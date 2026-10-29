Dzień wolny od pracy na pogrzeb. Czy śmierć teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego w pracy?

Śmierć bliskiej osoby to okoliczność, która daje prawo do urlopu. Właściwie jest to zwolnienie od pracy z tytułu zgonu i pogrzebu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego od pracy? Pobierz i wydrukuj wzór wniosku o urlop okolicznościowy.

rozwiń >

Śmierć bliskiej osoby daje prawo do urlopu?

Co do zasady tak, jednak faktycznie jest to "zwolnienie od pracy", a nie urlop. Na określenie tego rodzaju zwolnienia przyjęła się nazwa "urlop okolicznościowy". Nie znajdziemy o nim przepisów w Kodeksie pracy. Należy zajrzeć do § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nie tylko śmierć bliskiej osoby daje prawo do zwolnienia od pracy. Podobne uprawnienie przysługuje w przypadku ślubu własnego i dziecka oraz narodzin dziecka. Co istotne, pracownik zachowuje za tego rodzaju nieobecność w pracy prawo do wynagrodzenia.

REKLAMA

REKLAMA

Śmierć osoby bliskiej - ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje?

Urlop okolicznościowy może liczyć 1 lub 2 dni. Jego wymiar zależy od tego, kto zmarł. 2 dni urlopu przysługują z tytułu zgonu i pogrzebu:

małżonka dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Natomiast 1 dzień urlopu należy się z tytułu zgonu i pogrzebu:

siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Pogrzeb teścia, teściowej, babci dziadka - dzień wolny od pracy

Zgodnie z powyższym z tytułu śmierci i pogrzebu teścia, teściowej, babci i dziadka przysługuje jeden dzień wolny od pracy. O jeden dzień wolnego można wnioskować również w przypadku zgonu brata lub siostry.

REKLAMA

Śmierć cioci i wujka - czy przysługuje wolne na pogrzeb?

Przepisy rozporządzenia nie wypowiadają się natomiast nic na temat zwolnienia od pracy na pogrzeb cioci i wujka. Takie prawo przysługiwałoby jedynie wówczas, gdyby osoba ta pozostawała na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Dotyczy to każdej osoby - nawet niespokrewnionej z pracownikiem, np. babci lub dziadka męża/żony będącej pod opieką pracownika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Urlop okolicznościowy na pogrzeb?

Czy urlop okolicznościowy należy wykorzystać w dniu pogrzebu osoby bliskiej? Niekoniecznie. To zwolnienie z tytułu zgonu i pogrzebu. Można z niego skorzystać w związku z tymi wydarzeniami, ale nie musi być to stricte w dniu zgonu czy dniu pogrzebu. Często dzień wolny wykorzystywany jest na załatwianie spraw związanych z organizacją pochówku osoby zmarłej.

Jak złożyć wniosek o urlop okolicznościowy?

Urlopu okolicznościowego pracodawca udziela na wniosek pracownika. W przepisach prawa pracy nie określa się terminu, w jakim należy go złożyć. Uważa się, że powinno być to odpowiednie wyprzedzenie, aby nieobecność nie dezorganizowała pracy w zespole. Oto przykładowy wzór wniosku o urlop okolicznościowy do pobrania i wydruku:

wniosek o urlop okolicznościowy Wniosek o urlop okolicznościowy - pobierz wzór » Infor.pl