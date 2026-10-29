Śmierć bliskiej osoby daje prawo do urlopu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego w pracy?
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Śmierć bliskiej osoby to okoliczność, która daje prawo do urlopu. Właściwie jest to zwolnienie od pracy z tytułu zgonu i pogrzebu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego od pracy?
- Śmierć bliskiej osoby daje prawo do urlopu?
- Śmierć osoby bliskiej - ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje?
- Pogrzeb teścia, teściowej, babci dziadka - dzień wolny od pracy
- Śmierć cioci i wujka - czy przysługuje wolne na pogrzeb?
- Urlop okolicznościowy na pogrzeb?
Śmierć bliskiej osoby daje prawo do urlopu?
Co do zasady tak, jednak faktycznie jest to "zwolnienie od pracy", a nie urlop. Na określenie tego rodzaju zwolnienia przyjęła się nazwa "urlop okolicznościowy". Nie znajdziemy o nim przepisów w Kodeksie pracy. Należy zajrzeć do § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nie tylko śmierć bliskiej osoby daje prawo do zwolnienia od pracy. Podobne uprawnienie przysługuje w przypadku ślubu własnego i dziecka oraz narodzin dziecka.
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Śmierć osoby bliskiej - ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje?
Urlop okolicznościowy może liczyć 1 lub 2 dni. Jego wymiar zależy od tego, kto zmarł. 2 dni urlopu przysługują z tytułu zgonu i pogrzebu:
- małżonka
- dziecka,
- ojca,
- matki,
- ojczyma lub
- macochy.
Natomiast 1 dzień urlopu należy się z tytułu zgonu i pogrzebu:
- siostry,
- brata,
- teściowej,
- teścia,
- babki,
- dziadka,
- innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Pogrzeb teścia, teściowej, babci dziadka - dzień wolny od pracy
Zgodnie z powyższym z tytułu śmierci i pogrzebu teścia, teściowej, babci i dziadka przysługuje jeden dzień wolny od pracy. O jeden dzień wolnego można wnioskować również w przypadku zgonu brata lub siostry.
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Śmierć cioci i wujka - czy przysługuje wolne na pogrzeb?
Przepisy rozporządzenia nie wypowiadają się natomiast nic na temat zwolnienia od pracy na pogrzeb cioci i wujka. Takie prawo przysługiwałoby jedynie wówczas, gdyby osoba ta pozostawała na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Dotyczy to każdej osoby - nawet niespokrewnionej z pracownikiem.
Urlop okolicznościowy na pogrzeb?
Czy urlop okolicznościowy należy wykorzystać w dniu pogrzebu osoby bliskiej? Niekoniecznie. To zwolnienie z tytułu zgonu i pogrzebu. Można z niego skorzystać w związku z tymi wydarzeniami, ale nie musi być to stricte w dniu zgonu czy dniu pogrzebu. Często dzień wolny wykorzystywany jest na załatwianie spraw związanych z organizacją pochówku osoby zmarłej.
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1632)
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