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Ten urlop wykorzystujemy do końca września 2026 r. W październiku będzie już przedawniony

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13 września 2026, 14:04
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
urlop zaległy przedawnienie 30 września 2026
Ten urlop wykorzystujemy do końca września 2026 r. W październiku będzie już przedawniony
Shutterstock

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Niewykorzystany urlop wypoczynkowy przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Nie może jednak być odkładany w nieskończoność. Kodeks pracy przewiduje 3-letni termin przedawnienia. Który urlop przedawnia się we wrześniu 2026 r.? Sprawdź, czy masz jeszcze dni wolne do wykorzystania. W przeciwnym razie w październiku przepadną.

Kiedy przedawnia się urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Dotyczy to również urlopu wypoczynkowego. Jak liczy się 3 lata przedawnienia? Jeśli pracownik nie wykorzystał do końca roku kalendarzowego, w którym nabył prawo do 20 lub 26 dni urlopowych, pozostałe do wykorzystania dni urlopowe przechodzą na rok kolejny jako urlop zaległy. Taki urlop zgodnie z przepisami prawa pracy powinien być wykorzystany do 30 września następnego roku (urlop z 2025 r. powinien być wykorzystany do końca września 2026 r.). W przeciwnym razie pracodawca naraża się na kary grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Natomiast taki urlop jeszcze pracownikowi nie przepada, ale od 30 września zaczyna biec termin przedawnienia urlopu zaległego.

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Ważne

Nieudzielenie pracownikowi wbrew obowiązkowi przysługującego urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne zaniżenie jego wymiaru stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 złotych (art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).

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Który urlop przedawnia się we wrześniu 2026 r.?

Zgodnie z powyższą zasadą liczenia terminu przedawnienia urlop wypoczynkowy przedawnia się z końcem września. Dnia 30 września 2026 r. miną 3 lata od dnia, do którego powinien być wykorzystany urlop z 2022 r. Skoro pracownik nabył prawo do urlopu w 2022 r. i nie wykorzystał wszystkich dni wolnych, przeszły na 2023 r. jako urlop zaległy. Powinien skorzystać z nich do 30 września 2023 r. Jeśli tego nie zrobił urlop przechodził na kolejne lata. Ostatecznie przepadnie mu w dniu 30 września 2026 r. Dla takich osób to ostatni dzwonek na zawnioskowanie o dni urlopowe z 2022 r.

Takie sytuacje rzadko się zdarzają, ponieważ zasadą jest wykorzystywanie urlopu w roku, w którym nabyło się do niego prawo. Urlop wypoczynkowy to podstawowe prawo pracownika służące jego regeneracji zarówno fizycznej jak i psychicznej. Przepadek urlopu następuje dopiero po 3 latach nie korzystania ze wszystkich nabytych dni urlopowych. W przypadku złożenia wniosku o urlop przez pracownika kadry i płace w pierwszej kolejności przyznają zaległe dni urlopowe

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia urlopu wypoczynkowego

Warto wspomnieć, że Kodeks pracy przewiduje sytuację zawieszenia biegu przedawnienia urlopu wypoczynkowego. W świetle art. 1931 Kodeksu pracy bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Dotyczy to więc w szczególności kobiet, ponieważ to pracownice najczęściej korzystają z tego typu urlopu na opiekę nad dzieckiem.

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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

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Źródło: INFOR
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