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SMS do pracodawcy o urlop na żądanie: co napisać?

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10 listopada 2026, 12:00
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
urlop na żądanie sms wniosek co napisać
SMS do pracodawcy o urlop na żądanie: co napisać?
Shutterstock

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Wniosek o urlop na żądanie można wysłać na różne sposoby, np. SMS-em. Co należy wpisać w takiej wiadomości, aby prawidłowo poprosić o urlop w trybie nagłym? Wiadomość powinna zawierać 3 najważniejsze elementy. Bardzo ważne jest również zachowanie terminu wysłania wniosku o urlop.

Urlop na żądanie – co napisać w SMS-ie do pracodawcy?

Przepisy prawa pracy nie przewidują szczególnej formy dla wniosku o urlop na żądanie. Uznaje się, że można wnioskować o wolne w tym trybie nawet za pomocą SMSa. Co napisać w wiadomości tekstowej, aby wniosek został złożony prawidłowo? Trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii:

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  1. Oznaczenie osoby wnioskującej
  2. Określenie prośby i rodzaju urlopu
  3. Termin urlopu i wymiar
  4. Termin wysłania wiadomości z wnioskiem o urlop
  • Po pierwsze, pracodawca musi wiedzieć, kto wnioskuje o urlop na żądanie. Taką informację należy zawrzeć w SMS-ie. Może znajdować się na przykład w podpisie na końcu wiadomości.
  • Po drugie, w SMS-ie należy napisać prośbę o wybrany rodzaj urlopu, a więc w tym wypadku o urlop na żądanie. Można dodać przepis prawny, który reguluje ten urlop czyli art.1672 Kodeksu pracy.
  • Po trzecie, wiadomość musi wskazywać dokładny termin, w którym pracownik chce skorzystać z urlopu oraz jego wymiar, np. „Zgłaszam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu na żądanie w wymiarze 2 dni w terminie od 1 do 2 czerwca 2026 roku.
  • Po czwarte, bardzo ważny jest termin zgłoszenia wniosku, a więc wysłania SMS-a, o czym piszemy poniżej. Pracownik powinien upewnić się, że wiadomość dotarła do pracodawcy lub przełożonego.

SMS z wnioskiem o urlop na żądanie – wzór

Przykład

Dzień dobry,

zgłaszam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu na żądanie z art. art.1672 Kodeksu pracy w wymiarze 2 dni od 16 do 17 listopada 2026 roku (poniedziałek-wtorek).

Pozdrawiam

(podpis pracownika)

Urlop na żądanie – zasady

W wielkim skrócie urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego, którą można wykorzystać w trybie pilnym. Jeśli nagle okazuje się, że pracownik nie może przyjść do pracy z różnych względów, składa wniosek o urlop na żądanie. Jest pełnopłatny. Wymiar tego urlopu na rok kalendarzowy wynosi 4 dni (niezależnie od wymiaru etatu). Nie trzeba wykorzystywać ich wszystkich na raz. Można np. złożyć 4 wnioski po 1 dzień urlopu na żądanie. Zgłaszając wniosek o urlop nie trzeba podawać uzasadnienia. Pracownicy jednak będąc w dobrych stosunkach z przełożonymi, nierzadko podają przyczynę korzystania z tego wyjątkowego trybu. Można więc dodać ją we wniosku, ale nie ma takiej konieczności.

Kiedy zgłosić urlop na żądanie?

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt II PK 162/07) pracownik powinien zgłosić wniosek o udzielenie urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, ale jeszcze przed rozpoczęciem swojego dnia pracy. Należy złożyć wniosek przed godziną rozpoczęcia pracy danego pracownika (zgodnie z harmonogramem czasu pracy w tym dniu) w dniu korzystania z urlopu na żądanie.

Odmowa urlopu na żądanie

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Co do zasady pracodawca akceptuje wniosek o urlop na żądanie, o ile został złożony w odpowiednim terminie. Oznacza to, że wniosek zgłoszony zbyt późno (wysłany SMS) może zostać odrzucony.

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Sprawdź

Orzecznictwo pozwala także na odmowę urlopu na żądanie w określonych przypadkach. Są nimi szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymaga obecności pracownika w pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt II PK 123/09). Przyjmuje się, że pracodawca może odmówić urlopu na żądanie, kiedy nieobecność pracownika w pracy jest konieczna w celu uniknięcia strat po stronie pracodawcy.

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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 1245)

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Źródło: INFOR
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Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
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