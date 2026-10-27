REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezpieczenia zdrowotne » Pracownik na zwolnieniu lekarskim musi zawiadomić ZUS i pracodawcę o powodzie nieobecności w pracy i aktualnym adresie pobytu. Są sankcje za brak tych informacji

Pracownik na zwolnieniu lekarskim musi zawiadomić ZUS i pracodawcę o powodzie nieobecności w pracy i aktualnym adresie pobytu. Są sankcje za brak tych informacji

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 października 2026, 07:11
oprac. Paweł Huczko
ZUS i pracodawca muszą wiedzieć, gdzie chory przebywa na zwolnieniu lekarskim. 3 dni na powiadomienie o zmianie adresu
ZUS i pracodawca muszą wiedzieć, gdzie chory przebywa na zwolnieniu lekarskim. 3 dni na powiadomienie o zmianie adresu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Każdy ubezpieczony ma obowiązek informowania o zmianie swojego miejsca pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Na powiadomienie ZUS-u i pracodawcy są 3 dni. Mimo to, wiele osób o tym obowiązku zapomina. Jakie są tego skutki?

rozwiń >

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) zawiera konkretny adres przebywania chorego. Nie musi to być adres stałego zamieszkania

- Choroba czy uraz podczas urlopu może przytrafić się każdemu. Warto zadbać o to, by lekarz wystawił zwolnienie na adres, pod którym rzeczywiście będziemy przebywać w trakcie rekonwalescencji. Adres pobytu może być inny niż zamieszkania, zameldowania czy adres, który figuruje w naszej dokumentacji medycznej. Zdarza się, że w trakcie zwolnienia potrzebujemy opieki innych osób i dlatego na czas kuracji przenosimy się do rodziny – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

REKLAMA

REKLAMA

O zmianie miejsca przebywania chorego trzeba powiadomić ZUS i pracodawcę

Jeśli w czasie niezdolności do pracy ubezpieczony będzie przebywać w innym miejscu niż to, które wyświetli się w systemie lekarzowi lub asystentowi medycznemu, gdy będzie wystawiać elektroniczne zwolnienie lekarskie, to trzeba podać właściwy adres, pod którym chory będzie przebywał. W przypadku zmiany miejsca pobytu w trakcie zwolnienia należy w ciągu 3 dni poinformować o tym pracodawcę i ZUS (formularz ZZD) – dodaje rzeczniczka

Korespondencję z ZUS warto odbierać

Prawdziwy (faktyczny) adres, pod którym przebywa chory, jest ważny szczególnie podczas kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Do chorego pod adres wskazany na zwolnieniu lekarskim może trafić korespondencja z ZUS-u wzywająca na badanie do lekarza orzecznika. W przypadku niestawienia się na taką kontrolę, zasiłek chorobowy zostaje wstrzymany od następnego dnia po wyznaczonej dacie badania,  ze względu na uniemożliwienie badania przez lekarza orzecznika ZUS. By tak się nie stało, należy upewnić się, czy lekarz wystawia zwolnienie lekarskie na adres, pod którym będziemy przebywać w czasie chorobowego - wyjaśnia Krystyna Michałek z ZUS. 

Polecamy: Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych. Zasady ustalania

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Czy pracownik musi zawiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim? W jakim terminie? Przecież e-ZLA trafia do firmy automatycznie

Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że choć od kilku lat zwolnienia lekarskie wystawiane są elektronicznie i automatycznie przesyłane do pracodawcy, to nie zwalnia to pracownika z obowiązku poinformowania o chorobie swoich przełożonych. Wynika to z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownik ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

A w sytuacjach nagłych, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy (np. choroba), pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Rozporządzenie to precyzuje (§ 2 ust. 3), że niedotrzymanie ww. terminu zawiadomienia pracodawcy o nieobecności w pracy może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Należy to zrobić jednak niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak zawiadomić pracodawcę o nieobecności w pracy?

Sposób informowania pracodawcy przez pracownika o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, powinny określać przepisy obowiązujące u danego pracodawcy.
Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, jeśli przepisy wewnątrzzakładowe nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje:
- osobiście lub przez inną osobę,
- telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności (e-mail, sms),
- drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Czym grozi brak zawiadomienia pracodawcy o chorobie lub innym powodzie nieobecności w pracy?

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, nieprzekazanie pracodawcy informacji o nieobecności w pracy lub przekazanie w sposób inny niż przewidują przepisy, może być uznane za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji pracy, o którym mowa w art. 108 Kodeksu pracy. Może się to wiązać z nałożeniem kary porządkowej.

