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Strona główna » Kadry » Urlopy » Urlopy okolicznościowe » Dzień wolny od pracy na pogrzeb. Czy śmierć teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego w pracy?

Dzień wolny od pracy na pogrzeb. Czy śmierć teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego w pracy?

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29 października 2026, 22:13
[Data aktualizacji 30 października 2026, 09:19]
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Dzień wolny od pracy na pogrzeb. Czy śmierć teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego w pracy? Wzór wniosku o urlop okolicznościowy
Shutterstock

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Śmierć bliskiej osoby to okoliczność, która daje prawo do urlopu. Właściwie jest to zwolnienie od pracy z tytułu zgonu i pogrzebu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego od pracy? Pobierz i wydrukuj wzór wniosku o urlop okolicznościowy.

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Śmierć bliskiej osoby daje prawo do urlopu?

Co do zasady tak, jednak faktycznie jest to "zwolnienie od pracy", a nie urlop. Na określenie tego rodzaju zwolnienia przyjęła się nazwa "urlop okolicznościowy". Nie znajdziemy o nim przepisów w Kodeksie pracy. Należy zajrzeć do § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nie tylko śmierć bliskiej osoby daje prawo do zwolnienia od pracy. Podobne uprawnienie przysługuje w przypadku ślubu własnego i dziecka oraz narodzin dziecka. Co istotne, pracownik zachowuje za tego rodzaju nieobecność w pracy prawo do wynagrodzenia.

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Śmierć osoby bliskiej - ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje?

Urlop okolicznościowy może liczyć 1 lub 2 dni. Jego wymiar zależy od tego, kto zmarł. 2 dni urlopu przysługują z tytułu zgonu i pogrzebu:

  1. małżonka
  2. dziecka,
  3. ojca,
  4. matki,
  5. ojczyma lub
  6. macochy.

Natomiast 1 dzień urlopu należy się z tytułu zgonu i pogrzebu:

  1. siostry,
  2. brata,
  3. teściowej,
  4. teścia,
  5. babki,
  6. dziadka,
  7. innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Pogrzeb teścia, teściowej, babci dziadka - dzień wolny od pracy

Zgodnie z powyższym z tytułu śmierci i pogrzebu teścia, teściowej, babci i dziadka przysługuje jeden dzień wolny od pracy. O jeden dzień wolnego można wnioskować również w przypadku zgonu brata lub siostry.

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Śmierć cioci i wujka - czy przysługuje wolne na pogrzeb?

Przepisy rozporządzenia nie wypowiadają się natomiast nic na temat zwolnienia od pracy na pogrzeb cioci i wujka. Takie prawo przysługiwałoby jedynie wówczas, gdyby osoba ta pozostawała na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Dotyczy to każdej osoby - nawet niespokrewnionej z pracownikiem, np. babci lub dziadka męża/żony będącej pod opieką pracownika.

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Urlop okolicznościowy na pogrzeb?

Czy urlop okolicznościowy należy wykorzystać w dniu pogrzebu osoby bliskiej? Niekoniecznie. To zwolnienie z tytułu zgonu i pogrzebu. Można z niego skorzystać w związku z tymi wydarzeniami, ale nie musi być to stricte w dniu zgonu czy dniu pogrzebu. Często dzień wolny wykorzystywany jest na załatwianie spraw związanych z organizacją pochówku osoby zmarłej.

Jak złożyć wniosek o urlop okolicznościowy?

Urlopu okolicznościowego pracodawca udziela na wniosek pracownika. W przepisach prawa pracy nie określa się terminu, w jakim należy go złożyć. Uważa się, że powinno być to odpowiednie wyprzedzenie, aby nieobecność nie dezorganizowała pracy w zespole. Oto przykładowy wzór wniosku o urlop okolicznościowy do pobrania i wydruku:

wniosek o urlop okolicznościowy

Wniosek o urlop okolicznościowy - pobierz wzór »

Infor.pl

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1632)

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Źródło: INFOR
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nie ma takiej możliwości
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9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
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