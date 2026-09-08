REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Do końca września 2026 r. trzeba wykorzystać ten urlop. W przeciwnym razie przedawnią się dni wolne. Sprawdź, czy je masz

Do końca września 2026 r. trzeba wykorzystać ten urlop. W przeciwnym razie przedawnią się dni wolne. Sprawdź, czy je masz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 września 2026, 09:32
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
urlop zaległy przedawnienie 30 września 2026
Do końca września 2026 r. trzeba wykorzystać ten urlop. W przeciwnym razie przedawnią się dni wolne. Sprawdź, czy je masz
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Nie może jednak być odkładany w nieskończoność. Kodeks pracy przewiduje 3-letni termin przedawnienia. Który urlop przedawnia się we wrześniu 2026 r.? Sprawdź, czy masz jeszcze dni wolne do wykorzystania. W przeciwnym razie przepadną.

Kiedy przedawnia się urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Dotyczy to również urlopu wypoczynkowego. Jak liczy się 3 lata przedawnienia? Jeśli pracownik nie wykorzystał do końca roku kalendarzowego, w którym nabył prawo do 20 lub 26 dni urlopowych, pozostałe do wykorzystania dni urlopowe przechodzą na rok kolejny jako urlop zaległy. Taki urlop zgodnie z przepisami prawa pracy powinien być wykorzystany do 30 września następnego roku (urlop z 2025 r. powinien być wykorzystany do końca września 2026 r.). W przeciwnym razie pracodawca naraża się na kary grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Natomiast taki urlop jeszcze pracownikowi nie przepada, ale od 30 września zaczyna biec termin przedawnienia urlopu zaległego.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Nieudzielenie pracownikowi wbrew obowiązkowi przysługującego urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne zaniżenie jego wymiaru stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 złotych (art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).

Zobacz również:

Który urlop przedawnia się we wrześniu 2026 r.?

Zgodnie z powyższą zasadą liczenia terminu przedawnienia urlop wypoczynkowy przedawnia się z końcem września. Dnia 30 września 2026 r. miną 3 lata od dnia, do którego powinien być wykorzystany urlop z 2022 r. Skoro pracownik nabył prawo do urlopu w 2022 r. i nie wykorzystał wszystkich dni wolnych, przeszły na 2023 r. jako urlop zaległy. Powinien skorzystać z nich do 30 września 2023 r. Jeśli tego nie zrobił urlop przechodził na kolejne lata. Ostatecznie przepadnie mu w dniu 30 września 2026 r. Dla takich osób to ostatni dzwonek na zawnioskowanie o dni urlopowe z 2022 r.

Takie sytuacje rzadko się zdarzają, ponieważ zasadą jest wykorzystywanie urlopu w roku, w którym nabyło się do niego prawo. Urlop wypoczynkowy to podstawowe prawo pracownika służące jego regeneracji zarówno fizycznej jak i psychicznej. Przepadek urlopu następuje dopiero po 3 latach nie korzystania ze wszystkich nabytych dni urlopowych. W przypadku złożenia wniosku o urlop przez pracownika kadry i płace w pierwszej kolejności przyznają zaległe dni urlopowe

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia urlopu wypoczynkowego

Warto wspomnieć, że Kodeks pracy przewiduje sytuację zawieszenia biegu przedawnienia urlopu wypoczynkowego. W świetle art. 1931 Kodeksu pracy bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Dotyczy to więc w szczególności kobiet, ponieważ to pracownice najczęściej korzystają z tego typu urlopu na opiekę nad dzieckiem.

REKLAMA

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Powiązane
Urlopy 2026: co powinien wiedzieć pracownik? [Checklista]
Urlopy 2026: co powinien wiedzieć pracownik? [Checklista]
Benefity urlopowe 2026: Ilu pracowników pozostaje bez żadnego wsparcia ze strony pracodawcy?
Benefity urlopowe 2026: Ilu pracowników pozostaje bez żadnego wsparcia ze strony pracodawcy?
Przedawnienie urlopu wypoczynkowego - co warto wiedzieć?
Przedawnienie urlopu wypoczynkowego - co warto wiedzieć?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Za niezaangażowanego pracownika na L4 płaci cały zespół. Jaki jest koszt niskiego zaangażowania pracowników w 100-osobowej firmie?
07 wrz 2026

