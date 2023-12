Jak odpoczywać w 2024 r.? Sprawdź kiedy brać urlop by wypoczywać jak najdłużej.

Podstawowe wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom to 20 i 26 dni. Dobrze planując pracownik może jednak w 2024 r. odpoczywać znacznie dłużej. I to nie korzystając z innego rodzaju zwolnień.

Urlop warto zaplanować odpowiednio wcześnie

Choć tworzenie planu urlopów nie jest już na gruncie obowiązujących przepisów obowiązkowe, w wielu zakładach pracy na początku roku kalendarzowego taki plan jest tworzony. Nawet jeśli nie obejmuje całego roku kalendarzowego, to i tak tworzy się plany na najbliższy kwartał czy miesiąc. Warto wiedzieć jakie możliwości daje w tym zakresie 2024 r. – na ile długich weekendów można liczyć i kiedy najlepiej skorzystać z urlopu by wypoczywać jak najdłużej. Długie weekendy nierozerwalnie wiążą się z dniami ustawowo wolnymi od pracy. Są nimi:

Autopromocja

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

Które weekendy można w 2024 r. przedłużyć

Pierwsza okazja do przedłużonego wolnego pojawi się już w styczniu 2024 r. 1 stycznia (Nowy Rok) przypada w tym roku w poniedziałek. Jednocześnie w sobotę wypada święto Trzech Króli, za które pracodawca będzie zobowiązany udzielić pracownikom innego dnia wolnego. Jeśli zgodzi się zrobić to pomiędzy 2 a 5 stycznia, to wystarczy wykorzystać 3 dni urlopu wypoczynkowego by mieć 9 dni wolnego (od 30 grudnia do 7 stycznia). Kolejna okazja do dłuższego wolnego pojawi się w podczas Wielkanocy. W 2024 r. wypada ona na przełomie marca i kwietnia. Wystarczy więc skorzystać z urlopu w okresie od 2 do 5 marca, aby cieszyć się wolnym od 30 marca do 7 kwietnia (9 dni). Łaskawa dla pracowników może również być majówka – 1 maja wypada bowiem w środę, a 3 maja w piątek. Skorzystanie z urlopu w dniach 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja pozwoli cieszyć się wypoczynkiem od 27 kwietnia aż do 5 maja (9 dni). Na kolejne wolne nie trzeba będzie długo czekać – Boże Ciało wypada bowiem w 2024 r. 30 maja. Można więc wykorzystać urlop 31 maja i mieć tzw. długi weekend (4 dni wolnego) albo zawnioskować o urlop także na 27, 28 i 29 maja i cieszyć się wolnym aż przez 9 dni. Analogicznie sytuacja będzie przedstawiała się w sierpniu, gdy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wypada 2 czwartek – znów można przedłużyć weekend do 4 dni lub zapewnić sobie odpoczynek przez 9 dni kosztem 4 dni urlopu. Kolejna okazja do przedłużenia wypoczynku pojawi się w listopadzie. Wtedy to 1 listopada przypada w piątek, a 11 listopada w poniedziałek. Jeśli więc ktoś będzie zainteresowany dłuższym odpoczynkiem, będzie mógł wykorzystać 5 dni urlopu wypoczynkowego, a cieszyć się aż 11 dniami wolnego. W grudniu wolne dni świąteczne wypadną w środę i czwartek (25 i 26 grudnia). Warto więc będzie skorzystać z wolnego 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia.



Podstawa prawna