W skrajnych przypadkach konsekwencje mogą być zdecydowanie poważniejsze. Sąd Najwyższy w wyroku z 16 czerwca 2004 r. (I PK 639/03) stwierdził, że pracownik powinien z własnej inicjatywy (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej), w sposób wiarygodny i bez nieuzasadnionej zwłoki, powiadomić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie trwania swej nieobecności w pracy, a niewywiązanie się z tego obowiązku wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika może stanowić ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego (art. 52 § pkt 1 Kodeksu pracy). Daje to pracodawcy możliwość rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pracownicy oszukiwani przez AI: dochodzimy do momentu, kiedy możliwe jest nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta
28 paź 2026

Pracownicy oszukiwani są przez AI. Problemem są trudności wykrywania deepfake'ów. Dochodzimy do takiego momentu w rozwoju technologicznym, kiedy możliwe staje się nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta.
Piątki i poniedziałki na L4. Krótkie, fikcyjne zwolnienia lekarskie w celu przedłużenia weekendu problemem pracodawców
28 paź 2026

Absencje chorobowe najczęściej wypadają w piątki i poniedziałki. Krótkie zwolnienia lekarskie często służą pracownikom do przedłużania weekendów - także tych świątecznych. Pracodawcy mierzą się z problemem fikcyjnych zwolnień na co dzień. Jak im przeciwdziałać?
Listopad 2026: dni wolne od pracy i godziny pracy
28 paź 2026

Dni wolne od pracy w listopadzie 2026 roku - kiedy wypadają i czy święta wpływają na obniżenie wymiaru czasu pracy? W którym miesiącu jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w tym roku?
Listopad 2026: kalendarz do druku (PDF)
28 paź 2026

Pobierz kalendarz listopada 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W tym miesiącu jest 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w listopadzie? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

REKLAMA

Zmiany w PIT 2027: ile więcej wynagrodzenia otrzyma pracownik? Nowe progi podatkowe i zarobki netto. Wyzwania dla pracodawców
28 paź 2026

Od kiedy wchodzą nowe progi podatkowe? Wyższe progi PIT od 1 stycznia 2027 r. mogą przynieść korzyść aż 3,5 mln podatników. Pracownicy liczą na wyższe zarobki netto, a co dalej z budżetami płacowymi? Ile więcej wynagrodzenia pracownik otrzyma na rękę? W związku ze zmianami w PIT pracodawców czekają duże wyzwania.
Polacy po 55. roku życia chcą nadal pracować po przejściu na emeryturę. Podniesienie wieku emerytalnego nie będzie konieczne?
26 paź 2026

Coraz częściej Polacy po 55. roku życia sami decydują o dalszej pracy po przejściu na emeryturę. Czy to może oznaczać, że kontrowersyjne podniesienie wieku emerytalnego w Polsce nie będzie konieczne?
Ponowny autozapis do PPK także u mikroprzedsiębiorcy, który nie wdrożył programu. 1 marca 2027 r. stracą ważność deklaracje o rezygnacji z PPK
27 paź 2026

Deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złożone do końca lutego 2027 roku, przestaną być skuteczne 1 marca. Dotyczy to także deklaracji o rezygnacji złożonych mikroprzedsiębiorcy, który nie wdrożył tego programu. Jakie obowiązki ma pracodawca?
Zmiany w mobbingu, wzory dokumentów i wskazówki dla pracodawców na 2026 i 2027 r. Jak napisać regulamin dot. polityki antymobbingowej?
27 paź 2026

Dnia 5 listopada 2026 r. wchodzi w życie tzw. ustawa antymobbingowa czyli nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca mobbingu i dyskryminacji. Jej zadaniem jest m.in. doprecyzowanie przepisów w celu usunięcia dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych. Jasno zostały określone liczne obowiązki pracodawcy w obszarze polityki antymobbingowej. Surowe kary mobilizują do podporządkowania się nowym regulacjom. Oto praktyczne wskazówki i gotowe wzory regulaminów.

REKLAMA

Dodatek 5,46 zł brutto za godzinę pracy w nocy w październiku i zmiana czasu na zimowy - kilka ryzyk dla pracodawcy
26 paź 2026

W październiku 2026 r. dodatek za pracę w nocy wynosi 5,46 zł brutto za godzinę pracy. Jak wygląda właściwa wypłata za pracę w noc zmiany czasu na zimowy. Istnieje kilka ryzyk dla pracodawcy.
Fiskus straci, freelancerzy ucierpią. Ekonomiści policzyli koszty błędu w ustawie platformowej
26 paź 2026

Rządowy projekt ustawy platformowej popełnia kardynalny błąd pojęciowy, zrównując nadzór nad pracą kurierów i kierowców z oprogramowaniem, które legalnie rozlicza projekty realizowane online, zapewnia bezpieczeństwo escrow freelancerom oraz firmom, a także odprowadza setki milionów złotych podatków do budżetu państwa. Przepisy, które pod pozorem wdrażania unijnej dyrektywy miały cywilizować przewozy, rykoszetem uderzają m.in. w 380 tysięcy polskich wolnych strzelców – z których aż 67% posiada już stały etat i dorabia projektowo do pensji ze względu na rosnące koszty życia. Zignorowanie unijnego wyłączenia dla narzędzi fakturowo-rozliczeniowych (motyw 20 Dyrektywy PWD) oraz groźba natychmiastowo wykonalnych decyzji urzędniczych grożą paraliżem bezpiecznego rozliczania drobnych zleceń i dzieł autorskich. Oznacza to dla polskiej gospodarki stratę 18 mld zł w PKB oraz ucieczkę kolejnych miliardów złotych wpływów podatkowych za granicę i do szarej strefy. Czy „dobra praca” musi oznaczać naruszanie konstytucyjnej swobody zawierania umów i przymusowe narzucanie kolejnych etatów każdemu – nawet tym, którzy już je mają?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA