Terminy wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r. Kiedy ZUS wypłaca wyższe zasiłki i świadczenia przedemerytalne?

Kiedy do emerytów i rencistów trafią wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r.? Które wypłaty przyjdą szybciej, a co ZUS wypłaca dopiero w kwietniu? Oto konkretne terminy podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szybsza wypłata wyższej emerytury i renty - luty 2026

Ponad milion seniorów już dostało zwaloryzowane emerytury. Wcześniejsze wypłaty były efektem tego, że pierwszy marca wypadał w niedzielę. W pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad 1 mln 55 tys. emerytur i rent. Środki na wypłatę świadczeń zostały przekazane na pocztę 24 lutego, a do banków trafiły 26 lutego.

REKLAMA

REKLAMA

Terminy wypłat wyższych emerytur i rent - marzec 2026

W tym roku waloryzacja wypłacanych przez ZUS emerytur i rent jest procentowa, a ich wysokość rośnie o 5,3%. ZUS podwyższa wypłaty z urzędu, co oznacza, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków w tej sprawie. ZUS zwaloryzowane świadczenia wypłaci wszystkim uprawnionym w standardowych terminach płatności, tj. 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. - Zawsze, gdy termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy realizujemy wypłatę do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki, w pierwszym terminie płatności ZUS zwaloryzował ponad 1 mln 55 tys. świadczeń. Środki na wypłatę świadczeń zostały przekazane na pocztę 24 lutego, a do banków trafiły 26 lutego. W kolejnym terminie, przypadającym na 6 marca, ZUS wypłaci ponad 1,8 mln świadczeń. Pieniądze zostaną przekazane na pocztę 3 marca, a do banków dotrą 5 marca. Natomiast 10 marca świadczenia otrzyma blisko 1,5 mln osób. Poczta otrzyma środki 5 marca, natomiast banki – 9 marca.

Szybsza wypłata wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r.

W związku z tym, że wypłata emerytur i rent, ustalona na 15 marca, przypada na niedzielę, świadczenia te zostaną przekazane wcześniej. Dzięki temu uprawnieni otrzymają je najpóźniej do 13 marca.

REKLAMA

Ostatnie przelewy zwaloryzowanej emerytury i renty w marcu 2026 r.

Terminy wypłat 20 i 25 marca pozostają bez zmian. Środki na wypłatę świadczeń w tych terminach płatności zostaną przekazane na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków – 19 i 24 marca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wypłata wyższych zasiłków i świadczeń przedemerytalnych w kwietniu 2026 r.

Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane na pocztę 27 marca, a do banków 31 marca, aby uprawnieni mogli je otrzymać 1 kwietnia.