W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.

rozwiń >

Raport ZUS o rentach z tytułu niezdolności do pracy: dane pokazują wyraźny trend

W 2025 roku ZUS przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy

W ubiegłym roku ZUS przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. W tej liczbie było:

27 072 renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

10 190 rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

2814 rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, do których przyznano dodatek pielęgnacyjny.

Oznacza to, że najczęściej przyznawane są renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – stanowią one około dwóch trzecich wszystkich nowych świadczeń.

Zdecydowana większość osób, którym przyznano rentę, to mężczyźni. W 2025 roku było ich 25 633, podczas gdy kobiet – 14 443. Różnice widać również w średnim wieku nowych rencistów. W przypadku mężczyzn było to 54,1 roku, natomiast kobiet – 49,5 roku. Wynika to przede wszystkim z różnego powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (odpowiednio 60 i 65 lat). Średni wiek osoby, która otrzymała rentę z tytułu niezdolności do pracy, bez podziału na płeć, wyniósł 52,5 roku.

ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend. Liczba rent rośnie wraz z wiekiem

Dane pokazują wyraźną zależność między wiekiem a liczbą przyznawanych świadczeń. W młodszych grupach wiekowych renty z tytułu niezdolności do pracy są przyznawane stosunkowo rzadko. Przykładowo:

wśród osób poniżej 30 lat liczba nowych rent w poszczególnych rocznikach wynosiła najczęściej od kilkudziesięciu do około 200 rocznie,

w grupie około 40 lat było to już ponad 600–700 świadczeń rocznie,

po 50 roku życia liczba nowych rent przekraczała ponad tysiąc rocznie w jednym roczniku.

Najwięcej rent przyznano osobom w wieku 56–58 lat. Dla tych roczników liczba nowych świadczeń wynosiła odpowiednio 1992, 2212 oraz 2402.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend. Mniej rent dla osób wchodzących w wiek emerytalny

Statystyki pokazują także wyraźny spadek liczby nowych rent przyznanych osobom w wieku zbliżonym do powszechnego wieku emerytalnego. Na przykład kobietom w wieku 58 lat przyznano 1083 renty, a w wieku 59 lat – już tylko 463. Natomiast mężczyznom w wieku 63 lat – 2250 rent, a w wieku 64 lat – tylko 973. Może mieć to związek z przepisami prawa. Od 1 grudnia 2017 r. rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą otrzymać tylko osoby, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub nie spełniają warunków do jej uzyskania.

Profilaktyka zdrowotna pomaga utrzymać zdolność do pracy

Dane ZUS pokazują, jak ważne są działania, które pomagają zapobiegać utracie zdolności do pracy. Jednym z nich jest rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS. Z programu mogą skorzystać osoby, które są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale istnieje szansa, że dzięki rehabilitacji będą mogły dalej pracować. Rehabilitacja trwa zwykle 24 dni i może obejmować m.in.:

zabiegi fizjoterapeutyczne,

ćwiczenia ruchowe i terapię manualną,

wsparcie psychologiczne,

edukację zdrowotną.

Ważne ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego.

ZUS wspiera bezpieczne miejsca pracy

Utrzymaniu zdolności do pracy służą także działania poprawiające bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jednym z nich jest konkurs dla płatników składek na projekty poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy. Przedsiębiorcy mogą otrzymać do 350 tys. zł dofinansowania na inwestycje, które ograniczą ryzyko wypadków lub chorób zawodowych. Na konkurs przeznaczono 150 mln zł. Wnioski można składać od 23 lutego do 24 marca 2026 roku wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Źródło: ZUS