynika, że Polakom brakuje odpoczynku. Oddaliby część zarobków za dodatkowy czas dla siebie. Ile wynagrodzenia jesteśmy w stanie poświęcić na więcej urlopu?

Polacy oddaliby część zarobków za dodatkowe dni wolne od pracy

Najnowszy raport InterviewMe „Dni wolne od pracy w Polsce” pokazuje, że pomimo urlopów i ustawowych świąt, wielu zatrudnionych jest na tyle przemęczonych, że szuka nieoficjalnych sposobów na odpoczynek, a nawet… chętnie oddałoby część pensji za dodatkowy czas dla siebie.

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Długi listopadowy weekend nie zawsze legalnie

Listopadowe święta: praca, oficjalny urlop czy nie do końca legalne metody? Święta państwowe stwarzają okazję do tworzenia długich weekendów. Przykładem jest 11 listopada, który w tym roku przypada w środę. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 750 zatrudnionych, Polacy podchodzą do planowania tego okresu w różny sposób:

  • 41% osób planuje pracować jak w zwykły dzień roboczy, a 13% przyznaje, że pójdzie do pracy, ale ich efektywność będzie prawdopodobnie bardzo niska,
  • 37% badanych weźmie oficjalny urlop wypoczynkowy,
  • 9% z nich zamierza skorzystać z nie do końca legalnych rozwiązań - takich jak praca zdalna z miejsca wyjazdu (tzw. quiet vacation) lub „lewe” zwolnienie lekarskie.

Eksperci zwracają uwagę, że swobodne podejście do nieoficjalnego przedłużania wypoczynku niesie ze sobą duże ryzyko - próba nadużycia zaufania pracodawcy lub wykorzystania L4 niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować naganą, a w skrajnych przypadkach nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

Święta wypadające w niedzielę nie dają dodatkowego wolnego

Skąd bierze się potrzeba sięgania po takie metody? Choć do 14 dni ustawowo wolnych od pracy dołączyła niedawno Wigilia, kalendarz potrafi być dla pracowników bezlitosny. Kiedy święto wypada w niedzielę, pracodawca nie ma obowiązku oddania nam dnia wolnego. W 2026 roku w ten sposób bezpowrotnie „tracimy” 3 maja oraz 1 listopada, co dla wielu osób oznacza mniej okazji do regeneracji. Nic dziwnego, że mimo dodatkowego wolnego w grudniu, pracownicy wciąż czują niedosyt. Z badania wynika, że:

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  • 49% respondentów ocenia liczbę dni wolnych jako niewystarczającą - w tym 33% uważa, że jest ich zdecydowanie za mało, a 16% - że raczej za mało,
  • 51% badanych uznaje obecny limit za wystarczający.

Ile Polacy oddaliby pieniędzy za czas wolny?

Ile wart jest dla nas wolny czas? Potrzeba odpoczynku sprawia, że wielu z nas ceni czas wolny bardziej niż wyższe dochody. Aż 43% badanych deklaruje, że byłoby skłonnych zgodzić się na nieco niższe pensje w zamian za większą liczbę dni wolnych od pracy - przy czym 32% zaakceptowałoby obniżkę do 5%, a 11% poświęciłoby na ten cel więcej niż 5% swojego wynagrodzenia.

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Wyniki naszego badania pokazują, że dla wielu zatrudnionych dodatkowy czas wolny naprawdę ma sporą wartość - zauważa Żaneta Spadło, ekspertka kariery InterviewMe. — Nie oznacza to jednak, że wszyscy chcą pracować mniej na tych samych zasadach. Kluczowa jest możliwość wyboru i dopasowanie organizacji pracy do sytuacji życiowej pracowników. To ważna wskazówka dla firm: dziś konkurencyjność na rynku pracy buduje się nie tylko wynagrodzeniem, lecz także tym, czy praca pozwala zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

57% ankietowanych nie chciałoby rezygnować z zarobków na rzecz wolnego czasu. W tej grupie 40% woli zachować obecną pensję i stały wymiar wolnego, a 17% chętnie pracowałoby więcej, o ile wiązałoby się to z podwyżką.

Dodatkowe dni wolne

Jak wykorzystalibyśmy dodatkowy urlop? Gdyby pracownicy w Polsce mieli do dyspozycji więcej czasu wolnego, ich priorytety skupiałyby się przede wszystkim na relacjach z bliskimi oraz zadbaniu o dobrostan psychiczny. Z badania wynika, że Polacy przeznaczyliby dodatkowe dni wolne na następujące aktywności:

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  • 33% - spędzanie czasu z dziećmi i rodziną,
  • 24% - podróże oraz rozwijanie osobistych pasji i zainteresowań,
  • 23% - regeneracja psychiczna,
  • 13% - odpoczynek fizyczny i odespanie,
  • 7% - załatwianie spraw domowych lub urzędowych.

Źródło: InterviewMe

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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