Strona główna » Kadry » Urlopy » Urlop rodzicielski » Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują

23 marca 2026, 20:11
Emilia Panufnik
Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują
Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują - nagła zmiana nastąpiła w 2023 r. Ile płatny jest urlop rodzicielski? Co zmieniło się w przepisach prawa pracy?

Czym jest urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski to uprawnienie przysługujące pracującym rodzicom dziecka do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jego wymiar to 41 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz 43 tygodnie przy porodzie mnogim. Za czas urlopu przysługuje co do zasady zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru. Natomiast przy złożeniu wniosku do 21 dni po porodzie o urlop macierzyński w pełnym wymiarze (20 tygodni przy jednym dziecku) oraz bezpośrednio po nim urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni, przez cały ten okres będzie przysługiwał uśredniony zasiłek w wysokości 81,5% podstawy wymiaru. Pozostałe dla ojca 9 tygodni urlopu rodzicielskiego jest płatne zawsze 70% podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru to średnia płaca z ostatnich 12 miesięcy, a więc przy stałej pensji będzie to po prostu 70% wynagrodzenia za pracę.

Ważne

Wymiar 41 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje rodzicom łącznie. 9 tygodni zawsze musi wykorzystać drugi rodzic, ale nie oznacza to, że tylko tyle. Rodzice mogą podzielić się w inny sposób. Zawsze jednak jedna osoba maksymalnie może przebywać na urlopie 32 tygodnie. Co więcej, mogą na nim przebywać jednocześnie obydwoje. Ten czas liczy się wówczas podwójnie i nie może przekroczyć 41 tygodni.

"Za życiem"

Pracownicy będący rodzicami dziecka z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają prawo do wyższego urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem:

  1. 65 tygodni – urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie;
  2. 67 tygodni – poród mnogi.

Urlop ten można wykorzystać w maksymalnie 5 częściach. Części urlopu liczy się po liczbie wniosków o urlop rodzicielski. Po powrocie z urlopu pracodawca ma obowiązek zapewnić pracę na dotychczasowym stanowisku, a gdy jest to niemożliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu. Warunki takiej pracy nie mogą być mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby pracownika, gdyby nie korzystał z urlopu.

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego

Uprawnienia rodzicielskie zostały rozszerzone w związku z wejściem w życie w Unii Europejskiej dyrektywy work-life balance. Nowe przepisy w Polsce zostały wprowadzone w kwietniu 2023 r. Wprowadzono nimi m.in. urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, prawo do elastycznej pracy dla rodziców dzieci do lat 8 czy dodatkowe tygodnie urlopu rodzicielskiego. W praktyce ogromną większość urlopów związanych z opieką nad dziećmi wykorzystują kobiety. Jedynie urlop ojcowski, który należy się wyłączni panom, jest przez nich wykorzystywany wzorowo. W celu zwiększenia udziału mężczyzn w wychowywaniu i opiece nad dziećmi przedłużono urlop rodzicielski o dodatkowe 9 tygodni. Natomiast jest to czas przeznaczony dla drugiego z rodziców. Jeśli mama korzystała z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego po urlopie macierzyńskim, pozostałe 9 może wykorzystać tylko tata. Gdy ojciec się nie zdecyduje, urlop w 9-miesięcznym wymiarze przepada.

Tabela ZUS - ojcowie na urlopach rodzicielskich

Poniższa tabela ZUS przedstawia dane, jakie otrzymaliśmy z Zakładu na temat ojców przebywających na urlopach rodzicielskich w latach 2020-2025. Obejmuje mężczyzn pobierających zasiłki macierzyńskie podczas trwania urlopów ojcowskich i dla porównania rodzicielskich. Po pierwsze, liczby te znacząco się od siebie różnią. Po drugie, od 2023 r. odnotowuje się gwałtowny wzrost liczby ojców przebywających na urlopach rodzicielskich.

Liczba mężczyzn1/ pobierających zasiłki macierzyńskie
z tytułu urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego
w latach 2020-2024 oraz w okresie I - X 2025 r.

Wyszczególnienie

Liczba mężczyzn pobierających zasiłki macierzyńskie

z tytułu urlopu
ojcowskiego

z tytułu urlopu
rodzicielskiego

w tys.

2020 r.

188,4

3,9

2021 r.

185,2

3,7

2022 r.

182,5

3,7

2023 r.

182,1

19,0

2024 r.

162,3

41,9

I - X 2025 r.

117,7

48,6

1/ W okresach narastających - zliczanie osób jako unikalnych w danym okresie, np. jeśli ta sama osoba pobierała zasiłek w kilku miesiącach - w okresie narastającym została wykazana raz.

Źródło: ZUS

Dane zaskakują

Pomimo tego, że dodany wymiar urlopu rodzicielskiego jest płatny tylko 70%, po wejściu w życie przepisów prawnych realizujących postanowienia dyrektywy work-life balance, widocznie wzrasta liczba ojców korzystających z tego uprawnienia. Eksperci sceptycznie podchodzili do wprowadzonej zmiany właśnie ze względu na niską odpłatność. Tymczasem w porównaniu do 2022 r. w 2023 r. ponad 5-krotnie wzrosła liczba panów na urlopach rodzicielskich. Należy zaznaczyć, że poprzednie 3 lata utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie. W kolejnym, 2024 r., ponad 2-krotnie podniosła się liczba z 2023 r. i stale rośnie.

Źródło: INFOR
Jawność wynagrodzeń - czy Twoja firma jest na to gotowa? [Kawa z INFORLEX]
23 mar 2026

Transparentność wynagrodzeń coraz mocniej wchodzi do praktyki firm, działów HR i codziennego zarządzania. Wokół nowych obowiązków pojawia się jednak wiele pytań, wątpliwości i obaw. Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX Jawność wynagrodzeń, podczas którego dwójka cenionych ekspertów: Katarzyna Gospodarowicz oraz Grzegorz Filipowicz wyjaśnią, co tak naprawdę oznacza jawność wynagrodzeń i jak przygotować organizację na nadchodzące zmiany.
ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend
23 mar 2026

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.
Dodatek stażowy: Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
23 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.

Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników
20 mar 2026

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".
Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.
Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.

PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
20 mar 2026

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.
Wakacje podczas zwolnienia lekarskiego L4 - po zmianach w kwietniu to ZUS będzie miał ból głowy z nowymi przepisami
23 mar 2026

Już 13 kwietnia 2026 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wtedy „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostanie zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawi się też definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wakacje na L4? Odpowiedź nie jest tak banalna, jak sugerują niektórzy.