Za niezaangażowanego pracownika przebywającego np. na L4 płaci cały zespół. Podajemy, jaki jest koszt niskiego zaangażowania pracowników w 100-osobowej firmie. Co więcej obliczono, że koszt niezaangażowanego pracownika może odpowiadać nawet około 1/3 jego rocznego wynagrodzenia. Odnosząc to do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2026 r. (9562,88 zł brutto miesięcznie), daje to około 38 tys. zł rocznie na jedną osobę.
Rozważę ofertę pracy pod warunkiem pracy zdalnej. Obowiązkowa obecność w biurze i sztywny rozkład dnia obniżają atrakcyjność ogłoszenia
07 wrz 2026

Rozważę ofertę pracy pod warunkiem pracy zdalnej. Obowiązkowa obecność w biurze i sztywny rozkład dnia obniżają atrakcyjność ogłoszenia
Ile zarabia się na kasie i jako kierownik sklepu Dino? Stawki w 2026 r.
08 wrz 2026

Dino to trzeci największy pracodawca w Polsce. Aż 30% personelu marketu stanowią osoby młodsze niż 30 lat. Czy warto zatrudnić się w tej firmie? Ile zarabia kasjer i kierownik sklepu Dino? Jakie są stawki w 2026 r.?
Nowe przepisy o pracy platformowej wymagają zachowania zasady proporcjonalności wobec MŚP
04 wrz 2026

Nowe przepisy o pracy platformowej wymagają zachowania zasady proporcjonalności wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - co to oznacza? Uwagi do projektu ustawy zgłosiła Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

REKLAMA

Praca w magazynie - to zlecenie czy etat? PIP w interpretacji nr 10 jasno: to jest umowa o pracę
04 wrz 2026

Firma planowała zlecać pracownikom magazynu kompletację zamówień, pakowanie i przyjmowanie dostaw na podstawie umowy zlecenia - z pełną dowolnością przyjmowania zadań i bez grafiku. Główny Inspektor Pracy w interpretacji indywidualnej nr 10 z 27 sierpnia 2026 r. uznał jednak, że opisany model to nie zlecenie, lecz stosunek pracy.
Polacy po pracy: stres zawodowy najmocniej działa na pracowników do 35. roku życia. Jak rozładować napięcie?
04 wrz 2026

Jak Polacy spędzają czas po pracy? Czy stres zawodowy przenoszą do życia prywatnego? Sytuacje z pracy po zakończeniu dnia roboczego najmocniej odczuwają pracownicy do 35. roku życia. Jak rozładować napięcie? Rady psychologa.
Kto nie dostanie pełnej kwoty 1978,49 zł czternastki we wrześniu 2026 r.?
08 wrz 2026

14 emerytura w 2026 r. wynosi maksymalnie 1978,49 zł brutto. Komu przysługuje czternastka w najwyższej wysokości, a kto nie otrzyma pełnej czternastej emerytury we wrześniu? ZUS tłumaczy.
Ryzyko zmiany umów przez PIP jest realne. Inspektorzy nie muszą już kierować każdej sprawy do sądu. Pierwsze liczby pokazują skalę problemu
03 wrz 2026

Od 8 lipca 2026 r. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) dysponuje nowymi uprawieniami pozwalającymi skuteczniej kwestionować cywilnoprawne formy zatrudnienia, jeżeli sposób wykonywania pracy odpowiada cechom stosunku pracy. Inspektorzy mogą w trakcie kontroli wydać polecenie usunięcia naruszeń, a w przypadku jego niewykonania może zostać wydana decyzja stwierdzającą istnienie stosunku pracy albo dana sprawa będzie mogła być skierowana do sądu. Pierwsze tygodnie obowiązywania nowych przepisów pokazują, że PIP już korzysta z nowych kompetencji.

REKLAMA

Zmiany Kodeksu pracy już od 5 listopada 2026 r. Będzie silniejsza ochrona pracowników i więcej obowiązków dla firm
08 wrz 2026

Zmiany Kodeksu pracy dotyczące mobbingu, dyskryminacji i innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy wejdą w życie 5 listopada 2026 r. Nowelizacja kodeksowa nie tylko zmienia definicję mobbingu, ale przede wszystkim wyraźnie zwiększa obowiązki pracodawców w zakresie zapobiegania niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy oraz reagowania na zgłoszenia pracowników.
Nowe narzędzie dla pracodawców dot. PPK: bezpłatne szkolenia dla pracowników. Praktyczna wiedza nawet w 10 minut
03 wrz 2026

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o oszczędzaniu w ramach PPK. PFR Portal PPK uruchomił właśnie nowe, bezpłatne narzędzie dla pracodawców. To szkolenia dla pracowników, dzięki którym mogą zdobyć praktyczną wiedzę na temat programu nawet w 10 minut.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA