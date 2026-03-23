Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend

ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend

23 marca 2026, 10:39
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend
ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend
W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.

Raport ZUS o rentach z tytułu niezdolności do pracy: dane pokazują wyraźny trend

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.

W 2025 roku ZUS przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy

W ubiegłym roku ZUS przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. W tej liczbie było:

  • 27 072 renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 10 190 rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 2814 rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, do których przyznano dodatek pielęgnacyjny.

Oznacza to, że najczęściej przyznawane są renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – stanowią one około dwóch trzecich wszystkich nowych świadczeń.

ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend. Większość nowych rencistów to mężczyźni

Zdecydowana większość osób, którym przyznano rentę, to mężczyźni. W 2025 roku było ich 25 633, podczas gdy kobiet – 14 443. Różnice widać również w średnim wieku nowych rencistów. W przypadku mężczyzn było to 54,1 roku, natomiast kobiet – 49,5 roku. Wynika to przede wszystkim z różnego powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (odpowiednio 60 i 65 lat). Średni wiek osoby, która otrzymała rentę z tytułu niezdolności do pracy, bez podziału na płeć, wyniósł 52,5 roku.

ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend. Liczba rent rośnie wraz z wiekiem

Dane pokazują wyraźną zależność między wiekiem a liczbą przyznawanych świadczeń. W młodszych grupach wiekowych renty z tytułu niezdolności do pracy są przyznawane stosunkowo rzadko. Przykładowo:

  • wśród osób poniżej 30 lat liczba nowych rent w poszczególnych rocznikach wynosiła najczęściej od kilkudziesięciu do około 200 rocznie,
  • w grupie około 40 lat było to już ponad 600–700 świadczeń rocznie,
  • po 50 roku życia liczba nowych rent przekraczała ponad tysiąc rocznie w jednym roczniku.

Najwięcej rent przyznano osobom w wieku 56–58 lat. Dla tych roczników liczba nowych świadczeń wynosiła odpowiednio 1992, 2212 oraz 2402.

ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend. Mniej rent dla osób wchodzących w wiek emerytalny

Statystyki pokazują także wyraźny spadek liczby nowych rent przyznanych osobom w wieku zbliżonym do powszechnego wieku emerytalnego. Na przykład kobietom w wieku 58 lat przyznano 1083 renty, a w wieku 59 lat – już tylko 463. Natomiast mężczyznom w wieku 63 lat – 2250 rent, a w wieku 64 lat – tylko 973. Może mieć to związek z przepisami prawa. Od 1 grudnia 2017 r. rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą otrzymać tylko osoby, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub nie spełniają warunków do jej uzyskania.

Profilaktyka zdrowotna pomaga utrzymać zdolność do pracy

Dane ZUS pokazują, jak ważne są działania, które pomagają zapobiegać utracie zdolności do pracy. Jednym z nich jest rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS. Z programu mogą skorzystać osoby, które są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale istnieje szansa, że dzięki rehabilitacji będą mogły dalej pracować. Rehabilitacja trwa zwykle 24 dni i może obejmować m.in.:

  • zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • ćwiczenia ruchowe i terapię manualną,
  • wsparcie psychologiczne,
  • edukację zdrowotną.
Ważne

ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego.

ZUS wspiera bezpieczne miejsca pracy

Utrzymaniu zdolności do pracy służą także działania poprawiające bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jednym z nich jest konkurs dla płatników składek na projekty poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy. Przedsiębiorcy mogą otrzymać do 350 tys. zł dofinansowania na inwestycje, które ograniczą ryzyko wypadków lub chorób zawodowych. Na konkurs przeznaczono 150 mln zł. Wnioski można składać od 23 lutego do 24 marca 2026 roku wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Źródło: ZUS

Kadry
ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend
23 mar 2026

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.
Dodatek stażowy: Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
23 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników
20 mar 2026

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".

Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.
Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.
PFRON na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców?
20 mar 2026

Czy wreszcie głosy osób korzystających z PFRON będą wysłuchane? Wydaje się, że tak, bo PFRON jest na drodze do cyfryzacji – jakie zmiany czekają osoby z niepełnosprawnościami, pracowników oraz pracodawców? Spore, bo digitalizacja instytucji publicznych przestaje być możliwością a staje się obligatoryjnością. Na wzór m. in. ZUSu różne organy administracji sukcesywnie unowocześniają swoją infrastrukturę IT, dążąc do większej efektywności, wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego dopasowania usług do oczekiwań obywateli. Tą samą ścieżką podąża Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując pewnego rodzaju kompleksowy program przeobrażeń cyfrowych.
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
20 mar 2026

Już 13 kwietnia 2026 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wtedy „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostanie zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawi się też definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wakacje na L4? Odpowiedź nie jest tak banalna, jak sugerują niektórzy.

Pytania i odpowiedzi: resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
20 mar 2026

1 stycznia 2026 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Pracownicy i pracodawcy nadal mają problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracownicze takie jak: nagroda jubileuszowa, wymiar urlopu wypoczynkowego, odprawa emerytalna, okres wypowiedzenia.
BHP: dlaczego ważne jest, aby utrzymywać odzież ognioodporną w czystości? Jak prać odzież trudnopalną?
19 mar 2026

BHP: regularne pranie odzieży ochronnej wydaje się oczywistą koniecznością – choćby po to, by nie narażać współpracowników na charakterystyczny zapach już zużytej odzieży trudnopalnej. To rzeczywiście istotny argument, jednak w przypadku ubrań ochronnych istnieje także kilka innych czynników, o których warto pamiętać, aby zachować pełnię ich właściwości i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że odzież trudnopalna musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612. W normie tej określono wymagania dla odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem.
