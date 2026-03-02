REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Terminy wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r. Kiedy ZUS wypłaca wyższe zasiłki i świadczenia przedemerytalne?

Terminy wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r. Kiedy ZUS wypłaca wyższe zasiłki i świadczenia przedemerytalne?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 09:29
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
wypłata zus emerytury i renty marzec kwiecień 2026
wypłata zus emerytury i renty marzec kwiecień 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy do emerytów i rencistów trafią wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r.? Które wypłaty przyjdą szybciej, a co ZUS wypłaca dopiero w kwietniu? Oto konkretne terminy podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szybsza wypłata wyższej emerytury i renty - luty 2026

Ponad milion seniorów już dostało zwaloryzowane emerytury. Wcześniejsze wypłaty były efektem tego, że pierwszy marca wypadał w niedzielę. W pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad 1 mln 55 tys. emerytur i rent. Środki na wypłatę świadczeń zostały przekazane na pocztę 24 lutego, a do banków trafiły 26 lutego.

REKLAMA

REKLAMA

Terminy wypłat wyższych emerytur i rent - marzec 2026

W tym roku waloryzacja wypłacanych przez ZUS emerytur i rent jest procentowa, a ich wysokość rośnie o 5,3%. ZUS podwyższa wypłaty z urzędu, co oznacza, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków w tej sprawie. ZUS zwaloryzowane świadczenia wypłaci wszystkim uprawnionym w standardowych terminach płatności, tj. 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. - Zawsze, gdy termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy realizujemy wypłatę do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki, w pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad 1 mln 55 tys. świadczeń. Środki na wypłatę świadczeń zostały przekazane na pocztę 24 lutego, a do banków trafiły 26 lutego. W kolejnym terminie, przypadającym na 6 marca, ZUS wypłaci ponad 1,8 mln świadczeń. Pieniądze zostaną przekazane na pocztę 3 marca, a do banków dotrą 5 marca. Natomiast 10 marca świadczenia otrzyma blisko 1,5 mln osób. Poczta otrzyma środki 5 marca, natomiast banki – 9 marca.

Szybsza wypłata wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r.

W związku z tym, że wypłata emerytur i rent, ustalona na 15 marca, przypada na niedzielę, świadczenia te zostaną przekazane wcześniej. Dzięki temu uprawnieni otrzymają je najpóźniej do 13 marca.

REKLAMA

Ostatnie przelewy zwaloryzowanej emerytury i renty w marcu 2026 r.

Terminy wypłat 20 i 25 marca pozostają bez zmian. Środki na wypłatę świadczeń w tych terminach płatności zostaną przekazane na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków – 19 i 24 marca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wypłata wyższych zasiłków i świadczeń przedemerytalnych w kwietniu 2026 r.

Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane na pocztę 27 marca, a do banków 31 marca, aby uprawnieni mogli je otrzymać 1 kwietnia.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Emeryt i rencista może dorobić o 298,30 zł więcej od 1 marca 2026 r. ZUS nie obniży mu świadczenia
Emeryt i rencista może dorobić o 298,30 zł więcej od 1 marca 2026 r. ZUS nie obniży mu świadczenia
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
Najniższa emerytura 2026 NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
Najniższa emerytura 2026 NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
[ZUS informuje] AI w praktyce ZUS. Plany ZUS wobec AI
02 mar 2026

Zapytaliśmy jakie ZUS ma plany wobec wykorzystywania w orzecznictwie AI? Czy AI będzie mogło kiedykolwiek samodzielnie kwalifikować niezdolność do pracy czy niesamodzielność?
57 672 zł dla każdego pracownika w tym roku - o tym pracodawcy nie mogą zapomnieć w 2026
02 mar 2026

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie przysługuje w 2026 roku ta kwota: 57 672 zł. Pracodawca nie może zapomnieć, że 2025 rok to już przeszłość. Musi dostosować dokumenty płacowe i faktyczne wypłaty do nowej stawki obowiązującej w 2026 roku - nie ma wyjątków, dla pracowników etatowych to przymus.
[ZUS informuje] Pielęgniarki a orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji
02 mar 2026

Zapytaliśmy, czy rozwiązaniem problemów ZUS z liczbą lekarzy – orzeczników jest zwiększenie uprawnień orzeczniczych np. pielęgniarkom?
Nieobecność w pracy z powodu odwołanego lotu. Pracownik utknął za granicą. Co teraz? PIP odpowiada
02 mar 2026

Pracownik utknął za granicą w związku z wojną w Iranie. Zamknięto przestrzeń powietrzną i co teraz? Jakie pracownik ma obowiązki względem pracodawcy? PIP podpowiada, co należy zrobić w razie odwołanych lotów czy innych sytuacji losowych.

REKLAMA

[ZUS informuje] Deficyt lekarzy orzekających w ZUS. Ilu ich jest? Jakie są szanse na zmiany?
02 mar 2026

Zapytaliśmy ZUS o problem deficytu lekarzy w Polsce. Pytaliśmy o to, ilu lekarzy brakuje w ZUS, aby komfortowo mogli pracować. Jaki ZUS ma pomysł na uzdrowienie tej sytuacji?
Nowe prawo przeciw mobbingowi trafia do Sejmu. Będzie model racjonalnej ofiary. Definicja ma być prostsza, a rekompensaty wyższe
02 mar 2026

Po ponad 20 latach obowiązywania obecnych przepisów o mobbingu pojawił się projekt, który ma realnie wzmocnić ochronę pracowników. Do Sejmu skierowano nowelizację (UD183, w Sejmie nr 2280) zmieniającą Kodeks pracy i Kodeks postępowania cywilnego. Nowe propozycje regulacji porządkują definicje, podnoszą minimalne zadośćuczynienia i nakładają na pracodawców obowiązek jasnych procedur antymobbingowych. Czy nowy model racjonalnej ofiary mobbingu i dyskryminacji będzie lepszy od dotychczasowego?
Terminy wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r. Kiedy ZUS wypłaca wyższe zasiłki i świadczenia przedemerytalne?
02 mar 2026

Kiedy do emerytów i rencistów trafią wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r.? Które wypłaty przyjdą szybciej, a co ZUS wypłaca dopiero w kwietniu? Oto konkretne terminy podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jest dodatkowy długi weekend w 2026 roku. Premier podjął decyzję
01 mar 2026

Sierpień 2026 przyniesie Polakom dodatkowy długi weekend. Jedno z ustawowych świąt wypada w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru. Premier Donald Tusk podjął już decyzję, a wskazany dzień stworzy nowy długi weekend w sierpniu 2026.

REKLAMA

Czego najbardziej boją się pracownicy działu kadr i płac? Ponoszą za to kary raz lub dwa razy w roku
28 lut 2026

Kadry i płace: jaki jest najbardziej wymagający, wywołujący najwięcej wątpliwości i obaw obszar zarządzania listą płac? Czego najbardziej boją się pracownicy kadrowi? Ponoszą za to kary raz lub dwa razy w roku.
Rekrutacje 2026: kto w tym roku dostanie najciekawsze oferty pracy, na jakie kompetencje teraz warto stawiać
28 lut 2026

Pracodawcy – choć wciąż ostrożni w swoich politykach płacowych – są gotowi inwestować w takich profesjonalistów, którzy swoimi umiejętnościami realnie przyczynią się do realizacji celów biznesowych organizacji. Jakie są te pożądane kompetencje i umiejętności?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA